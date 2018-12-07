De Beers предлагает большие скидки на низкокачественные алмазы

26 ноября 2018

Автор: Томас Бишовель (Thomas Biesheuvel)

(Bloomberg) - De Beers резко снизила цены на низкокачественные камни во время своего цикла продаж в середине ноября, согласно информации от людей, знакомых с ситуацией.

Крупнейший в мире производитель алмазов снизил цены на 10 процентов на низкокачественные камни, утверждают источники, пожелавшие остаться неназванными, поскольку продажа носит конфиденциальный характер. Это является явным признаком того, что в нижней части рынка наблюдается нестабильность.

De Beers продает алмазы покупателям, которые проводят огранку бриллиантов и затем продают их в ювелирных магазинах. Хотя есть некоторая взаимосвязь между ценами на алмазы и бриллианты, представляется маловероятным, что из-за низких цен на торговой сессии компании De Beers изменятся и цены на потребительском уровне.

Тем не менее котировки акций американских розничных ювелирных компаний претерпели изменения в связи с этой новостью, и акции Tiffany & Co. и Signet Jewelers Ltd. 12 ноября упали.

Бизнес, связанный с недорогими алмазами, которые обычно бывают мелкими и имеют изъяны, испытывает трудности из-за слишком большого предложения. Крупные центры огранки, такие, например, как Сурат в Индии, пострадали из-за низкой прибыли и обесценения рупии.





По мелким алмазам с изъянами нанесен удар

Коммерческий обобщенный индекс мелких алмазов, PolishedPrices.com





Источник: Polished Prices. Price Index – Ценовой индекс.



Испытывается также обеспокоенность в связи с тем, что запуск в производство компанией De Beers созданных человеком алмазов усилит конкуренцию, особенно в нижнем сегменте рынка. Но пока нет свидетельств тому, что это нанесло вред спросу.

De Beers известна своим жестким контролем над алмазным рынком. Она продает драгоценные камни избранной группе покупателей на 10 циклах продаж в год в Ботсване. Эти покупатели должны указать количество и вид алмазов, которые они хотят приобрести, и затем купить их по цене, установленной De Beers.

Обычно от покупателей требуется, чтобы они забрали все драгоценные камни, предложенные для продажи, но есть признаки того, что это правило начинает меняться. В сентябре компания пошла на редкий шаг и разрешила своим покупателям отказаться от некоторых низкокачественных камней.

В рамках этой сделки покупатели, известные в отрасли как сайтхолдеры, все-таки должны выкупить выделенные им квоты драгоценных камней до конца года. Снижение цен в середине ноября облегчает покупку выделенных им квот.

Хотя De Beers постоянно меняет цены на своих циклах продаж, раньше компания предпочитала ограничивать предложение в качестве средства управления рынком. Поскольку она никогда не обнародовала цены, узнать, когда они ею в последний раз так сильно снижались, невозможно. Последние крупные снижения цен были проведены в начале 2016 года на фоне кредитного кризиса во всей отрасли и падения спроса в Китае. Но те снижения цен составляли проценты, выраженные однозначными цифрами.