Блеск и нищета ювелиров: что спасет отрасль от коллапса

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Прошлый год стал последним для каждой десятой ювелирной компании страны. Экспорт упал в восемь раз, производство изделий из золота — вдвое. РБК узнал, как ювелиры собираются спасать свою отрасль от коллапса и что думают об их идеях власти.

Ювелирная отрасль России переживает не лучшие времена. За последние пять лет доходы в этой сфере серьезно снизились, экспорт просел в восемь раз: по данным аналитического агентства Rough&Polished, с 2013 по 2017 год показатели экспорта упали с $724 млн до $85 млн. Производство, остававшееся в 2007–2013 годах на уровне 118 и 190 т изделий из золота и серебра соответственно, в последние годы снизилось до ежегодных 50 и 150 т. И тенденции к дальнейшему падению просматриваются вполне отчетливо.

Многие предприятия находятся на грани банкротства. По данным ассоциации «Гильдия ювелиров России», только за второе полугодие 2017 года количество субъектов предпринимательской деятельности в отрасли снизилось на 6%, а в целом за 2017 год — на 10%.

Государство продолжает ужесточать законодательство в этой сфере, а ювелиры опасаются ужесточения репрессий. Однако сдаваться не собираются: нынешней весной Гильдия ювелиров России в борьбе за разрегулирование своего рынка составила сразу два документа: Стратегию регулирования ювелирной отрасли России и Хартию добросовестного налогоплательщика. С тех пор гильдия презентует свою стратегию где только можно.

Александр Шабуркин, генеральный директор аналитического агентства Rough&Polished:

«Ситуация на ювелирном рынке России описывается словосочетанием «холодная война». Регулятор с подачи силовых ведомств уверен, что рынок практически полностью в тени, по его мнению, доля нелегального оборота камней доходит до 98% и составляет 49 млрд руб., доля теневого оборота на рынке ювелирных изделий оценивается в 50–60%. Мы — отраслевые эксперты — оцениваем ее в 8%, максимум в 10%, но поручения на самом высоком уровне формируются, исходя никак не из нашей точки зрения».

Стоит отметить, что высокопоставленные чиновники разных ведомств, особенно представители силовых структур, уверены в том, что плачевное положение в отрасли сложилось из-за нежелания ювелиров платить налоги и ухода бизнеса в тень. И, соответственно, спасти ситуацию сможет лишь «закручивание гаек» и ужесточение законодательства в сфере оборота драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий. Сторонники этой теории уверены, что объем нелегального ввоза ювелирных изделий оценивается в 20 млрд руб., а общее число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в этой сфере, составляет 900 тыс., притом что на специальном учете состоит всего 42 тыс. И в результате вместо запланированных 40 млрд руб. НДС, которые должны были пополнить бюджет, туда пришло всего около 6 млрд руб.

Ювелиры считают, что проблема не столько в тех компаниях, которые сознательно не хотят платить налоги и снижают издержки всеми возможными способами, а в уменьшении покупательной способности населения и общей зарегулированности отрасли. По словам Владимира Збойкова, исполнительного директора Комитета по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам общероссийской общественной организации «Деловая Россия», несмотря на то что Минфин в последнее время и стал относиться к ювелирам значительно дружелюбнее, не последнюю роль в процессе принятия решений играют силовики. «Как внутри МВД, так и внутри ФСБ существуют подразделения, которые специализируются на драгметаллах и драгкамнях. Они же не будут сами себя лишать кресел и сами себе сокращать штатное расписание! Кроме того, у них естественная потребность развиваться, вводить все более жесткое регулирование», — замечает Владимир Збойков.

Чиновники предлагают решить проблемы наполнения бюджета за счет ювелиров, было принято решение о том, что необходимо принимать оперативные меры в совершенствовании нормативно правового регулирования в отрасли в связи с ее плачевным положением. Сторонники ужесточения законодательства уверены, что ситуацию спасут лишь новые запреты и усиление контроля за ювелирами.

