Открытие новой алмазной компании связывают с именем Изабель душ Сантуш

15 ноября 2018

(club-k.net) - В Бельгии сейчас создается новая частная алмазная торговая компания, и некоторые осведомлённые источники, сопровождающие этот процесс, характеризуют саму цель создания этой компании как «решение», которое позволит «обойти» эмбарго, созданное в последнее время президентом Жоау Лоуренсу посредством государственной компании SODIAM и практически наложенное на интересы Изабель душ Сантуш в этом секторе.

Главным энтузиастом и закопёрщиком данного проекта является Синдика Доколо (Sindika Dokolo), который, в свою очередь, нанял израильского гражданина Якоба Карко (Jacob Karko) в качестве официального лица этой инициативы.

Якоб Карко, находящийся в Анголе уже в течение нескольких лет, является знатоком алмазного бизнеса. Кстати, он уже работал в прошлом на Изабель душ Сантуш в качестве управляющего её компании Ascorp.

За последние два месяца Синдика Доколо и Якоб Карко уже дважды встречались в Брюсселе для обсуждения основных вопросов этой темы.

По данным издания «Club K», по возвращении в Луанду Якоб Карко связался с одним из администраторов SODIAM по имени Жозэ Нэвеш Гонсалвеш Сильва и получил от него гарантии на лицензирование новой компании, которая будет представлена ​​на рынке как «независимая».

Жозэ Сильва «Невеш», по слухам, являющийся, помимо всего прочего, также и человеком Edeltrutes da Costa в алмазном секторе - старый друг Якоба Карко. Отсюда и предпочтение в выборе контакта.

Во время правления Жозе Эдуарду душ Сантуша (когда он был президентом Анголы) его дочь Изабель душ Сантуш покупала алмазы по чисто символической цене и в свою очередь перепродавала их на внешнем рынке уже по цене, соответствующей их реальной стоимости. Схема Изабель душ Сантуш нанесла ущерб и финансовые потери ангольскому государству, в связи с чем новый глава государства Жоау Лоуренсу и приказал положить конец эксклюзивности, которую они «развели» в алмазном секторе.

1 декабря 2017 года государственная фирма Sodiam, ответственная за коммерциализацию алмазов страны, объявила о выходе из De Grisogono, швейцарской группы компаний, производящей предметы роскоши и ювелирные изделия, которую контролируют супруги Синдика Доколо и Изабель душ Сантуш.

В июле этого года Sodiam также прекратила контракт на закупку сырых алмазов с Odyssey Holding, заявив о понесенных потерях. Odyssey - компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах и связанная с Изабель душ Сантуш.



Именно после такой осады Синдика Доколо и выдвинул идею о новой компании, которая, как ожидается, появится на рынке как бельгийская фирма для закупки сырых алмазов в стране.

