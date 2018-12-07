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07 декабря 2018
Правительства африканских стран борются против резолюции по конфликтным алмазам
Группы гражданского общества выступают за принятие этой резолюции, которая, как утверждают активисты, заставит правительства африканских стран отдавать приоритет соблюдению прав человека в секторе горной добычи.
В заявлении, сделанном в середине ноября, Стефан Фишлер (Stephane Fischler), президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), сказал, что группы гражданского общества поддержат резолюцию.
Свою поддержку этой резолюции выразили WDC и Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC), членами которой являются зимбабвийские группы Центр управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG) и Зимбабвийская ассоциация по вопросам экологического законодательства (Zimbabwe Environmental Lawyers Association, Zela). «Предложение, выдвинутое правительством Канады, нацелено на увеличение области применения за счет расширения официального определения понятия конфликтных алмазов Кимберлийским процессом», - сказал Фишлер.
«Реформы требуют, чтобы все участники отрасли уважали права человека в соответствии с Руководящими принципами ООН по бизнесу и правам человека (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), а также способствовали лучшему пониманию Руководящих принципов комплексной проверки (Due Diligence Guidance, DDG) Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)», - заявил Фишлер.
По мнению Фишлера, предложение, выдвинутое ведущими членами КП, нацелено на включение в определение конфликтных алмазов «алмазов, используемых государственными службами безопасности или частными (включая криминальные или наемные) вооруженными группировками для приобретения материальных ценностей путем нелегального управления, взяточничества, налогообложения, вымогательства или принудительного изъятия у людей».
Сюда также будут входить алмазы, «приобретенные с помощью систематического и массового применения насилия, принудительного труда, худших форм детского труда или путем нарушения международного гуманитарного закона».
Шамизо Мтиси (Shamiso Mtisi), и. о. директора Zela и международный координатор Коалиции по гражданскому обществу (CSC), выступая в Брюсселе, сказал, что этот шаг может привести к тому, что зимбабвийские драгоценные камни будут признаны конфликтными алмазами.
Это означает, если работники госбезопасности Зимбабве или частной компании по безопасности будут участвовать в систематическом и массовом насилии, то может быть наложено эмбарго на (наши) алмазы, и они могут быть признаны конфликтными. Но каждый отдельный случай насилия или нарушения не будет рассматриваться. Резолюция по-прежнему является спорной, и внутри КП нет согласия», - сказал вчера Мтиси.
Директор CNRG Фарай Магуву (Farai Maguwu) согласился, но сказал, что правительства африканских стран боятся реформы.
«Шансы для того, что резолюция будет принята, небольшие, принимая во внимание отчаянное сопротивление правительств африканских стран под руководством Южной Африки. Ощущается опасение того, что, если резолюция пройдет, она может оказать негативное воздействие на алмазы с этого континента, принимая во внимание то, что большинство режимов имели случаи нарушения прав человека, особенно в горнодобывающем секторе», - сказал Магуву.
«Что касается Зимбабве, влияние заключается в том, что пострадают алмазы с месторождения Маранге (Marange), учитывая постоянное ухудшение состояния окружающей среды и имеющие место нарушения прав человека. Но это также даст правительству шанс для проведения реформы и добиться того, чтобы люди, проживающие в Маранге, были в безопасности, а алмазодобывающие компании должны быть привлечены к ответственности», - заявил он.
В рамках реформ по укреплению КП Соединенные Штаты - при поддержке со стороны CSC - тоже предложили принципы, касающиеся «поставки алмазов из ответственного источника» и охватывающие права человека, развитие местного населения, стандарты здравоохранения и условий труда, воздействие на окружающую среду, борьбу с коррупцией, терроризмом и организованной преступностью.