Что предлагают власти и как это отразится на отрасли

Владимир Збойков, исполнительный директор Комитета по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:

1. Снятие ограничений по количеству и частоте проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, если они осуществляют свою деятельность в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. В Минфине разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 9 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». И этот проект предполагает снятие запрета на проведение всех видов проверок (по любым поводам и основаниям), осуществляемых органами государственного и муниципального контроля. Декларируемая цель — прозрачность рынка.

Последствия для отрасли:

Помимо пробирного надзора, ювелиры подпадают под все прочие формы надзоров и контроля. Но если в обувной, к примеру, магазин, согласно закону 294-ФЗ, всевозможные контролеры не могут прийти с проверками, когда захотят, то в ювелирный теперь смогут.

2. Усиление уголовной ответственности за преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и экспортно-импортных операций. В первую очередь возможно введение уголовной ответственности за контрабанду ювелирных изделий: год назад Минфин предложил внести изменения в ст. 226.1 Уголовного кодекса, предусматривающую лишение свободы от трех до семи лет и штрафные санкции до 1 млн руб. Предложение заключается в том, чтобы распространить эту статью на контрабандистов ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов и камней крупного размера через границу Таможенного союза.

При этом крупный размер для ювелирных изделий и изделий из драгоценных металлов и камней Минфин определяет от 2 млн руб.

Последствия для отрасли:

Пострадают дизайнеры, ювелиры и даже известные компании, экспонирующие свои изделия на зарубежных выставках с целью реализации.

Поднимутся цены на камни, ввозимые из-за рубежа, которые сейчас являются основным сырьем для работы отечественных ювелиров.

3. Подготовленные в Минфине изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ ведут к усилению административной ответственности за нарушения в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Последствия для отрасли:

Приведет к существенному росту издержек, в основном для тех ювелиров, которые работают «по-белому». Именно на них придется основной удар. Проблема заключается в том, что эти требования комплексно не изложены ни в одном законе, нововведение приведет к превышениям полномочий на местах, увеличению коррупции. Разорение практически любого ювелира, на которого направляется внимание проверяющих инстанций.

4. Конфискация предметов (ювелирных изделий, драгметаллов и т. п.) и орудий правонарушений — вплоть до производственного оборудования. Также уже обсуждается разработанный Минфином законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней». Предлагается существенно усилить административную ответственность за нарушение обязательных требований, установленных действующим законодательством в области оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Последствия для отрасли:

Конфискация лишает ювелира возможности работать. Разорение небольших мастерских, рост коррупции.

5. Еще одна инициатива Минфина — усовершенствование системы специального учета, в частности постановки или снятия с учета в ФКУ «Пробирная палата России». Часто компания получала свидетельство о постановке на учет, но с окончанием этого вида деятельности не снималась с него. Теперь будет установлена административная ответственность как за несвоевременную постановку на учет, так и за неснятие с учета, а в случае необнаружения фирмы по зарегистрированному адресу предлагается снимать ее с учета в течение десяти дней.

Последствия для отрасли:

Удар примут на себя предприятия производственного сектора. По существующей практике снимаются с учета компании, прекратившие осуществлять розничную торговлю ювелирными изделиями, но при этом занимающиеся производством.

6. Введение лицензирования отдельных видов деятельности. Позиция регулятора — Минфина — такова, что на сегодняшний день оно не нужно, так как достаточно специального учета.

Последствия для отрасли:

Опасность усиления коррупции и нечистоплотной конкуренции через доступ отдельных интересантов к административному ресурсу.

7. Внедрение маркировки и контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них.

Последствия для отрасли:

Единственная бесспорно правильная мера, которая позволит оздоровить ситуацию на рынке. Но ювелиры хотят использовать для маркировки бесплатные (печатаемые на бирках) QR-коды, а не дорогостоящие RFID-чипы.

Что предлагают сами ювелиры и что об их предложениях думают в Минфине

«Понимая, что у нас есть разногласия с регулятором по оценке состояния рынка и стараясь найти выходы из этой сложной ситуации, мы попытались сформулировать те основные проблемы, которые, по мнению представителей отрасли, носят жизненно важное значение, и выработали возможные пути их решения», — говорит Эдуард Уткин, генеральный директор Гильдии ювелиров России.

