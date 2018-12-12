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12 декабря 2018

Отстаивайте стоимость бриллиантовых ювелирных изделий или учитесь жить с ценами распродаж

Сегодня
Экспертиза

Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(idexonline.com) – Недавно мой друг был в командировке в Лос-Анжелесе. Зная о том, что я связан с бриллиантами, он с восторгом рассказывал мне историю о том, как он купил своей жене бриллиантовый браслет.

Неплохо, подумал я. Я спросил, по какому поводу была покупка. Годовщина свадьбы или другое важное событие? Или, может быть, потому что он так много ездит и оставляет жену дома с двумя детьми в возрасте младше 10 лет, то хотел «компенсировать» это, как и оказалось. Чтобы порадовать ее особым подарком.

Меня впечатлило то, что он нашел время в плотном графике, чтобы найти ювелирный магазин. Я поинтересовался, как он принял решение, где покупать, учитывая, что у него было свободное время всего полдня перед тем, как отправиться в аэропорт и полететь обратно.

Здесь начинается не самая лучшая часть истории. Он увидел ювелирный магазин, витрины которого были увешаны объявлениями о 75-процентной скидке. Он подумал, что это лучшая возможность купить ювелирное украшение. Он был доволен ценой, а его жена была в восторге от подарка.

Все это не ново, конечно. Мы все видели магазины, предлагающие такие скидки. Я помню, что в командировке в Антверпене несколько лет назад я видел целый ряд ювелирных магазинов, все они предлагали значительные скидки, и каждый из них хотел превзойти своего соседа в сумасшедшей гонке скидок.

Отрасль тратит значительные ресурсы и время, говоря потребителям о том, что бриллианты особые, что они знаменуют важные события в жизни, что они символизируют любовь и длительные отношения.

Романтическая история о бриллиантах: они созданы миллиарды лет назад глубоко под землей, и всего около одного карата алмаза находится в каждом огромном самосвале, наполненном рудой, поднятой на поверхность. Затем алмаз тщательно проверяют, сортируют, продают, подвергают огранке и полировке и тщательно вставляют в ювелирное изделие для того, чтобы вы, потребитель, купили его с 75-процентной скидкой.

Посыл для потребителей довольно четкий: бриллианты являются просто еще одним товаром. Более дорогим, чем уголь, чай или нефть, но, тем не менее, просто товаром. Так же, как вы ожидаете распродажу в магазине одежды, когда выбрасывают много товаров по сниженным ценам, ювелиры говорят покупателям, что они тоже могут рассчитывать заполучить ювелирное изделие по сниженной цене.

Для ювелира это имеет смысл: он может избавиться от старых запасов, а на поступившие деньги может купить новые линейки товаров. А когда поступит новый товар, то объявления о 75-процентной скидке исчезнут. Но придут ли покупатели в магазин?

Если они привыкли к 75-процентной скидке, то зачем же им сейчас платить полную цену? Конечно, это новая линия изделий и новый дизайн, но послушайте, бриллиант – это просто бриллиант. Если я платил в последний раз $1 000, почему теперь я должен выложить $4 000 за то, что выглядит довольно похоже?

Ритейлеры не просто сами себя наказывают, но также наносят вред всему алмазопроводу. Либо бриллиантовое ювелирное изделие является исключительным и имеет вечную ценность, либо это просто красивая безделушка, которую покупатель рад был взять со скидкой.

 

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