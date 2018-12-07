То, что оказывается в Антверпене, не остается в Антверпене

28 ноября 2018

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) – Если вы хотите понять проблемы алмазной отрасли, посмотрите просто на торговлю сырьем в алмазном центре Бельгии - Антверпене. Это микромир, до боли точно отражающий реальную картину.

В первые десять месяцев 2018 года Антверпен импортировал алмазов на $9 млрд. Общий вес этого объема импорта составил 74,65 млн каратов, согласно данным, опубликованным Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC). Объем экспорта алмазов в январе-октябре 2018 года достиг $10,5 млрд. Общий объем экспорта составил 98,3 млн каратов.

Экспорт алмазов Бельгией по стоимости и объему в 2018 году





Источник: AWDC. Carats - Караты. Value – Стоимость. Billion USD – Миллиарды долларов США. Million Carats – Миллионы каратов.

Антверпен является ведущим в мире центром торговли алмазами. Через него проходят товары всех видов, от самых недорогих и низкокачественных камней до самых дорогих и высококачественных, которые можно себе представить. Сюда на продажу был предложен алмаз Lesedi La Rona («Наш свет») весом 1 109 каратов, найденный в Ботсване и добытый канадской алмазодобывающей компанией. Большинство алмазов, продающихся на тендере, выставляются на тендеры в Антверпене. Можно сказать, что Антверпен является отличным индикатором глобального алмазного рынка и знатоком множества вопросов, с которыми этот рынок сталкивается.

Сравнение объемов экспорта алмазов по стоимости за 2018 и 2017 годы показывает, что разница в стоимости очень небольшая и что колебания в течение года очень схожие. В первые десять месяцев 2017 года экспорт алмазов составил $10,14 млрд. Рост на 3,7% в годовом выражении в большей мере обусловлен единственным и необычным скачком объема экспорта в марте 2018 года. В остальном эти два года очень схожи.

Объем экспорта алмазов за два года





Billions - Миллиарды.

В то же время под этим скрывается нечто совсем иное. Хотя объем экспорта на сегодняшний день больше всего на 3,7%, средняя стоимость за карат в 2018 году намного выше – она выросла на 8,5%. Средняя стоимость объема импорта также выше в этом году - на 7,7%. Это ясно указывает на большие изменения в ценах на алмазы в текущем году по сравнению с прошлым годом. Принимая во внимание то, что продуктовая смесь, вероятно, несколько отличается и что показатели – это валовый объем импорта и валовый объем экспорта, и что некоторые товары могли экспортироваться, а затем реэкспортироваться, все-таки это является важным изменением.

Средняя стоимость экспортируемых алмазов





Источник: AWDC. Year – Год.

Средняя стоимость импортируемых алмазов





Источник: AWDC. Year – Год.

Рост средней стоимости алмазов имеет особо важное значение в свете наблюдающегося снижения цен на бриллианты. Как мы показали, в прошлые несколько лет цены на бриллианты падали с середины 2014 года.

Индекс MDGTTM для бриллиантов весом от 1 до 30 каратов





Источник: Mercury DiamondTM. October – Октябрь. YoY – В годовом выражении. МоМ – В месячном выражении.

Если цены на бриллианты падают, а цены на алмазы растут, неудивительно, что сокращаются прибыли производителей бриллиантов. Это не здоровая ситуация для любого. Это неустойчивая ситуация, и она может подвести производителей бриллиантов к опасной черте. Такое положение дел может вылиться в банкротство некоторых фирм, но и еще больше подорвать уже пошатнувшееся доверие банков к алмазной отрасли. Это также негативно скажется на алмазодобывающих компаниях, которые потеряют клиентов, и так далее.

Наконец, показатели AWDC вскрывают еще одну проблему – образование складских запасов алмазов, удерживаемых трейдерами. Экспортируется больше алмазов, чем импортируется. С точки зрения стоимости, это имеет смысл: алмазы добываются в алмазодобывающих странах, отгружаются в основном в Антверпен для продажи клиентам. Разница в стоимости является прибылью продавца. В среднем, мы наблюдаем разницу в $62 за карат.

Объем торговли алмазами по стоимости в 2018 году





Источник: AWDC. Exports – Объем экспорта. Imports – Объем импорта. Billions - Миллиарды.

Но хотя разница в стоимости имеет значение, это не относится к разнице в объемах между импортом и экспортом. Ожидается, что все, что отправляется в Антверпен, будет экспортировано из Антверпена. Единственную разницу составляет товар, который остается для проведения огранки и полировки на месте. Между тем в период с января по октябрь в этот центр было импортировано 74,7 млн каратов алмазов, а экспортировано 98,3 млн каратов.

Каждый месяц в этом прошедшем году, за исключением августа, больше алмазов было экспортировано, чем импортировано. Общая разница составила свыше 23,6 млн каратов. Откуда появились все дополнительные алмазы? Излишние запасы.

Объем торговли алмазами в 2018 году





Источник: AWDC. Exports – Объем экспорта. Imports – Объем импорта. Million carats – Миллионы каратов.

Если наши оценки верны, и трейдеры продают алмазы, которые они удерживали в складских запасах в течение какого-то времени, то ясно, что на рынке существует проблема. Здесь есть два возможных сценария. Один – алмазы тоже не продаются, а трейдеры затоварены алмазами, по существу сидя на капитале. Или они приобрели товар по спекулятивной цене в прошлом году, а сейчас, когда цены растут, они распродают эти складские запасы.

Второй сценарий несколько более вероятный. Но при дефиците денежных средств на алмазном рынке трудно поверить, что такое огромное количество денежных средств будет временно изъято из обращения. Будут ли банки участвовать в этом? Может быть. По меньшей мере, пока они могут получать процент и быть уверены в том, что деньги к ним вернутся в определенное время.

Если вероятнее именно первый сценарий, это показывает, насколько может быть нарушено равновесие на рынке. Это означает, что алмазодобывающие компании навязали поставленные товары, в которых отрасль не нуждалась. Алмазодобытчики не хотят сидеть на своих товарах слишком долго и придерживать их для отрасли, ожидая, когда она готова будет взять их. Они на самом деле упускают возможность, потому что это не только ослабляет их клиентов, испытывающих финансовые трудности, это также означает, что, когда товар можно будет продать, они не получат выгоды от роста цен.

Как бы вы на это ни посмотрели, этот рынок разбалансирован. Ненужные алмазы находятся в средней части алмазопровода. Денежные средства связаны ими, хотя получение денег – дело трудное. Цены на алмазы растут, несмотря на снижение цен на бриллианты, прибыли продолжают сокращаться, и все это является просто средней частью алмазопровода - основой алмазной отрасли. Просто нереально проложить путь к благополучию при таком сценарии. Алмазодобывающим компаниям следует ослабить давление на среднюю часть алмазопровода, а ритейлерам нужно сосредоточить свое внимание на продаже товара потребителям. В противном случае, дела не улучшатся.





