Крупная инжиниринговая группа поражает решениями для алмазной отрасли

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(miningreview.com) – Fluor, инжиниринговая группа, работающая с горнодобывающими и металлургическими компаниями, через свою фирму в ЮАР с 2008 года постоянно выполняет ежегодно по меньшей мере один крупный алмазный проект по всему спектру проектирования, что явно говорит о том, что Fluor South Africa является ведущим экспертом в алмазодобывающей отрасли в этом регионе.

Компания сейчас проводит окончательное согласование решения по руднику Летсенг (Letšeng) компании Gem Diamonds в Лесото, благодаря которому значительно повысится эксплуатационная эффективность рудника, говорит Этьен Бределл (Etienne Bredell), руководитель по технологии компании Fluor, Лауре Корниш (Laura Cornish).

На основе работы по проекту, выполненной для различных мировых алмазодобывающих компаний, включая Debswana, Rio Tinto, а сейчас и предприятия Letšeng Diamonds компании Gem Diamonds в Лесото, компания Fluor продолжила демонстрировать свои серьезные технические возможности и понимание динамики, которая является движущей силой для успешных прибыльных алмазных проектов и предприятий по всей Африке.

«Я верю, что наши глубокие знания, технические возможности, связанные с алмазами, и понимание хрупкого равновесия между поступлениями, оценкой и эксплуатационными затратами – это то, что по-настоящему выделяет нас в этом секторе», - говорит Бределл.

Большой опыт команды технологов в области алмазов - многие из членов команды работали в крупных алмазных компаниях – дает беспримерные по глубине знания. Опытная команда компании Fluor выстроила широкую сеть взаимоотношений, что обеспечивает тесную связь проектной команды с алмазодобывающей отраслью. Бределл, например, работал в крупной горнодобывающей компании в течение 15 лет, где руководил производственными подразделениями в течение 8 лет, а потом стал руководить специалистами компании по переработке полезных ископаемых, обеспечивая потребности горных производств, а также проектов.

Драгоценный камень

Fluor недавно подписала контракт с Letšeng Diamonds по разработке предварительного ТЭО на основании решений, которые позволят повысить получение крупных алмазов на алмазном руднике Летсенг.

Это исследование, которое должно завершиться к концу года, проводится после выявления компанией Fluor ряда вариантов проектирования, которые могут помочь в достижении этой цели. «Работая вместе с клиентом, мы теперь уменьшили число этих вариантов до одного и хотим создать экономическую модель на основе этого решения», - объясняет Бределл.

В настоящее время, он подтверждает, что решение будет выработано для получения крупных алмазов в начале процесса за счет модификации схемы высвобождения и внедрения технологии сепарации с помощью XRT (рентгеновского просвечивания).

Проект будет направлен на:

• разработку схемы добычи крупных алмазов;

• уменьшения возможного разрушения алмазов;

• снижения текущих эксплуатационных затрат, и

• повышение общего объема добычи алмазов.

После получения выводов исследования и изучения экономической модели, Fluor будет оказывать поддержку Letšeng Diamonds в разработке банковского ТЭО для проекта, а также помогать в процессе изучения вариантов финансирования.

Понимание трендов в алмазной отрасли

Тот успех, которого сейчас добилась Fluor в алмазном секторе, отражает также способность компании идти в ногу с новыми технологиями на рынке, которые приобрели важное значение для экономической жизнеспособности алмазных проектов на нынешнем рынке – от высвобождения на ранних стадиях дробления до технологий, таких как валковые дробилки высокого давления (HPRC), применение рентгеновской флуоресценции (XRF) для получения мелкой фракции и метода XRT для массовой сортировки алмазов.

Все бόльшую популярность приобретает также внедрение процессов удаления песка и гравия и сгущения пасты как варианта для снижения чистого потребления воды на рудниках, работающих в засушливых районах.

Заглядывая вперед, Бределл говорит, что технология XRT, вероятно, расширит области применения технологии для работы с более мелкими фракциями размером до 4 мм. В случае успеха это даст еще одну возможность снизить эксплуатационные затраты, связанные с традиционными схемами сепарации руды в тяжелой среде (DMS) в алмазной отрасли.

«Мы всегда стремимся дать варианты, которые принесут существенную экономию, и для этого проводим усовершенствование экономической модели для рудников – делая нежизнеспособные проекты осуществимыми, а почти убыточные рудники прибыльными».

Важное значение модульного принципа

Fluor инвестировал значительные суммы в совершенствование и отработку своего опыта по модульному проектированию и имеет решения, начиная с установок первого поколения, кончая полностью оснащенными и функционирующими установками третьего поколения, в зависимости от потребностей клиента.

«Модульные технологические установки идеально подходят для удаленных районов, поскольку они предлагают широкий ряд выгод - от значительного сокращения времени возведения на строительной площадке до повышения безопасности. Этот подход обеспечивает лучший контроль и определенность во время фазы строительства и нацелен на устранение проблем, связанных с недостаточной квалификацией, так как бόльшая часть технической работы выполняется на хорошо оснащенных предприятиях по их изготовлению за пределами строительной площадки».

Тренды в отрасли включают широкое применение спроектированных по техническому заданию заказчика блочно-модульных подстанций eHouses, включающих эргономично спроектированные распределительные устройства среднего напряжения, а также РУ низкого напряжения. Благодаря использованию отличных партнерских отношений, которые компания способна устанавливать в отрасли, она может предложить своей клиентской базе дополнительный технический опыт проектирования в этой области, позволяющий создавать добавленную стоимость.

Предложение компанией Fluor модулей также подтверждает то значение, которое она уделяет участникам невысокого и среднего уровня на алмазном рынке, в добавок к крупномасштабным участникам.





