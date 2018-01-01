Новости
WWF назвал наиболее экологичные компании
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России опубликовал рейтинг открытости работающих в стране горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности за 2018 год.
Вчера
Lucapa добыла белый алмаз весом 78 каратов на руднике Мотаэ
Lucapa Diamond произвела белый алмаз весом 78 каратов на своем кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, которым компания владеет на 70%.
Вчера
АЛРОСА в ноябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $274,0 млн
АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в ноябре и за одиннадцать месяцев 2018 года.
Вчера
Karelian Diamonds сообщила о положительных результатах бурения на участке Риихиваара в районе Кухмо
Karelian Diamond Resources plc (Karelian Diamonds), ориентированная на Финляндию компания по разведке и разработке алмазных месторождений, объявила о положительных результатах бурения на целевом участке Риихиваара (Riihivaara)...
Вчера
Мозамбик будет сертифицировать алмазы – СМИ
В начале следующего года в Мозамбике будет создан исполнительный секретариат для сертификации алмазов, говорится в сообщении новостного агентства AIM со ссылкой на радио Radio Mozambique.
Вчера
Анализ: кризис в категории «меле»
Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)
(Rapaport) – Среди основных трендов, которые сформировались в алмазной торговле в этом году, выделяются плохие показатели, относящиеся к мелким и более дешевым камням. Но спад на так называемом рынке «меле» не был случайным. Уровни предложения в средней части алмазопровода были высокими во время финансового кризиса 2008 года и с тех пор такими и остались.
В 2017 году значительно выросли складские запасы, так как были введены в строй три новых рудника, что привело к образованию излишков товаров на рынке, а цены на мелкие алмазы упали в 2018 году почти на 20%.
Но затоваривание является не единственной причиной спада. В ноябрьском Отчете по исследованию рынка Rapaport (Rapaport Research Report) указываются еще три фактора, оказавших влияние на ослабление рынка «меле».
В Индии наступила напряженность с ликвидностью, поскольку банки стали проявлять бόльшую осторожность в предоставлении кредитов отрасли, а резкое обесценение рупии в этом году еще больше ограничило спрос.
Растущее признание выращенных в лаборатории алмазов тоже сыграло свою роль. Некоторые ритейлеры воздерживаются от природных бриллиантов категории «меле» из-за угрозы наличия необъявленных синтетических бриллиантов. Кроме того, есть небольшое, но растущее предпочтение использованию выращенных в лаборатории бриллиантов категории «меле» более высокого качества, чем низкокачественных природных камней, которые стоят столько же.
Наконец, технология, применяемая в ювелирных дизайнах, изменила способ торговли некрупными камнями, позволяя ювелирам делать определенные заказы в миллиметрах, а не в каратах. Это привело к тому, что рынок «меле» становится более разбитым на категории и избирательным, усиливая некоторые подкатегории и ослабляя другие.
Эти факторы продолжат оказывать давление на рынок мелких камней в долгосрочной перспективе. Это, в свою очередь, приведет к дополнительному давлению на индийский сектор производителей бриллиантов, который основан на этих товарах для поддержания своих фабрик и своей многочисленной рабочей силы. Принимая во внимание рост затрат на рабочую силу, возникает вопрос о том, выгодно ли с экономической точки зрения производство этих бриллиантов при нынешних низких уровнях цен.
Стабилизация цен ожидается в 2019 году: ювелиры будут пополнять запасы после праздничного сезона, а перерыв в производстве бриллиантов из-за праздника Дивали уменьшит избыточное предложение. Но гранильные фирмы не должны игнорировать силы, действующие на рынке «меле». Им, вероятно, придется принять какие-то трудные решения для того, чтобы работать в этой обстановке с прибылью.