Все меняется, но кое-что остается неизменным

29 ноября 2018

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(Rapaport) – Торговля бриллиантами и ювелирными изделиями становится пассивнее, а не активнее.

Это стало ясно во время недавнего сезона конференций, когда свои ежегодные встречи в октябре провели Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), Международная ассоциация производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA), Всемирная ювелирная конфедерация (World Jewellery Confederation, CIBJO) и Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC).

Большая часть обсуждений, согласно сообщениям со встреч, касалась того, как отрасль должна относиться к синтетическим бриллиантам. Это трудный вопрос после недавно принятого Федеральной торговой комиссией США (Federal Trade Commission, FTC) решения расширить определение «бриллианта» и включить в него бриллианты, выращенные в лаборатории.

Как это распространяется на выставление счетов, рекламу или сертификаты? Достигнув одинакового положения с природными бриллиантами в глазах FTC, должны ли выращенные в лаборатории камни быть допущены на торговые площадки на биржах? Конечно, нет. И отрасль снова подтверждает свою позицию, что использование слова «бриллиант» без стоящих перед ним определений по умолчанию относится к природному камню.

Но проблему на самом деле представляет не лингвистический аспект. За дебатами скрывается глубокая озабоченность растущим принятием синтетических бриллиантов как в розничной торговле, так и в торговле вообще. Выход De Beers на этот рынок сыграл значительную роль в этом деле, дав другим зеленый свет следовать ее примеру.

Забудьте о заявлении De Beers о том, что это помогает дифференцировать природные бриллианты от синтетических с помощью цен. Компания стимулирует спрос на продукцию, которая полностью проникнет на рынок природных бриллиантов. Мы уже видим это, когда все больше ритейлеров, включая сюда, например, Macy’s и JCPenney, убеждены, что потребители «полюбят» ювелирные изделия с синтетическими бриллиантами.

Руководство отрасли заявляет, что это проявление близорукости со стороны De Beers и FTC. Но ее попытки сейчас найти общий язык c FTC по отмене этого решения окажутся совершенно недостаточными и запоздалыми.

Скорее, мы должны признать, что торговые группы отрасли, которые встретились в Мумбаи, и CIBJO, встреча с которой была в Колумбии, потерпели неудачу. Как и Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), в которой в настоящее время председательствует De Beers.

Почему оказалось неэффективым лобби отрасли природных бриллиантов год назад - если оно вообще проявляло какую-либо активность, - когда производители синтетических бриллиантов убеждали FTC включить их камни в упомянутое выше определение? Где же негодование членов DPA по поводу того, что их председатель активно работает против мандата группы по продвижению природных бриллиантов как подлинных и редких?

Неэффективный подход отрасли к вопросу о синтетических бриллиантах свидетельствует о необходимости совершенствовать отраслевую стратегию. Возможно, что инициатива по объединению WFDB и IDMA в одну организацию придала бы им новую энергию и цель.

В настоящее время неспособность сменить руководство в этих организациях свидетельствует о том, что остальная часть отрасли считает их неэффективными. Поскольку WFDB и IDMA начинают следующий срок работы с этими руководителями и новым комитетом, работающим по распространению влияния WFDB, мы призываем отраслевые группы быть более активными в решении многих проблем, с которыми сталкивается рынок природных бриллиантов.





