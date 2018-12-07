Новости

WWF назвала наиболее экологичные компании

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России опубликовал рейтинг открытости работающих в стране горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности за 2018 год.

Сегодня

Karelian Diamonds сообщила о положительных результатах бурения на участке Риихиваара в регионе Кухмо

Karelian Diamond Resources plc (Karelian Diamonds), ориентированная на Финляндию  компания по разведке и разработке алмазных месторождений, объявила о положительных результатах бурения на целевом участке Риихиваара (Riihivaara)...

Сегодня

Рождественская продажа алмазов принесла AGD Diamonds более 25 млн долларов США

Компания AGD Diamonds успешно провела рождественский аукцион, завершающий 2018 год, по продаже алмазов на электронной торговой площадке дочерней трейдинговой компании Grib Diamonds в Антверпене.

07 декабря 2018

Petra завершила продажу акций совместного предприятия Kimberley Ekapa Mining

Petra Diamonds заявила, что продала 75,9% акций в совместном предприятии Kimberley Ekapa Mining (KEM) компании Ekapa Mining за 300 млн рандов.

07 декабря 2018

Цена рубиновых активов Mustang и Regius уменьшилась почти в два раза

Канадская компания Fura Gems заявила, что покупочная цена рубиновых активов Mustang Resources, которая теперь называется New Energy Minerals, и Regius Resources, которые находятся в Мозамбике, уменьшилась до 7,8 млн африканских долларов с 15 млн африканских...

07 декабря 2018

Новый конкурс Diamond Foundry заманивает прекрасным предложением

13 ноября 2018
Экспертиза

Автор: Эмили Весилинд (Emili Vesilind)

(jckonline.com) - Diamond Foundry, производитель выращенных в лаборатории бриллиантов, объявил конкурс, дающий парам возможность выиграть церемонию предложения стоимостью до $25 000 — с обручальным кольцом компании Diamond Foundry.

Конкурс «Прекрасное предложение» (Perfect Proposal), запущенный 13 августа и заканчивающийся 31 августа, приглашает жителей Соединенных Штатов присылать свои истории о том, как они встретили свою «вторую половинку», что они в них любят и как они планируют сделать предложение.

Победитель создаст дизайн своего собственного выполненного по заказу кольца стоимостью до $15 000 с помощью Студии 3D дизайна (3D Design Studio) компании Diamond Foundry. Затем команда устроителей претворит идею о церемонии предложения в жизнь, «будь это путешествие на воздушном шаре над Ниагарским водопадом или процессия на украшенном автомобиле в городе», стоимостью до $10 000, согласно заявлению компании. этот приз включает перелеты, проживание в гостиницах, аренду помещений, оборудования и т. д.

Кроме того, пара-победительница получит в подарок авторский рисунок известного художника Александра Оланоу (Alessandra Olanow), и их личная история любви будет описана Сильвией Дэй (Sylvia Day), популярным автором романов-бестселлеров, – это два очень классных и уникальных приза.

Будет также выбрано два человека, занявших второе место, и они получат кольцо компании Diamond Foundry стоимостью до $10 000 и авторский рисунок Оланоу, а также их личную историю любви, описанную Дэй.

В этом конкурсе нет реальных проигравших – все участники получат подарочную карту на $300 для приобретения обручального кольца компании Diamond Foundry, «в знак благодарности за то, что поделились своими историями любви», заявляет компания.

С победителями и занявшими второе место свяжутся до 5 октября, и окончательное предложение состоится в декабре.

Diamond Foundry, находящаяся в Сан-Франсиско, в последние годы все больше выступает как самостоятельный бренд. Ее небольшая, но хорошо подобранная коллекция собственных обручальных колец является конкурентоспособной как по цене, так и по дизайну.

И компания вступила в полномасштабное сотрудничество с производителями изысканных имиджевых ювелирных украшений, вызвавших ажиотаж. Существующие партнерские отношения c изданиtv Vogue – в том числе с Памелой Лав (Pamela Love), Дженифер Фишер (Jennifer Fisher), Евой Ферен (Eva Fehren), Пили Рестреро (Pili Restrepo) и Тальяной Варга (Taliana Varga), а также с Наком Армстронгом (Nak Armstrong), вызвали большой положительный отзыв о бренде в прессе.


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished