Новости

WWF назвала наиболее экологичные компании

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России опубликовал рейтинг открытости работающих в стране горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности за 2018 год.

Сегодня

Karelian Diamonds сообщила о положительных результатах бурения на участке Риихиваара в регионе Кухмо

Karelian Diamond Resources plc (Karelian Diamonds), ориентированная на Финляндию  компания по разведке и разработке алмазных месторождений, объявила о положительных результатах бурения на целевом участке Риихиваара (Riihivaara)...

Сегодня

Рождественская продажа алмазов принесла AGD Diamonds более 25 млн долларов США

Компания AGD Diamonds успешно провела рождественский аукцион, завершающий 2018 год, по продаже алмазов на электронной торговой площадке дочерней трейдинговой компании Grib Diamonds в Антверпене.

07 декабря 2018

Petra завершила продажу акций совместного предприятия Kimberley Ekapa Mining

Petra Diamonds заявила, что продала 75,9% акций в совместном предприятии Kimberley Ekapa Mining (KEM) компании Ekapa Mining за 300 млн рандов.

07 декабря 2018

Цена рубиновых активов Mustang и Regius уменьшилась почти в два раза

Канадская компания Fura Gems заявила, что покупочная цена рубиновых активов Mustang Resources, которая теперь называется New Energy Minerals, и Regius Resources, которые находятся в Мозамбике, уменьшилась до 7,8 млн африканских долларов с 15 млн африканских...

07 декабря 2018

Все меняется, но кое-что остается неизменным

29 ноября 2018
Экспертиза

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(Rapaport) – Торговля бриллиантами и ювелирными изделиями становится пассивнее, а не активнее.

Это стало ясно во время недавнего сезона конференций, когда свои ежегодные встречи в октябре провели Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), Международная ассоциация производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA), Всемирная ювелирная конфедерация (World Jewellery Confederation, CIBJO) и Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC).

Большая часть обсуждений, согласно сообщениям со встреч, касалась того, как отрасль должна относиться к синтетическим бриллиантам. Это трудный вопрос после недавно принятого Федеральной торговой комиссией США (Federal Trade Commission, FTC) решения расширить определение «бриллианта» и включить в него бриллианты, выращенные в лаборатории.

Как это распространяется на выставление счетов, рекламу или сертификаты? Достигнув одинакового положения с природными бриллиантами в глазах FTC, должны ли выращенные в лаборатории камни быть допущены на торговые площадки на биржах? Конечно, нет. И отрасль снова подтверждает свою позицию, что использование слова «бриллиант» без стоящих перед ним определений по умолчанию относится к природному камню.

Но проблему на самом деле представляет не лингвистический аспект. За дебатами скрывается глубокая озабоченность растущим принятием синтетических бриллиантов как в розничной торговле, так и в торговле вообще. Выход De Beers на этот рынок сыграл значительную роль в этом деле, дав другим зеленый свет следовать ее примеру.

Забудьте о заявлении De Beers о том, что это помогает дифференцировать природные бриллианты от синтетических с помощью цен. Компания стимулирует спрос на продукцию, которая полностью проникнет на рынок природных бриллиантов. Мы уже видим это, когда все больше ритейлеров, включая сюда, например, Macy’s и JCPenney, убеждены, что потребители «полюбят» ювелирные изделия с синтетическими бриллиантами.

Руководство отрасли заявляет, что это проявление близорукости со стороны De Beers и FTC. Но ее попытки сейчас найти общий язык c FTC по отмене этого решения окажутся совершенно недостаточными и запоздалыми.

Скорее, мы должны признать, что торговые группы отрасли, которые встретились в Мумбаи, и CIBJO, встреча с которой была в Колумбии, потерпели неудачу. Как и Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), в которой в настоящее время председательствует De Beers.

Почему оказалось неэффективым лобби отрасли природных бриллиантов год назад - если оно вообще проявляло какую-либо активность, - когда производители синтетических бриллиантов убеждали FTC включить их камни в упомянутое выше определение? Где же негодование членов DPA по поводу того, что их председатель активно работает против мандата группы по продвижению природных бриллиантов как подлинных и редких?

Неэффективный подход отрасли к вопросу о синтетических бриллиантах свидетельствует о необходимости совершенствовать отраслевую стратегию. Возможно, что инициатива по объединению WFDB и IDMA в одну организацию придала бы им новую энергию и цель.

В настоящее время неспособность сменить руководство в этих организациях свидетельствует о том, что остальная часть отрасли считает их неэффективными. Поскольку WFDB и IDMA начинают следующий срок работы с этими руководителями и новым комитетом, работающим по распространению влияния WFDB, мы призываем отраслевые группы быть более активными в решении многих проблем, с которыми сталкивается рынок природных бриллиантов.


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished