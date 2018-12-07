Снижение цен компанией De Beers показывает, что для невзрачных алмазов наступили трудные времена

22 ноября 2018

Автор: Томас Бишовель (Thomas Biesheuvel)

(Bloomberg) – Компания De Beers была вынуждена резко снизить предлагаемые клиентам цены на худшие из продаваемых ею алмазов. Это вернейший признак того, что самые дешевые товары отрасли все больше и больше теряют любовь покупателей.

Отрасль производит около 15 000 разных категорий алмазов, начиная от огромных драгоценных камней без изъяна, продающихся за миллионы долларов, и кончая крошечными камнями самой низкой стоимости. В последние несколько лет для дешевых алмазов настали трудные времена.

Самая большая головная боль в том, что производится слишком много низкокачественных камней.

Хотя с 2003 по 2012 год новых крупных алмазных рудников построено не было, недавно в Лесото, Канаде и России запустили несколько новых проектов. Эти предприятия усугубили данную проблему, производя недорогие камни в большем количестве, чем в среднем по отрасли.

Имеющиеся производители тоже нарастили объемы производства. Рудник Аргайл (Argyle) в Австралии, принадлежащий Rio Tinto Group, производит больший объем алмазов, чем какой-либо другой рудник, но они продаются в среднем всего лишь по $15 за карат. Это меньше одной десятой от средней цены, по которой продает De Beers. Данное подразделение Anglo American Plc также производит больше камней, чем когда-либо, со времени глобального финансового кризиса, и значительная часть новых объемов имеет низкое качество.

На руднике Аргайл компании Rio добывается много дешевых алмазов





Источник: Rio Tinto.

Примечание: За 2018 год показаны первые девять месяцев.

20М carats – 20 млн каратов.

Как полагает аналитик Беренберг (Berenberg) из Richard Hatch, эти камни, вероятно, будут продолжать приносить слабые результаты вплоть до закрытия рудника Аргайл в 2021 году.

Существуют и другие проблемы. Борьба премьер-министра Индии Нарендры Моди против так называемых «черных» денег в 2016 году заставила таких производителей алмазов, как De Beers, придержать предложение камней, которые сейчас снова поступили на рынок.

Ослабление рупии также вызвало удорожание алмазов, сократив спрос на рынке, на котором покупается много дешевого сырья. Крупное банковское мошенничество в Индии в начале этого года вызвало дальнейшее сокращение финансирования алмазной торговли, затруднив закупки для некоторых покупателей.

Хотя почти все алмазные рудники производят разнообразные камни, на некоторых производится больше низкокачественных камней для рынка. Компании Stornoway Diamond Corp., Petra Diamonds Ltd. и Mountain Province Diamonds Inc. – все они потеряли свыше двух третей от своей стоимости в последние два года.



Компании, добывающие дешевые алмазы, столкнулись с проблемами





Источник: Bloomberg

Normalized as on 11/14/2016 – Данные приведены по состоянию на 14.11.2016 года.

Percent Return – Поступления в процентах.