Ювелиры пришли к выводу, что для решения проблем отрасли необходимо составить некую дорожную карту, план действий, позволяющий решить проблемы отрасли комплексно, — по аналогии с тем, как решаются отраслевые вопросы янтарного производства, у которого есть дорожная карта янтарной отрасли России. Ювелиры попросили помощи у общеотраслевых общественных организаций: Торгово-промышленной палаты, «Деловой России», РСПП и «Опоры России». «От их имени было сформулировано обращение к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о принятии стратегии регулирования ювелирной отрасли в том виде, в котором ее видим мы как отраслевые сообщества», — резюмирует Эдуард Уткин.

В документах, подготовленных этой весной ювелирным сообществом (Стратегии регулирования ювелирной отрасли России и Хартии добросовестного налогоплательщика), проблемы отрасли сформулированы по пунктам, а к каждой из них предлагается решение, позволяющее, по мнению составителей, не только защитить ювелиров, но и в конечном итоге увеличить доходы государства.

Проблема 1: различие отраслевого законодательства в Евразийском экономическом сообществе (ЕАЭС)

Условия производства и оборота ювелирных изделий в государствах — членах ЕАЭС существенно различаются. Одно из важнейших отличий — законодательство в сфере противодействия отмыванию (легализации) незаконно полученных средств. Например, в Республике Армения ювелирные изделия вообще не входят в сферу действия данного закона. При этом в других государствах ЕАЭС эти затратные для бизнеса требования касаются и оборота ювелирных изделий, а российское законодательство в данной сфере наиболее строгое, гораздо выше уровня требований, рекомендованного международной организацией Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Это приводит к необоснованному увеличению издержек на их администрирование, а отечественные ювелирные изделия становятся менее конкурентоспособны по сравнению с продукцией зарубежных коллег, в том числе и из ЕАЭС.

Предложение ювелиров

Скорректировать российское законодательство в отношении правил оборота ювелирных изделий в сфере противодействия отмыванию (легализации) незаконно полученных средств, приведя его в соответствие с текущими международными требованиями ФАТФ и интересами развития сектора драгоценных металлов и драгоценных камней:



отменить требование идентификации покупателей, приобретающих ювелирные изделия посредством безналичной оплаты;

вывести производство и оборот ювелирных изделий из серебра из-под юрисдикции законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) незаконно полученных средств;

отменить требование идентификации клиента при проведении сделок с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, совершающими операции с ДМДК и состоящими на специальном учете ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации».

Эдуард Уткин, генеральный директор Гильдии ювелиров России:

«Первый и главный вопрос для нас — скорректировать 115-ФЗ. Мы считаем, что он предъявляет избыточные требования к ювелирам. Ювелирные изделия не представляют большой опасности с точки зрения возможности их использования с целью отмывания нелегальных доходов, поэтому можно было бы уменьшить административные расходы по этой теме для ювелирных предприятий».

Проблема 2: порядок предоставления права на аффинаж («очистку» металлов)

Согласно Федеральному закону от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», аффинаж драгоценных металлов могут осуществлять только те организации, что были утверждены Правительством РФ в соответствующем перечне. Аффинаж небольших партий лома для них невыгоден, поэтому ювелиры обращаются к посредникам. Как правило, последние осуществляют сбор лома в объемах, удовлетворяющих аффинажные предприятия, и реализуют аффинированный драгметалл небольшими партиями, что увеличивает себестоимость продукции. При этом ювелирные предприятия обладают необходимым оборудованием и условиями для самостоятельного аффинажа драгметаллов, но лишены права на данный вид деятельности в соответствии с законом.

Предложение ювелиров

Отменить этот административный порядок, а вместо установления перечня аффинажных предприятий ввести лицензирование данного вида деятельности. Это позволит ювелирным предприятиям самостоятельно производить переработку лома в необходимых количествах. Кроме того, даст возможность избежать дополнительных затрат, возникающих при участии посредника.

