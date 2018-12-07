Правительства африканских стран борются против резолюции по конфликтным алмазам

WWF назвала наиболее экологичные компании Всемирный фонд дикой природы (WWF) России опубликовал рейтинг открытости работающих в стране горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности за 2018 год.

Karelian Diamonds сообщила о положительных результатах бурения на участке Риихиваара в регионе Кухмо Karelian Diamond Resources plc (Karelian Diamonds), ориентированная на Финляндию компания по разведке и разработке алмазных месторождений, объявила о положительных результатах бурения на целевом участке Риихиваара (Riihivaara)...

Рождественская продажа алмазов принесла AGD Diamonds более 25 млн долларов США Компания AGD Diamonds успешно провела рождественский аукцион, завершающий 2018 год, по продаже алмазов на электронной торговой площадке дочерней трейдинговой компании Grib Diamonds в Антверпене.

Petra завершила продажу акций совместного предприятия Kimberley Ekapa Mining Petra Diamonds заявила, что продала 75,9% акций в совместном предприятии Kimberley Ekapa Mining (KEM) компании Ekapa Mining за 300 млн рандов.