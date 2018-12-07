Антверпенский производитель ювелирных изделий представляет первую в мире автоматизированную технологию вставки бриллиантов

23 ноября 2018

(thediamondloupe.com) – Компания Giovanni Daems, производитель бриллиантовых ювелирных изделий из Антверпена, первой разработала новую запатентованную технологию полностью автоматизированного станка для вставки бриллиантов, которую она представила на этой неделе на Китайской международной импортно-экспортной выставке (China International Import Expo) в Шанхае. При этом в алмазной отрасли Антверпена состоялась еще одна мировая премьера через несколько месяцев после показа технологии Fenix, с помощью которой полностью автоматизируется процесс полировки бриллианта, и которая разработана Антверпенским научно-исследовательским техническим центром по алмазам (WTOCD), относящимся к алмазной отрасли Антверпена.

Для Giovanni Daems, компании из Кессела, расположенного недалеко от Антверпена, ее самая свежая инновация является просто самым последним из ее многих достижений по автоматизации процесса производства бриллиантовых ювелирных изделий. В последние годы Giovanni Daems также разработала другие технологии, включая полировальный станок, который автоматизирует контроль качества, а сейчас также добавила станок по вставке камней. «Производство ювелирных изделий – это работа, требующая большой точности и длительная по времени, - говорит Джованни Даемс (Giovanni Daems). – Поэтому сейчас это обычно выполняется в странах с низкой заработной платой, где цена за единицу такой выполненной трудоемкой работы значительно ниже. После многих исследований и доводок первоначальной разработки нам удалось разработать станок, который способен производить изделия и выполнять вставку бриллиантов во все виды ювелирных изделий – полностью автоматизированным способом».

Этот станок выполняет работу раз в 15-20 быстрее, чем самый опытный рабочий, занимающийся вставкой бриллиантов, и он может работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Если квалифицированный рабочий по вставке бриллиантов может вставлять порядка 90 000-120 000 бриллиантов в ювелирные изделия в год, этот станок может без труда вставлять 1,5 млн бриллиантов ежегодно. В результате, этот процесс не только выполняется быстрее, он к тому же гораздо экономичнее. Каждый камень, который вставляет это запатентованный станок, прекрасно устанавливается. Качество работы невозможно отличить от качества вставленных вручную камней, или оно даже выше. Это устройство может вставлять бриллианты размером от 0,5 до 6 мм и может вставлять камни до 12 разных размеров в одно ювелирное изделие.

Ари Эпштейн (Ari Epstein), главный исполнительный директор Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), говорит: «Благодаря таким инновациям Антверпену удается оставаться мировым лидером в этой чрезвычайно конкурентной отрасли более 570 лет подряд. Будучи головной организацией, объединяющей участников торговли в Антверпене, мы очень гордимся, что таким компаниям, как Giovanni Daems BVBA, удается постоянно вносить инновации и разрабатывать станки, которые дают решения для вызовов, с которыми мы сталкиваемся».





