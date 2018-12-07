Новый конкурс Diamond Foundry заманивает прекрасным предложением

13 ноября 2018

Автор: Эмили Весилинд (Emili Vesilind)

(jckonline.com) - Diamond Foundry, производитель выращенных в лаборатории бриллиантов, объявил конкурс, дающий парам возможность выиграть церемонию предложения стоимостью до $25 000 — с обручальным кольцом компании Diamond Foundry.

Конкурс «Прекрасное предложение» (Perfect Proposal), запущенный 13 августа и заканчивающийся 31 августа, приглашает жителей Соединенных Штатов присылать свои истории о том, как они встретили свою «вторую половинку», что они в них любят и как они планируют сделать предложение.

Победитель создаст дизайн своего собственного выполненного по заказу кольца стоимостью до $15 000 с помощью Студии 3D дизайна (3D Design Studio) компании Diamond Foundry. Затем команда устроителей претворит идею о церемонии предложения в жизнь, «будь это путешествие на воздушном шаре над Ниагарским водопадом или процессия на украшенном автомобиле в городе», стоимостью до $10 000, согласно заявлению компании. этот приз включает перелеты, проживание в гостиницах, аренду помещений, оборудования и т. д.

Кроме того, пара-победительница получит в подарок авторский рисунок известного художника Александра Оланоу (Alessandra Olanow), и их личная история любви будет описана Сильвией Дэй (Sylvia Day), популярным автором романов-бестселлеров, – это два очень классных и уникальных приза.

Будет также выбрано два человека, занявших второе место, и они получат кольцо компании Diamond Foundry стоимостью до $10 000 и авторский рисунок Оланоу, а также их личную историю любви, описанную Дэй.

В этом конкурсе нет реальных проигравших – все участники получат подарочную карту на $300 для приобретения обручального кольца компании Diamond Foundry, «в знак благодарности за то, что поделились своими историями любви», заявляет компания.

С победителями и занявшими второе место свяжутся до 5 октября, и окончательное предложение состоится в декабре.

Diamond Foundry, находящаяся в Сан-Франсиско, в последние годы все больше выступает как самостоятельный бренд. Ее небольшая, но хорошо подобранная коллекция собственных обручальных колец является конкурентоспособной как по цене, так и по дизайну.

И компания вступила в полномасштабное сотрудничество с производителями изысканных имиджевых ювелирных украшений, вызвавших ажиотаж. Существующие партнерские отношения c изданиtv Vogue – в том числе с Памелой Лав (Pamela Love), Дженифер Фишер (Jennifer Fisher), Евой Ферен (Eva Fehren), Пили Рестреро (Pili Restrepo) и Тальяной Варга (Taliana Varga), а также с Наком Армстронгом (Nak Armstrong), вызвали большой положительный отзыв о бренде в прессе.





