Лабораторные бриллианты создают алмазную отрасль с большей социальной ответственностью

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Автор: Кортни Голдсмит (Courtney Goldsmith)

(theneweconomy.com) - Миллениалов - поколение двухтысячных - обвиняли в том, что они являются причиной спада во многих отраслях, но алмазный рынок - это как раз тот рынок, который может заявлять об этом с уверенностью. По сравнению с предыдущими поколениями у миллениалов совершенно иное отношение и к деньгам, и к вступлению в брак – этим двум опорам отрасли природных алмазов, стоимость которой $80 млрд.

Принимая во внимание снижение объемов продажи драгоценных камней, виновниками являются не одни миллениалы: развитие производства лабораторных бриллиантов меняет этот сектор к лучшему.

В июле после шести лет консультаций с отраслью Федеральная торговая комиссия США (US Federal Trade Commission, FTC) произвела ряд изменений в своем руководстве по ювелирным изделиям, включая расширение своего определения «бриллианта», которое теперь включает синтетические бриллианты, выращенные в лаборатории.

«Технологические достижения сделали возможным создание бриллиантов в лаборатории, - заявила FTC. – Эти камни, по существу, имеют такие же оптические, физические и химические свойства, что и добытые из недр бриллианты. Таким образом, они являются бриллиантами». Агентство просто убрало слово «природные» из своего определения бриллиантов 1956 года как «природного минерала, состоящего, по существу, из чистого углерода, кристаллизованного в изотермической системе».

Этическое решение

Diamond Foundry заявляет, что является производителем изготовленных человеком бриллиантов номер один в Америке. Созданная в 2013 году и базирующаяся в Силиконовой долине компания гордится тем, что Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio), актер и активист по защите окружающей среды, находится в числе ее инвесторов. «Я горжусь тем, что инвестирую в Diamond Foundry, занимающуюся культивированием настоящих алмазов в Америке без нанесения вреда человеку и окружающей среде, как при горной добыче», - приводятся слова, написанные на официальной странице Ди Каприо в Facebook.

Diamond Foundry на своем веб-сайте заявляет: «Так же, как лед из морозильника является таким же настоящим, как и лед на улице зимой, бриллиант является бриллиантом, независимо от его происхождения».

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), альянс семи крупнейших алмазодобывающих компаний, естественно, не согласилась с шагом FTC по изменению определения того, что является бриллиантом.

Ее главный исполнительный директор Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) сказал изданию The New Economy: «Природный бриллиант – это драгоценный камень, которому миллиарды лет, по своей природе редкий и ценный… истинную ценность бриллианта невозможно воссоздать в лаборатории».

Но один из ее членов, оплот отрасли - De Beers, та самая компания, которая создала слоган «Бриллиант - это навсегда» (A diamond is forever) и сделала бриллиантовое кольцо существенным элементом при любом предложении руки и сердца, недавно объявила, что она начала работать в секторе синтетических алмазов.

Вместе с тем Нимеш Патель (Nimesh Patel), главный финансовый директор компании, проводит различия между этими двумя видами камней. Он сказал Australian Broadcasting Corporation, что изготовленные человеком бриллианты этой компании, которые будут стоить примерно одну пятую часть от цены ее бриллиантов, добытых из недр, будут идеально подходить для «менее серьезных и более легкомысленных случаев», а ее природные бриллианты будут частью «более важных моментов в жизни».

Важно то, что гарантируется производство выращенных в лаборатории бриллиантов социально ответственным образом. «Кровавые алмазы» - те, что подпитывают войны и связаны с нарушением прав человека, - как известно, трудно отследить по цепочке поставок.

Один из способов, с помощью которого алмазодобытчики пытаются достичь отслеживаемости, состоит в использовании технологии блокчейн. Учетный журнал с защищенным доступом будет отслеживать каждый бриллиант с момента добычи алмаза до того момента, как он окажется на руке покупателя.

Компания De Beers работает на платформе, которая, как она надеется, станет стандартом отрасли. Но даже если технология блокчейн будет использована для гарантии этического происхождения природных алмазов и бриллиантов, их синтетические аналоги все же оказывают гораздо меньшее воздействие на окружающую среду и затраты на их производство ниже.

Смена представлений

Хотя выращенные в лаборатории алмазы составляют менее одного процента рынка алмазов, Morgan Stanley прогнозирует, что к 2020 году синтетические камни могут составить 7,5 процента.

Нет ничего нового в изготовленных человеком алмазах. Эта практика уходит корнями в 1950-е годы, хотя процесс тогда занимал много времени, был дорогим и непредсказуемым. В настоящее время Diamond Foundry может изготовить кристально чистые драгоценности всего за две недели.

Важно то, что интерес к этим камням, наконец, начинает расти. Исследование, проведенное MVI Marketing, показало, что потребителей из числа миллениалов все больше интересуют выращенные в лаборатории бриллианты. При опросе свыше 1 000 американских потребителей 70 процентов сказали, что они будут рассматривать покупку обручального кольца с бриллиантом, выращенным в лаборатории, что на 13 процентов выше, чем в предыдущем году.

Изменение динамики рынка может обрушить отрасль, которая была построена вокруг представления о вечной ценности и исключительности. Даже если сохранится рынок для добытых из недр бриллиантов, ясно, что наше представление о том, что такое бриллиант, изменилось навсегда.