Юлия Гончаренко, заместитель директора департамента государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля Минфина РФ:

«Уже разработан законопроект, сейчас он на согласовании, в нем предусмотрены полномочия правительства по разработке критериев, на основании которых та или иная организация может осуществлять аффинаж. Перечень, в принципе, может быть дополнен, если какая-либо организация будет соответствовать этим требованиям».

Проблема 3: НДС на слитки драгоценных металлов

Сейчас в РФ не облагаются НДС операции по реализации руды и лома драгметаллов для аффинажа, реализация драгметаллов Госфонду РФ и банкам, реализация их из Госфонда РФ, реализация их банками внешнеторговым организациям, а также операции со слитками драгоценных металлов между банками. Обязанность по уплате НДС возникает при реализации драгметаллов производителям ювелирных и иных изделий из драгметаллов. Это увеличивает объем оборотных средств, необходимых для закупки материалов на производство ювелирных изделий.

Предложение ювелиров

Установить нулевую ставку НДС на приобретение слитков аффинированных драгоценных металлов. Это позволит производителям снизить сумму оборотных средств и сроки их возврата в производство, что благотворно скажется на объемах производства и экспорта, а при реализации изделий на внутреннем рынке сумма НДС будет полностью уплачена государству.

Эдуард Уткин:

«Так как начисление НДС переносится на момент отгрузки ювелирных изделий, это экономит оборотные средства. Для выравнивания условий работы с золотом, чтобы было меньше использования лома, мы предлагаем обнулить НДС для приобретения слитков драгоценных металлов. Ведь все понимают: покупать слитки с НДС невыгодно, если есть возможность приобрести лом ювелирных изделий без НДС».

Юлия Гончаренко:

«В Минфине прорабатывается вопрос о восстановлении нулевой ставки по всей цепочке. Что касается золота, мы хотим привести к единому знаменателю все различные на сегодня режимы. Будет также предусмотрен 0% при реализации банками слитков для физических лиц, так как мы считаем, что это действительно самый привлекательный инструмент для них».

Проблема 4: обязательное клеймение изделий при экспорте

Согласно 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», ювелирные изделия, поставляемые на экспорт, подлежат обязательному клеймению наравне с изделиями, поставляемыми на российский внутренний рынок. Увеличение в 2017 году государственных пошлин за опробование и клеймение ювелирных изделий в два раза, а за клеймение изделий со вставками в четыре раза, не имеет под собой экономического обоснования. При этом оно увеличивает расходы на производство изделий самого низкого ценового диапазона, востребованных на внутреннем рынке России, снижает их конкурентоспособность. За пределами ЕАЭС пробирные клейма Российской Федерации не признаются, в том числе и в странах ЕАЭС, а в некоторых странах считаются браком, что заставляет снижать цену на изделия и препятствует продажам.

Предложение ювелиров

Поэтапно изменить порядок обязательного клеймения ювелирных изделий:

1. снизить размер государственной пошлины на опробование и клеймение и отменить повышающий коэффициент за опробование и клеймение изделий со вставками;

2. поднять порог для обязательного клеймения ювелирных и иных бытовых изделий из серебра с 3 г до 100 г, разрешив их клеймение в добровольном порядке;

3. отменить режим обязательного клеймения ювелирных изделий из золота весом до 3,0 г, если данные изделия предназначены для экспорта, а также сменить впоследствии порядок клеймения экспортных ювелирных изделий с обязательного на добровольный;

4. заменить режим обязательного клеймения ювелирных изделий на маркировку изделий одновременно с вводом в эксплуатацию IT-контроля за оборотом (отслеживанием) ювелирных изделий. Замена пробирного клейма специальной маркировкой позволит не только подтверждать содержание драгметалла в изделии, но и осуществлять контроль за оборотом.

Юлия Гончаренко:

«Минфин готов поддержать данную позицию, но это зависит не от нас. Министерство выступало с такой инициативой еще в 2015 году, но тогда были против правоохранительные органы. В принципе, на сегодняшний день позиция правоохранительных органов сохраняется».

