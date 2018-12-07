Дело Леваева – еще один удар по репутации алмазной отрасли

21 ноября 2018

Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(IDEX Online) – Для алмазной отрасли вообще – и для руководителей бирж и торговых организаций в частности – новость, появившаяся на этой неделе, об аресте шести родственников и работников алмазного магната Льва Леваева (Lev Leviev) в связи с обвинениями в контрабанде алмазов действительно является сообщением, которое лишает сна по ночам.

Отрасль бесконечно обсуждает важность демонстрации своей чистоты и прозрачной работы, как и есть в подавляющем большинстве случаев. Но мысль о том, что алмазы провозятся без декларации и продаются, не проходя по соответствующим коридорам и без уплаты таможенных пошлин и других налогов, к сожалению, является довольно распространенной среди обычных людей.

Судя по всему, мои соседи, члены семьи и друзья, похоже, совсем не удивились, будто говоря, что именно в этом, по их мнению, бизнес и заключается. Мои слова были встречены с понимающими улыбками, словно говоря: ловкий ход, но наc не проведешь.

Нет необходимости говорить, что эта новость появилась во всех израильских средствах массовой информации, а агентство Reuters в Израиле также сообщило об этом своим клиентам по всему миру.

Для тех, кто не следит за сообщениями, сын Леваева Зевулун (Zevulun) и брат Моше (Moshe) обвиняются в причастности к контрабандным операциям по нелегальному ввозу алмазов на 300 млн шекелей ($80 млн) в Израиль с 2010 года.

Адвокаты Зевулуна Леваева заявили, что обвинения против него были «безосновательными», а его арест оказался тактическим ходом для оказания «незаконного давления на его отца». Кроме того, адвокат Моше Леваева отрицал в суде, что его клиент имел какое-либо отношение к этим обвинениям.

Между тем, сам Лев Леваев разыскивается для допроса по подозрению в причастности к контрабанде алмазов, но в он настоящее время живет в России и, как сообщают, не намерен приезжать в Израиль в ближайшее время на допрос. В сообщениях говорится, что следователи считают, что Леваев, узнав о расследовании против него, скрылся в Россию из Лондона, где он жил в последние годы. Лев Леваев отрицает обвинения и подозрения против него.

Сообщения вызывают еще больше удивления, принимая во внимание головокружительную карьеру Леваева. Он начал работать в 15 лет полировщиком бриллиантов и создал колоссальную империю в алмазном бизнесе и недвижимости. Но мировой финансовый кризис 2008 года нанес тяжелый удар по его бизнесу.

Похоже, эта история еще не закончилась. Как написали в израильском ежедневном издании Ha'aretz: «Прежде всего, неясно, почему его [Леваева] группа могла быть замешанной в контрабанде алмазов. Налог на алмазную компанию основан на обороте продаж, а не на прибыли. следовательно, нет налоговых выгод при контрабанде алмазов в Израиль, если они затем не будут контрабандно вывозиться из страны и продажа не будет зарегистрирована в какой-то третьей стране с более низкими налогами (например, Бельгии или Дубае)».

«Одной из причин для контрабанды могло быть сомнительное происхождение камней; либо их продавец не имел лицензии на их продажу; либо они, например, были добыты нелегальным путем. В любом случае, ввоз их в Израиль без декларирования является незаконным», - утверждает еженедельник.

«Еще одним неясным вопросом является то, как это дело скажется на алмазной отрасли Израиля. С одной стороны, Леваев является одним из крупнейших импортеров алмазов в стране; его компании обеспечивают работой десятки других компаний, занимающихся производством бриллиантов и продажей камней через Алмазную биржу в Рамат-Гане. В этих компаниях работают сотни людей. Если пострадает его бизнес, пострадают и десятки других. И сейчас не очень хорошее время для израильского алмазного бизнеса: спрос падает, и прибыли снижаются», - говорится в публикации.

На самом деле, можно представить, что существует большое возмущение на Израильской алмазной бирже (Israeli Diamond Exchange, iDE) по поводу сообщений, которые одним махом могли нанести неизмеримый ущерб алмазному бизнесу страны. И, кроме того, незаслуженный, принимая во внимание серьезную работу, проделанную iDE в последние несколько лет по восстановлению своей репутации после выявления работы так называемого пиратского банка, действовавшего из офисов на бирже лет шесть назад.

Среди настоящих и искренних усилий, которые она сделала для того, чтобы показать, что алмазная торговля состоит из чистых, трудолюбивых диамантеров, находится разработка Кодекса этики (Code of Ethics), подписанного всего лишь в прошлом году, который должен поставить Израильскую биржу на передовой край глобальных методов работы с точки зрения надлежащего управления и прозрачности.

В Кодексе этики определены принципы, на которых работают члены биржи, включая ответственность, доверие, справедливость, честность, опыт, традиции, деловой прагматизм и другое, все в рамках достоинства человека и верховенства права.

Но как в начале этого года обнаружила индийская алмазная отрасль, на работу тысяч компаний и средства существования десятков тысяч людей или больше, могут оказать отрицательное влияние эгоистичные и эгоцентричные действия нескольких людей.

