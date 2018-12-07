Обзор рынка за октябрь 2018 года

12 ноября 2018

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) – Ослабление торговли в большинстве алмазных центров оказывает действие на цены на многие товары. Рынок страдает от избыточного предложения некрупных камней, что оказывает влияние на финансирование, покупку алмазов и, конечно, цены по мере приближения рынка к празднику Дивали.

США

В октябре продолжилось ослабление торговли на оптовом рынке бриллиантов в США по мере того, как местный розничный рынок начинает готовиться к праздничному сезону. Хотя праздники, как предполагается, стимулируют спрос, в последнее десятилетие рост спроса на бриллианты со стороны ритейлеров усиливается в ноябре. При ограниченном спросе со стороны ритейлеров спрос от оптовиков циклически слабый.

Из-за роста складских запасов в Индии некрупные камни предлагаются индийскими трейдерами по сравнительно низким ценам, особенно камни с более низкими показателями качества и цвета. У других трейдеров в связи с этим складывается впечатление, что многие индийские дилеры испытывают давление в отношении денежных средств и стремятся ликвидировать некоторые старые запасы. Учитывая избыточное предложение, это будет очень трудно сделать.

Эта проблема распространяется на камни весом полкарата и крупнее. Спрос упал на бриллианты круглой огранки весом вплоть до 4 каратов более низких показателей цвета и чистоты.

Что касается продажи камней фантазийной формы, проблема заключается в качестве изготовления – качестве огранки и полировки. Камни прекрасного качества изготовления пользуются спросом, могут продаваться камни хорошего качества изготовления, но нет покупателей на камни низкого качества изготовления и с низкими показателями качества.

Еще одной проблемой на рынке США является банковское кредитование и стоимость банковского кредита. Доступ к деньгам представляет трудность, и похоже, что всего лишь горстка крупных дилеров может осилить растущие процентные ставки.

Индия

В октябре индийский алмазный рынок был вялым из-за ослабления американского и китайского оптовых рынков, тянущих за собой остальной сегмент средней части алмазопровода. Больше всего падение было для некрупных камней, что привело к резкому падению цен. Местные трейдеры утверждают, что увеличение наличия выращенных в лаборатории бриллиантов, особенно полученных с помощью метода CVD, и слабый обменный курс рупии к доллару США способствуют этому падению.

Цены на более крупные камни поддерживаются ограниченным предложением этих товаров на фоне «довольно хорошего» спроса.

Приближается важный праздник Дивали, и раньше, когда алмазный рынок ослабевал, это в основном выражалось в виде длительных каникул, которым предшествовал рост объемов производства бриллиантов. Логика заключалась в том, что это позволит фабрикам отправить рабочих на каникулы с дополнительными деньгами в карманах. В этом году дела обстоят несколько иначе, и деятельность в области производства бриллиантов сравнительно ослабла.

Причиной такого спада, как считается, являются ограниченные денежные средства и слабая рупия. Поэтому рост складских запасов и ограниченный спрос заставляют производителей проявлять осторожность. Этими двумя факторами объясняется падение объема закупок алмазов, а также это указывает на то, что индийский алмазный сектор не очень оптимистичен по поводу праздничного сезона.

Израиль

На израильском алмазном рынке наблюдалось определенное оживление после спада в августе-сентябре. При этом объем бизнеса невелик. Устойчивый спрос отмечался на бриллианты круглой огранки triple excellent, цвета F-I, чистоты VS-SI. Этот спрос наблюдается на фоне дефицита этих изделий. Есть также хороший спрос на бриллианты круглой огранки качества изготовления VG (очень хорошее), но цены сделок показывают большие скидки. Покупатели все еще избегают покупать камни с флуоресценцией, а когда камни с флуоресценцией продаются, то со скидкой.

Продолжается снижение спроса на камни желтоватого оттенка «кейп» (cape) и фантазийных желтых цветов. Среди камней фантазийных форм, самый большой спрос по-прежнему на бриллианты огранки «овал», а на камни огранки «груша» спрос меньше.

Гонконг

В отличие от большинства других алмазных центров бизнес в Гонконге идет стабильно, спрос перед рождественским сезоном подпитывает деятельность, стимулирует или, вероятно, опережает активность на мировом оптовом рынке.

Chow Tai Fook сообщила, что во время последнего квартала, заканчивающегося 30 сентября, объем продаж в сопоставимых магазинах в материковом Китае вырос на 6%, а объем продаж в Гонконге подскочил на 23%, оба результата фантастические. Общий объем продаж в материковом Китае вырос на 15%, а в Гонконге на 25%. При этом рост объемов продаж объяснялся спросом на золотые ювелирные изделия. Объемы ювелирных украшений со вставками из драгоценных камней упали на 2% в Гонконге, а в материковом Китае выросли всего на 1%.

Chow Sang Sang сообщила о росте розничных продаж на 23%, и на 22% выросли продажи в сопоставимых магазинах в Гонконге и Макао. В отличие от Chow Tai Fook, здесь вклад ювелирных украшений со вставками из драгоценных камней был значительным, до 33%. Компания отмечала увеличение туристического потока, что должно быть на пользу всем ювелирным ритейлерам.

Как и на всех других рынках, в Гонконге цены на мелкие бриллианты круглой огранки («звездочки» и «меле») тоже пострадали от падения спроса, которое привело к снижению цен примерно на 3-5%. С другой стороны, цена на сертифицированные бриллианты весом 0,30 карата оставалась стабильной, поддерживая мировой тренд.

Спрос на бриллианты круглой огранки весом 0,30-0,80 карата, цвета EFG, чистоты VS-SI оставался стабильным. Спрос на камни фантазийной огранки был невысоким в течение этого месяца: камни всех размеров огранки «кушон» и «груша» пользовались низким спросом. Проявляется некоторый интерес к бриллиантам огранок «принцесса», «маркиза», «сердце», а также «изумруд» весом 2, 3 и 5 каратов, цвета EFG, чистоты VS. Спрос на камни фантазийных огранок весом меньше 1 карата был низким.





Индекс MDGTTM для бриллиантов весом от 1 до 30 каратов



Источник: Mercury DiamondsТМ

September - Сентябрь, YoY – В годовом выражении, MoM – В месячном выражении.



Изменение спроса в мировых алмазных центрах – Индии, Гонконге, Израиле, США





Источник: Источник: Mercury Diamonds©

Month - Месяц. Year - Год. Center - Центр. Oct - Октябрь. All - Все. R = Rising Demand – Рост спроса. D = Declining Demand – Падение спроса. U = Unchanged Demand – Спрос без изменения.