Антонина Бабосюк, президент Ассоциации ювелиров ЕАЭС:

«Мы сейчас находимся в Таможенном союзе, но на практике в кризис мы не можем продавать изделия с клеймом, потому что они неконкурентоспособны».

Проблема 5: неподготовленность взаимного признания клейм ЕАЭС

В странах ЕАЭС действуют отличные от российских правила контроля за оборотом драгоценных металлов и камней, а также порядок опробования и клеймения. В свете намечающегося взаимного признания пробирных клейм существует опасность появления на российском рынке контрабандной продукции, ввезенной через территорию стран — участниц Евразийского экономического союза. Эта продукция может не соответствовать заявленной пробе. Кроме того, она может выдаваться за продукцию, произведенную на территории страны — участницы Евразийского экономического союза. При этом далеко не во всех государствах ЕАЭС есть обязательная государственная процедура клеймения изделий.

Предложение ювелиров

Взаимное признание пробирных клейм государств — членов Евразийского экономического союза, но только после принятия соглашения об унификации процедур государственного контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и государственного пробирного надзора всеми странами ЕАЭС. Введение обязательной маркировки контрольно-идентификационными знаками ювелирных изделий, произведенных в России или ввозимых на территорию России.

Эдуард Уткин:

«Мы все знаем, что готовится подписание соглашения об особенностях оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в странах ЕАЭС. В рамках данного соглашения планируется признать пробирные клейма, но мы считаем, что перед этим необходимо выработать единую систему пробирного надзора для всех стран ЕАЭС, чтобы через них не пошел поток контрабандой продукции».

Юлия Гончаренко:

«В следующем году обсуждению соглашения о совершении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории ЕАЭС исполняется десять лет. И российская сторона выступает на всех совещаниях против признания клейм до разработки соответствующего документа. Сегодня работа продолжается. Если будет поддержка со стороны отрасли, это станет только плюсом. Пока мы такой работы не видим».

Проблема 6: ввозная пошлина на ювелирные вставки

Сейчас при ввозе ювелирных вставок в Армению применяется нулевая ввозная пошлина, при ввозе их в Казахстан — пониженная пошлина. Однако при ввозе ювелирных вставок в Россию и Беларусь размер пошлины составляет от 10% до 15%. Таким образом, российские ювелиры оказываются в ущербном положении по сравнению с коллегами из других стран ЕАЭС. Ювелирные вставки представляют собой сырье для ювелирных производств, создающих добавочную стоимость этим товарам (в составе ювелирных изделий). Их цена критична для ювелиров: завышенная стоимость вставок снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий на мировом рынке.

Предложение ювелиров

Последовать примеру Армении и отменить (обнулить) для всех стран ЕАЭС ввозные пошлины на все виды ювелирных вставок (из драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней).

Эдуард Уткин:

«У нас, к сожалению, практически нет огранки и добычи драгоценных камней, за исключением бриллиантов, все цветные камни, как драгоценные, так и не драгоценные, приходится вывозить. У нас сохранена пошлина от 12–15% на ввоз камней, и это не конкурентные условия для отечественных производителей в плане необходимости выхода на экспорт. Мы обратились с просьбой обнулить эту пошлину».

Юлия Гончаренко:

«По данным ФТС, сегодня вопрос об обнулении ввозной пошлины рассматривается соответствующей правительственной подкомиссией по внесению этих изменений в законодательство Таможенного союза».

Проблема 7: сложности дистанционной торговли

Несовершенство нормативно-законодательной базы, устанавливающей требования к правилам дистанционной торговли, препятствует ее развитию и угрожает блокировкой сайтам, через которые продаются ювелирные изделия, так как этот товар дистанционно продавать запрещено. Перевозка и доставка таких почтовых отправлений по закону осуществляется силами и средствами специальной связи федерального органа исполнительной власти, что тоже усложняет развитие интернет-торговли, а также лишает ювелиров возможности продавать свои изделия за рубеж. Снятие этих ограничений резко увеличит продажи, причем как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Предложение ювелиров

Внести изменения в законодательство для устранения ограничений при дистанционных способах продаж ювелирных изделий. Разработать программу поддержки электронной торговли ювелирными изделиями на зарубежных рынках (включая субсидирование затрат на создание электронных торговых площадок и их продвижение в поисковиках).

