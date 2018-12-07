De Beers отмечает «признаки улучшения» спроса на мелкие камни после праздника Дивали

30 ноября 2018

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) – Спрос на мелкие низкокачественные алмазы начинает улучшаться, заявила компания De Beers, которая сообщила об объеме продаж на своем девятом в этом году сайте или торговом цикле в размере $440 млн, который Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор группы, охарактеризовал как соответствующий ожиданиям.

«По мере того как отрасль сосредоточивает свое внимание на ключевом сезоне розничной торговли в конце года, объем продаж алмазов сохранялся в соответствии с ожиданиями во время девятого торгового цикла», - сказал Кливер в заявлении для Йоханнесбургской фондовой биржи (Johannesburg Stock Exchange).

«Хотя спрос на мелкие низкокачественные алмазы продолжает сталкиваться с некоторыми проблемами, самый последний цикл показал некоторые признаки улучшения в этой области по мере того, как фабрики в Индии начинают открываться после праздника Дивали», - отметил он.

Сообщают, что De Beers снизила стоимость алмазов дешевого сегмента на недавнем сайте, одном из десяти в году, организуемых этой компанией в Ботсване. Согласно отчету агентства Goldman Sachs, снижение цены на алмазы такого качества составило до 10%. Она считает это отрицательным для De Beers и Petra Diamonds.

Продажи составили $440 млн по сравнению с $466 млн в соответствующий цикл продаж предыдущего финансового года и продажами на сумму $482 млн в восьмом цикле продаж этого года. Компания De Beers на 85% принадлежит Anglo American.

Как ранее сообщало издание Miningmx, прогнозировалось, что в 2018 году объем продаж бриллиантовых ювелирных изделий должен вырасти на 2%-3% благодаря высокому потребительскому доверию в Соединенных Штатах и появлению прочной поддержки в Китае, но изменение отношения к ювелирным изделиям создаст невиданные доселе трудности на алмазном рынке.

«Мы считаем, что раньше природные бриллианты никогда не имели такой конкуренции со стороны других «предметов роскоши», начиная от электроники и кончая отпусками», - утверждает Дез Килали (Des Kilalea), алмазный аналитик компании Canaccord Genuity в отчете от 7 ноября.

«На наш взгляд, уменьшение доли бриллиантов в расходах на предметы роскоши и падение стоимости бриллиантов в ювелирных изделиях необходимо кардинальным образом переломить для того, чтобы цены на алмазы и бриллианты получили какое-то устойчивое движение вверх», - отмечает он.

Lucara Diamond Corporation, еще одна алмазодобывающая компания, которая в последнее время находилась под давлением, заявила, что увеличивает объем добычи в каратах со своего алмазного рудника Карове (Karowe) в Ботсване, но она признает, что преимущественно бόльшая часть дешевых алмазов, которые она добудет, не внесет «…существенного вклада» в размер ее поступлений в оставшейся части этого финансового года.

Важный период для продажи бриллиантовых ювелирных изделий начинается со Дня благодарения, 22 ноября, и продлится до Дня святого Валентина в феврале - это промежуток в три месяца, в который также входит китайский Новый год. «Рынок Соединенных Штатов по-прежнему оживленный, и прогнозы по объемам продаж, как мы считаем, будут хорошими для бриллиантовых ювелирных изделий, а потребительское доверие будет на самом высоком уровне за много лет», - заявляет Килали.





