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Неспособность горняков излагать свои мысли: отсутствие ясности

27 ноября 2018
Экспертиза

Почему производителям алмазов трудно говорить словами, которые может понять обычный человек?

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(Rapaport) – В начале октября в почтовый ящик Rapaport News пришел причудливый пресс-релиз от компании АЛРОСА, который, судя по всему, призван был сообщить о положительных итогах «промывочного сезона 2018 года» в одном из ее дочерних подразделений. Что именно происходит во время промывочного сезона в компании «Алмазы Анабара», который «продлился с 20-х чисел мая до 24 сентября»? Это было загадкой. Поскольку текст, казалось, касался добычи и производства, мы предположили, что АЛРОСА описывала что-то более важное для своего бизнеса, чем то, насколько хорошо ее уборщики мыли полы или сушили на солнышке рубашки российских руководителей. Итак, мы продолжили чтение.

«Такие результаты работы стали возможны, в том числе, благодаря совершенствованию технологии обработки алмазоносных песков, - пояснил в следующем предложении генеральный директор «Алмазов Анабара» Павел Маринычев. - В частности, мы модернизировали линию рентгенолюминесцентной сепарации, что позволило разгрузить тяжелосредные установки на месторождении Большая Куонамка и увеличить производительность сортировочных установок».

На этом этапе стало ясно только то, что нам, как и нашим читателям, было непонятно, что пытается передать это новостное сообщение. Поэтому мы решили эту новость не освещать. Последующее упоминание АЛРОСА о расширении «емкостных парков ГСМ» оставило нас еще более озадаченными и еще больше уменьшило вероятность публикации этого сообщения.

Поиски простого языка

Это обычная проблема в алмазной промышленности, особенно среди горняков, и не только таких, как в АЛРОСА, где английский язык является вторым языком. Когда журналисты получают неясный пресс-релиз, они либо публикуют его как есть, не думая, - что является плохой практикой, не помогающей читателю, - либо вообще его игнорируют.

Можно догадываться, почему возникает такая неясность. В создании корпоративных сообщений для компании участвуют многие люди, и все они имеют свои интересы и предпочтения. Медиа-команды - которые просто хотят получить хорошее освещение в прессе, - уступают техническому персоналу, который не выносит, когда его «погрузочно-доставочные машины» описываются просто как «грузовики».

«Люди на этом пути - технические специалисты, финансовые эксперты - не обучены искусству простого языка, и они не очень хорошо обучены тому, как общаться со средним потребителем», - говорит Джефф Грир (Jeff Greer), директор расположенного в Ричмонде (штат Вирджиния) Центра простого языка (Center for Plain Language). Он добавляет, что даже компании, у которых есть руководства о том, как писать, часто игнорируют их, когда на людей оказывается давление с тем, чтобы опубликовать что-то быстро.

Поиски равновесия

К другим добывающим компаниям, имеющим такие затруднения, по-видимому, относятся и мелкие производители - Diamcor и Trans Hex. Журнал Rapaport Magazine связался с ними, пытаясь обработать их жаргон (см. ниже вставку), но не получил ответов ко времени публикации данной статьи.

АРОСА, со своей стороны, часто пытается найти равновесие между простым языком и жаргоном, говорит Евгения Козенко, руководитель отдела по связям с общественностью (чьи последующие разъяснения пресс-релизов АЛРОСА всегда намного более понятны, чем оригинальные тексты). В то время как компания работает над тем, чтобы сделать пишущиеся тексты более понятными и интересными, говорит она, ей также необходимо использовать термины, имеющие значение для специалистов.

«Суть проблемы - если мы можем назвать это проблемой - заключается в том, что наша отрасль очень сложна и ориентирована на разные аудитории», - отмечает Козенко.

Слова надежды

Однако некоторым компаниям удается коммуницировать понятным языком. В то время как многие горняки публикуют долгие и сложные заявления о прибылях и убытках, De Beers сжимает свои ключевые данные в короткие, содержательные резюме и публикует пресс-релизы, которые говорят именно то, что компания должна сказать, и не более, чем необходимо.

Фактически, этого требуют внутренние правила De Beers. Люди, которые пишут и выпускают сообщения во вне, собирают контент со всей компании и превращают его в понятный английский, объясняет Дэвид Джонсон (David Johnson), старший менеджер De Beers по средствам массовой информации и коммерческим коммуникациям.

«Поскольку никто из нас в информационной команде группы не погружен в какую-либо конкретную часть бизнеса, мы часто можем использовать наш собственный уровень понимания в качестве руководства, когда что-то вряд ли может быть понято людьми за пределами компании», - поясняет Джонсон.

«Учитывая растущие ожидания общества в целом в плане более глубокого понимания того, как работают компании и почему им следует доверять, мы считаем важным попытаться объяснить то, что мы делаем», - добавляет он.

Будем надеяться, что те в отрасли, кто еще не понял этот принцип, начнут следовать данному примеру.

Поиск смысла

Можете ли вы интерпретировать эти предложения? Rapaport пытается это сделать...

АЛРОСА

Их слова: «В будущем году в планах компании – на 1 млн карат увеличить добычу на месторождениях Эбеляхской группы. По словам Маринычева, с этой целью проведена подготовительная работа - расширены емкостные парки ГСМ, заказана новая спецтехника, развиваются вахтовые посёлки».

Мы полагаем, что это означает: «В следующем году компания планирует увеличить добычу на месторождениях группы Эбелях на 1 млн карат. Для этого мы модернизировали наше оборудование и заказали новое».

Trans Hex

Их слова: «По завершении года Trans Hex Operations (Pty) Ltd (‘THO’), полностью принадлежащая Trans Hex дочерняя компания, заключила соглашение с компанией Lower Orange River Diamonds (Pty) Ltd (‘LOR Diamonds’), в соответствии с которым THO согласилась среди прочего отказаться от действующего бизнеса THO, связанного с разведкой, поиском, добычей, извлечением, обработкой, производством и продажей алмазов и имеющего отношение к операциям LOR, состоящим из определенных активов, обязательств и касающимся перевода сотрудников; а также уступить и передать право на добычу, связанное с операциями LOR, компании LOR Diamonds за общую сумму вознаграждения в размере 72 млн рандов».

Мы полагаем, что это означает: «После окончания финансового года наша дочерняя компания Trans Hex Operations (THO) согласилась продать весь свой бизнес компании Lower Orange River Diamonds за 72 миллиона южноафриканских рандов».

Diamcor

Их слова: «Первоначальные модификации, проведенные на полевой установке сухого просеивания Компании, были направлены на улучшение измельчения крупного материала с тем, чтобы уменьшить количество тонкодисперсного кимберлитового глинистого материала, поступающего на главную обогатительную фабрику Компании, и тем самым уменьшить ранее упоминавшиеся проблемы регенерации воды, вызванные этими кимберлитовыми глинами».

Мы полагаем, что это означает: «Мы модернизировали машину, которая сортирует руду. Каким-то образом».


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