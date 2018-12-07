Индекс Mercury Polished Diamond Price Index: цены довольно стабильны

19 ноября 2018

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) – После резкого снижения цен на бриллианты в сентябре, они еще упали, хотя не особенно сильно. В октябре 2018 года индекс Mercury Diamond Global Tracker™ (MDGT™) составил в среднем 111,55, что на 0,17% ниже по сравнению с сентябрем. Хотя спрос на неоправленные бриллианты оставался невысоким, мы считаем, что трейдеры насколько смогли ужесточили свои позиции по ценам в ожидании роста спроса.

Октябрь исторически является периодом роста спроса на бриллианты со стороны ритейлеров, готовящихся к праздничному сезону ноября-декабря. В последние несколько лет спрос со стороны производителей ювелирных изделий в сентябре достигал пика, затем немного снижался в октябре. В каждом октябре с 2014 года общие цены снижались на несколько долей процента. За последние пять лет это падение составило в среднем 0,3% в месячном выражении, уменьшив снижение в этом прошедшем месяце. Этот год был необычным из-за резкого падения цен в сентябре, что может объяснять сравнительно небольшое снижение в октябре.

Другой проблемой влияния цен на торговлю являются крупные складские запасы, в основном мелких бриллиантов. Такое избыточное предложение в сочетании со снижением спроса сказывается на средней части алмазопровода, а также на алмазодобывающих компаниях.





MDGT™ для камней весом от 1 до 30 каратов



Источник: Mercury Diamond™

October - Октябрь, YoY – В годовом выражении. МоМ – В месячном выражении.

В последние месяцы мы писали о необходимости для алмазных оптовиков определиться с ценами после летних каникул, в этом часто помогала крупная торговая выставка в Гонконге. Сейчас мы можем смело утверждать, что по мере наступления холодов и появления желтых листьев, говорящих нам о приходе осени, есть определенность с ценами, и они слабые. Цены неустойчивые, и существует тенденция к снижению.

Снижение индекса цен

Индекс MDGT™ основан на ценах сделок с бриллиантами весом от 1 до 30 каратов, собранных и использованных для составления прейскуранта Mercury Diamond™. Он показывает оптовые цены на бриллианты на основании цен сделок на оптовом рынке, и его основной целью является обслуживание оптового рынка.

В годовом выражении цены на бриллианты по-прежнему ниже цен предыдущего года. В октябре индекс упал на 2,8% по сравнению с октябрем 2017 года. Это самое большое снижение индекса в годовом выражении с августа 2016 года. С декабря 2014 года индекс показывал постоянное падение в годовом выражении.





MDGT™ - Изменение в годовом выражении в %



Источник: Mercury Diamond™



Хотя этот тренд на снижение цен в годовом выражении начался в декабре 2014 года, резкие падения 2015 года, похоже, закончились, поскольку они с тех пор замедлились и такое положение сохраняется до сих пор. Снижение на 2% или меньше в годовом выражении сохраняется стабильным с начала 2018 года. Падение на 2,7% в сентябре, сопровождавшееся снижением на 2,8% в октябре, не является положительным для алмазной отрасли, но по сравнению с резкими падениями в прошлом, последние месяцы кажутся почти спокойными.

В месячном выражении цены падали почти везде, и индекс упал на 0,17 % по сравнению с сентябрем. Но здесь мы видим умеренное снижение по сравнению с предыдущим месяцем. В месячном выражении изменение цен обычно бывает в диапазоне одного процента, часто всего на долю процента, что говорит о том, что снижение находится в пределах нормы.





MDGT™ - Изменение в месячном выражении в %



Источник: Mercury Diamond™



Падение цен на мелкие камни

Индекс MDGT™ составлен, исходя из цен на множество разных бриллиантов самых разных размеров, от 1 карата и выше. В сентябре цены на бриллианты круглой огранки весом от 0,30-0,39 карата (треть карата) упали на целых 2,6% по сравнению с августом. Это было удивительно резкое падение. В этом прошлом месяце цены на камни весом треть карата выросли на 0,5%, отыграв часть своей потерянной стоимости.

Падали цены на бриллианты круглой огранки этого веса и до пяти каратов. Цены на камни весом 0,70-0,89 карата показали снижение на 2%, а камни весом 1,5 карата потеряли 2,3%. Цены на остальные бриллианты круглой огранки снижались в меньшей степени.





Изменение цен на бриллианты круглой огранки в месячном выражении в %



Источник: Mercury Diamond™



В годовом выражении изменение цен было очень разным. В прошлом году цены резко упали в летние месяцы и продолжали снижаться до декабря 2017 года. В результате этого, в годовом выражении цены выросли почти на все. Так было с июля 2018 года, и это сохраняется в октябре.

Таким же образом, цены на камни весом треть карата выросли на 3,4%, а на однокаратники поднялись на 5,7% по сравнению с октябрем 2017 года, хотя цена на бриллианты круглой огранки весом 3 карата выросла всего на 0,1% в годовом выражении.





Изменение цен на бриллианты круглой огранки в годовом выражении в %



Источник: Mercury Diamond™



Заключение

Глобальный алмазный рынок вступает в праздничный сезон с осторожностью. С одной стороны, производители бриллиантов сократили закупки алмазов, а ритейлеры только начинают оценивать объем покупок потребителей в праздничный сезон. Можно ожидать определенный рост спроса в ноябре, но в октябре объем покупок был ограниченным. Снижение цен было сезонным, но скачок цен на камни весом треть карата удивляет и может свидетельствовать, что после спада ритейлеры и производители бриллиантов ожидают, что потребители в Соединенных Штатах снова проявят к ним интерес.





Цены на бриллианты круглой огранки по размерам



Источник: Mercury Diamond™

April - Апрель.



