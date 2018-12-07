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Продажа бриллиантовых ювелирных изделий сталкивается с невиданной ранее проблемой, связанной с их долей в объеме предметов роскоши

03 декабря 2018
Экспертиза

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) – В 2018 году объем продаж бриллиантовых ювелирных изделий должен вырасти на 2% - 3% благодаря высокому потребительскому доверию в Соединенных Штатах и появлению прочной поддержки со стороны Китая, но изменение в отношении к ювелирным изделиям как никогда ранее создаст трудности на алмазном рынке.

«Мы считаем, что раньше природные бриллианты никогда не имели такой конкуренции со стороны других «предметов роскоши», начиная от электроники и кончая отпусками», - сказал Дез Килали (Des Kilalea), алмазный аналитик Canaccord Genuity в отчете от 7 ноября.

«На наш взгляд, уменьшение доли бриллиантов в расходах на предметы роскоши и падение стоимости ювелирных изделий необходимо кардинальным образом переломить для того, чтобы цены на алмазы и бриллианты получили какое-то устойчивое движение вверх», - сказал он.

Бриллианты, в свое время имевшие 33-процентную долю от общей стоимости бриллиантовых ювелирных изделий, сейчас составляют 25% от общей стоимости, отражая то, что молодые потребители отдают предпочтение более мелким бриллиантам или сочетанию бриллиантов и других драгоценных камней, сказал Килали. На объеме продаж природных бриллиантов также негативно сказалась проблема, которую представляют выращенные в лаборатории бриллианты для природных камней.  

Есть сообщения, что De Beers снизила стоимость недорогих алмазов на недавнем «сайте» или торговой сессии, одной из десяти в году, организуемых этой компанией в Ботсване. Согласно сообщению агентства Goldman Sachs, снижение цены на алмазы такого качества составило 10%. Это показало, что ситуация неблагоприятная для De Beers и Petra Diamonds.

Компания De Beers на 85% принадлежит Anglo American, но в течение всего года акции Petra Diamonds и еще одного самостоятельного производителя алмазов, Firestone Diamonds, находились под давлением. Третий самостоятельный производитель алмазов - GEM Diamonds - продемонстрировал хорошие показатели, но примечательно то, что он специализируется на добыче крупных алмазов высокой стоимости, для которых рынок по-прежнему довольно устойчивый.

«После устойчивого тренда цен на алмазы и бриллианты в первом полугодии 2018 года, цены отступили под давлением излишних складских запасов, незначительных банковских кредитов для средней части алмазопровода (в основном вызванных банкротствами), все еще сравнительно высоких объемов продаж алмазов и цен на них со стороны крупных компаний, и негативного воздействия выращенных в лаборатории алмазов», - сказал Килали.

Lucara Diamond Corporation, еще одна алмазодобывающая компания, которая в последнее время находилась под давлением, заявила, что она увеличивает объем в каратах со своего алмазного рудника Карове (Karowe) в Ботсване, но она признает, что преобладающая большая часть алмазов низкой стоимости, которые она добудет, не внесет «…существенного вклада» в размер ее поступлений в оставшейся части этого финансового года.

Важный период для продажи бриллиантовых ювелирных изделий начинается со Дня благодарения, 22 ноября, и длится до Дня Святого Валентина в феврале, это промежуток в три месяца, в который также входит китайский Новый год. «Рынок Соединенных Штатов по-прежнему оживленный, и прогнозы по объемам продаж, как мы считаем, будут хорошими для бриллиантовых ювелирных изделий, а потребительское доверие будет на самом высоком уровне за много лет», - сказал Килали.

«Вообще, мы считаем, что в 2018 году мировой объем продаж бриллиантовых ювелирных изделий должен вырасти на 2%-3%, - сказал он. – Мы считаем, что это разумно, но все еще недостаточно изделий класса «люкс» вообще; это является одним из вызовов, стоящих перед алмазным рынком».

De Beers заявила 16 октября, что она продала алмазов примерно на $475 млн на своем восьмом сайте или «цикле» этого года, что на $99 млн больше в годовом выражении. Объем продаж отразил «… устойчивый общий спрос», сказал Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers Group.

Объем продаж на восьмом сайте 2017 года составил $376 млн. Но объем продаж на предыдущем – седьмом – сайте этого года составил $503 млн. Кливер сказал, что снизился объем продаж алмазов невысокой стоимости.


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