Анализ: кризис в категории «меле»

WWF назвал наиболее экологичные компании Всемирный фонд дикой природы (WWF) России опубликовал рейтинг открытости работающих в стране горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности за 2018 год.

Lucapa добыла белый алмаз весом 78 каратов на руднике Мотаэ Lucapa Diamond произвела белый алмаз весом 78 каратов на своем кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, которым компания владеет на 70%.

АЛРОСА в ноябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $274,0 млн АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в ноябре и за одиннадцать месяцев 2018 года.

Karelian Diamonds сообщила о положительных результатах бурения на участке Риихиваара в районе Кухмо Karelian Diamond Resources plc (Karelian Diamonds), ориентированная на Финляндию компания по разведке и разработке алмазных месторождений, объявила о положительных результатах бурения на целевом участке Риихиваара (Riihivaara)...