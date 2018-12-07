Станут ли зеленые бриллианты лучшим другом китайского инвестора?

05 декабря 2018

Автор: Глория Фун (Gloria Fung)

(The South China Morning Post) – Зеленые бриллианты – чрезвычайно редкие и, по меньшей мере сейчас, более дешевые, чем другие цветные бриллианты, - начинают привлекать внимание азиатских коллекционеров и инвесторов.

С 2014 года всего лишь 13 лотов зеленых бриллиантов попали на аукционы, проводимые Bonhams, восемь из которых были проданы в Гонконге.

Бриллианты из категории «фантазийного цвета» расцениваются в зависимости от яркости и чистоты их цвета. Чистый зеленый бриллиант может быть продан по цене свыше US$1 млн за карат. Или даже дороже.

Chow Tai Fook Jewellery заплатила больше всех за зеленый бриллиант – US$16,8 млн. Это был бриллиант Aurora Green (Зеленая Полярная звезда) весом 5,03 карата, который гонконгский ювелир приобрел в мае 2016 года на торгах Christie's по цене $3,3 млн за карат. Самым крупным таким алмазом является Dresden Green (Зеленый алмаз Дрезден) в форме груши весом 40,70 карата, который выставлен в музее Albertinium в Дрездене, Германия.

«Зеленые бриллианты - одни из самых редких, - сказал Пол Редмейн (Paul Redmayne), руководитель по ювелирным продажам аукционного дома Bonhams Hong Kong. – А если посмотреть на это чисто с точки зрения инвестиций, они очень недооценены».

Такие камни были обнаружены на рудниках, включая рудники в Бразилии, Гайаны, Венесуэле, Зимбабве и Центральноафриканской Республике. Они стали такими за счет воздействия естественного облучения, например, ураном. Проверка подлинности имеет особенно важное значение для таких драгоценных камней, потому что мошенники могут сделать «зеленый бриллиант», подвергнув действию радиации обычный белый бриллиант. Их также может быть трудно оценивать, потому что их так мало продано на открытом рынке по сравнению с другими их цветными аналогами.

«Это один из самых малоизученных алмазов, - сказал Редмейн. – Были проведены исследования голубых, красных и розовых алмазов. Но все больше коллекционеров в Азии в настоящее время очень положительно относятся к зеленым камням».

Ввиду их таинственности и редкости, их не очень любят коллекционеры и инвесторы, по меньшей мере пока. Несколько экспертов по бриллиантам сказали, что это может означать, что тот, кто раньше приобретет, в будущем будет хорошо вознагражден. Но в настоящее время они могут лучше подойти для коллекционеров, чем для краткосрочных инвесторов, потому что труднее будет найти покупателя, чем на другие бриллианты, сказала Хейзел Чой (Hazel Choi), геммолог и коллекционер из Гонконга.

«В конечном счете, их стоимость повысится – сказала Чой. – Вам нужно будет найти подходящего покупателя, и таким покупателем будет тот, у кого довольно разнообразная коллекция и кто хорошо разбирается в драгоценных камнях».

Чисто зеленый бриллиант имеет диапазон интенсивности цвета от бледно-зеленого до фантазийного насыщенного зеленого цвета. У них также могут быть дополнительные оттенки, например, желтый, голубой или коричневый.

Эти отличия могут в значительной мере влиять на цену, как и относительное незнание коллекторов и инвесторов.

В апреле на весеннем аукционе Sotheby’s в Гонконге был продан бриллиант фантазийного зеленого цвета весом 1,97 карата за US$596 279, оценивавшийся от US$509 640 до US$700 755.

«Я считаю, это может быть признаком того, что инвесторы на самом деле еще не оценили зеленые бриллианты», - сказала Чой, добавив, что некоторые предлагаемые зеленые бриллианты могут быть выгодной покупкой по мере того, как инвесторы полюбят их.

3 октября Sotheby’s продала на аукционе бриллиант «фантазийного ярко голубоватого цвета» весом 1,38 карата за US$810 000, ровно за среднюю сумму предполагаемого диапазона цены $710 000 - $920 000.

Эндрю Коксон (Andrew Coxon), президент Института алмазов (Institute of Diamonds) компании De Beers, сказал, что цены на недавних аукционах положительно сказываются на росте цен на зеленые бриллианты в последние годы. Они в настоящее время в «200 раз дороже, чем бесцветные бриллианты такого же размера и качества», - сказал он.

В следующем месяце Bonhams будет продавать на аукционе три лота зеленых бриллиантов, два из которых, как ожидается, дойдут до отметки НК$1 млн.

Ажиотаж вокруг зеленых бриллиантов происходит потому, что многие состоятельные китайцы добавляют бриллианты в свои портфели активов.

В отчете, составленном в этом году алмазодобывающей компанией De Beers Group, занимающейся торговлей, указано, что 63 процента бриллиантов, приобретенных в Китае, предназначены не для повседневной носки, а для коллекций. Китайское поколение двухтысячных является движущей силой рынка, который вырос в прошлом году на 3 процента в годовом выражении до US$66 млрд, говорится в нем.

На каждые 10 000 белых бриллиантов приходится всего один цветной бриллиант. Всего около 3 процентов бриллиантов, предъявляемых в Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA), являются цветными бриллиантами.

Кроме того, беглый гонконгский миллиардер Джозеф Лау (Joseph Lau) заплатил US$48 млн в ноябре 2015 года за бриллиант фантазийного ярко голубого цвета для своей семилетней дочери Джозефины. Он назвал драгоценный камень весом 12,03 карата Blue Moon of Josephine (Голубой Луной Джозефины). Он также купил розовый бриллиант весом 16,08 карата за US$28,6 млн, который он назвал Sweet Josephine (Дорогая Джозефина), и драгоценный камень ярко голубого цвета весом 7,03 карата за US$9,5 млн, названый им Star of Josephine (Звезда Джозефины).

В настоящее время есть небольшой элемент азартной игры в отношении зеленых бриллиантов. Но эксперты говорят, что для тех, кто сыграет с умом, они могут оказаться выигрышной инвестицией.