Коллекция украшений в технике инновационной грануляции получила Гран-при «Русской бриллиантовой линии-2018»

07 декабря 2018

В начале декабря подведены итоги и объявлены победители конкурса ювелирного дизайна, который уже 10 лет является платформой для популяризации дизайнерских проектов российских ювелиров и продвижения ювелирного искусства на зарубежные рынки. К участию в Московском международном конкурсе «Русская бриллиантовая линия» допускаются только новые украшения, получившие награды профессиональных конкурсов, проходящих в России и в постсоветских странах. Лауреаты РБЛ регулярно побеждают в мировых конкурсах и получают самые престижные места на ведущих выставках. В будущем году наши лучшие бренды составят основу экспозиции российских национальных павильонов в Гонконге и США.





Серьги «Морская звезда» из коллекции «Микрокосм». Дмитрий Бельман.



По традиции международное жюри, в состав которого входят эксперты из России, Франции, США и Польши, выбирает до 10 работ в каждой из двух номинаций конкурса. В номинации «Эксклюзив» лучшими названы брошь «Капля раздора» Андрея Михайлова (Москва), брошь «Проросший пень» Владимира Маркина (Москва), брошь «Пион» Николая Романова (Нижний Тагил), кольцо «Арлекин» Игоря и Марии Бадовых (Москва), кольцо «Лягуш на балу» Анны Матвеевой (Москва), сет «Bouquet» от московской марки Bagiryan Jewelry и подвеска «Рыбка» из коллекции «Сказки Пушкина» воронежского дизайнера Галины Коняевой.









Брошь «Капля раздора». Андрей Михайлов.



Кольцо «Лотос» Ларисы Золотовой (Санкт-Петербург), серьги и кольцо из коллекции «Сокровища затонувших кораблей» LEO TOTTI (Тольятти), кольцо «На память...Эдем» Андрея Чирьева (Ярославль), серьги «Тайна папоротника» Алины Андреевой (Москва), браслет «Морская фантазия» (CHEKOTIN, Москва) и кольцо «Морское путешествие» от «Алмаз-Холдинга» (Москва) стали лауреатами в «Золотой серии».





Серьги «Тайна папоротника». Алина Андреева.



Гран-при «Русской бриллиантовой линии-2018» получила коллекция «Микрокосм» Дмитрия Бельмана - за инновации в технологии грануляции. По словам ювелира, это достижение стало результатом 20-летнего труда: «Все это время я изучал произведения греко-микенской культуры, этрусков - для меня это прежде всего завораживающий эстетический образ и глубокая философия, микрокосм. Однако моя цель заключалась не в том, чтобы воссоздать утраченную ювелирную технологию, а в том, чтобы придать ей новое современное звучание, скульптурность и объем. Принципиальным отличием моей техники грануляции от исторической является создание в украшении объемных микроформ - своеобразных микроскульптур, в которых каждый шарик-гранула диаметром от 0,15 до 0,30 мм имеет идеально круглую форму, безукоризненную полировку и при этом индивидуальную закрепку. Такое «персональное» крепление каждого шарика позволяет создавать кристально чистые, воздушные и ажурные формы, геометрические и фантазийные, словно парящие в пространстве. В каждой микроскульптуре от 73 до 95 гранул, всего же 120 микроскульптур содержат 7 600 гранул. Дальнейшим развитием моего авторского метода стало использование в этих микроскульптурах драгоценных камней».







Подвеска «Рыбка». Галина Коняева.



Участие в популярном творческом состязании имеет важное значение для всех участников ювелирного рынка, поскольку лауреаты РБЛ не только демонстрируют достижения в дизайне и технологиях, но и задают тренды развития отечественной ювелирной промышленности на несколько лет вперед. После церемонии награждения, которая состоится в рамках выставки «Золотые руки России» (Гостиный Двор, 14-16 декабря) финалисты конкурса примут участие в International Jewellery Design Excellence Award-2019, итоги которого будут объявлены в Гонконге 2 марта 2019 года.





