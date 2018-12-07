De Beers и Ботсвана подтвердят свои клятвенные заверения

04 декабря 2018

(The Patriot) – Самая продолжительная и, несомненно, колоссальная сделка между правительством Ботсваны и De Beers Group, гигантом по продаже алмазов, продолжает активно развиваться, так как две стороны начали переговоры о перезаключении нового соглашения о продаже алмазов.

Действующее соглашение о продаже, заключенное в 2011 году, заканчивается в 2021 году, и обе стороны планируют скоро начать работу над условиями нового соглашения.

Масиси сказал, что взаимоотношения между этими двумя сторонами увековечены на скрижалях истории и нет планов расставаться в скором времени, добавив, что причиной для начала переговоров на два года раньше ожидаемого окончания соглашения о продажах 2011 года стало стремление избежать принятия поспешных решений, которые могут оказаться неблагоприятными для любой из сторон или обеих сторон. Во время действия судьбоносного 10-летнего соглашения о продажах компания De Beers Group перевела в Ботсвану свою алмазную торговлю, базировавшуюся в Лондоне.

«Это шокировало бы мир и алмазную отрасль, если бы правительство и De Beers расстались, - сказал Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers Group, на короткой пресс-конференции для средств массовой информации, состоявшейся после обращения президента.

Кливер отвечал на вопрос о том, приведут ли предстоящие переговоры к тому, что эти две стороны расстанутся. Когда Эрика Молале (Eric Molale), министра по полезным ископаемым, спросили об основах переговоров по соглашению о продаже, он сказал, что сделка будет осуществляться за плотно закрытыми дверями.

«Обе команды в настоящее время работают над проектом предварительного соглашения, и все будет обнаровано, как только все будет окончательно согласовано», - сказал он к ужасу присутствующих, поскольку те считали, что общественность должна быть в курсе происходящего по сделке, так как результаты таких сделок напрямую сказываются на них.

Немногим более шести лет назад Линетт Гоулд (Lynette Gould), бывшая тогда руководителем по связям с общественностью De Beers Group, сказала намибийскому журналисту, что свыше 80 процентов всей прибыли, получаемой компанией Debswana, поступает в доходы правительства, делая их единственным важнейшим источником финансирования работы по развитию, проводимой правительством в Ботсване.

«На самом деле, нам не известно о каких-то подобных государственно-частных партнерствах, которые отдавали бы аналогичную сумму где-то в мире», - приводятся ее слова.

По поводу участия граждан в цепочке стоимости алмазов министр Молале сказал, что прямой результат неизбежного соглашения будет направлен именно на это. «Мы стремимся к привлечению большего числа местных компаний к участию в алмазодобывающей отрасли, и особый упор делается на проект Cut 9 на руднике Жваненг (Jwaneng), - обещал он, сообщая, что, хотя было бы идеально, чтобы местные участники доминировали в отрасли, люди не должны упускать из виду тот факт, что алмазная отрасль является международной отраслью. - Характер деятельности компании должен включать участие в международной жизни», - отметил он.