Эдуард Уткин:

«Мы считаем, что нужно внести в законодательство изменения и устранить все двусмысленные толкования, так как время от времени возникают всевозможные претензии со стороны контролирующих органов».

Юлия Гончаренко:

«Что касается совершенствования нормативно-законодательной базы, устанавливающей требования к правилам дистанционной торговли, Минэкономразвития подготовило соответствующие изменения в феврале — после прохождения всех согласований. Но администрация президента возвратила этот документ на доработку. Думаю, что в ближайшее время документ будет снова направлен в правительство. Минфин на всех стадиях его поддерживает».

Светлана Калугина, владелица ювелирного производства «Красноселие»:

«Сейчас пользуются спросом ювелирные изделия уникального дизайна, это можно очень быстро продавать в интернет-магазинах, потому что необычные украшения ювелирные магазины не берут, они не знают, как это будет продаваться. Наш ювелирный бизнес будет иметь успех, когда он станет мобильным. Продавая через интернет-пространство и мобильно переправляя изделия в другие страны, мы сможем быстро производить, опробировать и маркировать».

Проблема 8: оформление экспорта ювелирных изделий

Сейчас для экспорта ювелирных изделий необходимо проходить процедуры таможенного и государственного контроля. Это осуществляется в две ступени, причем с дублированием комплектов документов на экспортируемые изделия, хотя контроль осуществляется структурами Министерства финансов. Подготовка двух идентичных комплектов документов и их предоставление отнимают дополнительное время экспортера. При возврате части партии ранее экспортированных ювелирных изделий (брак, нереализованный товар) таможенный контроль ссылается на невозможность идентифицировать товар как ранее экспортированный и отказывает в осуществлении таможенного режима «реимпорт». В результате возникает ситуация, когда экспортер вынужден возвращать свой товар в режиме «импорт» с уплатой таможенных пошлин.

Предложение ювелиров

Создать единое окно для предоставления единого комплекта документов для прохождения таможенного и государственного контроля. Сформировать механизм идентификации ювелирных изделий при оформлении таможенного режима реимпорта и обеспечение права экспортеров производить реимпорт части партии без уплаты ввозных таможенных пошлин.

Юлия Гончаренко:

«Что касается дублирования комплектов документов и создания единого окна, Минфин России с таможней работают над устранением дублирования. А относительно оформления контрактов поставки — мы неоднократно просили дать нам обоснование, чтобы была возможность выходить с ним в правительство. И нам пока описание проблемы — с чем выйти, с чем работать — не представлено».

Проблема 9: работа на зарубежных выставках

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС и валютному законодательству, сейчас нельзя реализовывать ювелирные изделия, экспонируемые на зарубежных выставках, в розницу и за наличный расчет, так как требуется заключение контракта. Но у зарубежных коллег таких проблем нет, и российские участники международных выставок оказываются в проигрышном положении. Без этого невозможно провести квалифицированные маркетинговые исследования рынка, изучить покупательский спрос, равно как и покупательские предпочтения, а также организовать кампанию по продвижению торговых марок под брендом «Сделано в России».

Российская ювелирная отрасль обладает большим экспортным потенциалом, но для эффективного продвижения отечественных товаров необходимо присутствие оптово-розничных структур на крупнейших рынках США, Европы и Азии. Необходимо сконцентрироваться на трех ведущих отраслевых выставках, которые проводятся в регионах, имеющих наименьшие экспортные барьеры и наибольшие перспективы реализации российских ювелирных изделий.

Предложение ювелиров

Корректировка таможенного и валютного законодательств позволит продавать ювелирные изделия, экспонируемые на зарубежных выставках, в розницу и за наличный расчет без оформления контракта поставки.

Создание механизма выбора наиболее эффективных зарубежных выставок, операторов по организации коллективных национальных стендов, а также состава участников коллективных национальных стендов с учетом мнения отраслевых общественных организаций.

Разработка программы субсидирования части затрат по созданию оптово-розничных структур на рынках США, Европы и Азии.

Владимир Збойков:

«Ювелир сталкивается с проблемой: он приехал на зарубежную выставку, инвестировал в поездку деньги. Но чтобы раскрутить бренд, надо сначала одному продать, потом другому, так постепенно он и станет узнаваемым. Но этого нельзя сегодня делать — продавать на зарубежных рынках в розницу, — контракт требуется… А если нельзя раскручивать бренд, то тогда что? Надежда на то, что кто-то увидит, скажет «ах, какой дизайн» и заключит контракт на десять лет вперед? Это иллюзия, не бывает такого. Чтобы раскрутиться на внешних рынках, нужно вкладывать огромные деньги в маркетинг, в промоушен».

Светлана Калугина:

«Какие-то уникальные изделия я хочу вывести за границу, потому что у нас нет культуры потребления, она в советское время не воспитывалась. Нужно выйти на рынок, где такая культура существует, — европейский, американский. Там это смогут оценить по достоинству».

Проблема 10: избыточный государственный контроль в сфере ДМДК

Тотальный контроль участников рынка вне зависимости от вида деятельности и отсутствие перечня обязательных требований в сфере оборота ДМДК не соответствуют экономическим реалиям рыночной экономики. Это сдерживает развитие отрасли и приводит к неоправданным расходам государства и отраслевого бизнеса на администрирование.

Предложение ювелиров



Создать закрытый и исчерпывающий перечень обязательных требований к деятельности в сфере ДМДК.

Внедрить риск-ориентированный подход с передачей части функций администрирования обязательных требований саморегулируемым организациям (СРО). Сообщество заинтересовано в развитии отрасли и соблюдении участниками рынка требований добросовестного ведения бизнеса. СРО, взяв на себя часть функций по контролю над отраслью (в том числе за стандартами на производимые и реализуемые изделия, которые в настоящее время не являются обязательными к применению), повысят прозрачность отрасли и уровень доверия потребителей, что будет способствовать увеличению объемов рынка. А взаимодействие общественных организаций и СРО с участниками рынка, в том числе международное, может быть более плодотворным, нежели аналогичное взаимодействие на государственном уровне. Также это снизит расходы отрасли и государства по администрированию контроля за оборотом драгоценных металлов и камней.

Юлия Гончаренко:

«Есть приказ Минфина, где установлены все акты, которые содержат обязательные требования. После переговоров с представителями отрасли мы пересмотрели этот приказ и сейчас его перерабатываем, чтобы он стал более конкретным, — ювелиры действительно должны понимать, какие обязательные требования необходимо соблюдать. И при внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях мы руководствовались этим принципом: готовим комплекс изменений. Мы не только предложили повысить административные наказания, но и переработали всю статью, чтобы она стала более конкретной, чтобы не было злоупотреблений со стороны контролирующих органов, чтобы ювелиры понимали, где и за какое нарушенное требование может наступить наказание. Если говорить про правила обращения с драгоценными металлами и драгоценными камнями, то их не существовало. Теперь будет обязательный перечень, и как раз совокупность всех изменений в комплексе должна дать положительный результат».

Проблема 11: потеря доверия покупателей

Одна из важнейших задач для развития внутреннего рынка — повышение доверия потребителей. Этого можно добиться, предоставив полную и достоверную информацию о товаре. В «Правилах продажи отдельных видов товаров…» отсутствует требование указания на бирках страны происхождения ювелирных изделий и полного раскрытия информации о вставках из недрагоценных камней. Такое требование установлено только для драгоценных камней. Получение покупателем неполной, а иногда и недостоверной информации снижает доверие потребителей к продукции.

Предложение ювелиров

Установить требование обязательного указания на бирках ювелирных изделий страны их происхождения, а также информации о природном или искусственном происхождении всех закрепленных камней.

Эдуард Уткин:

«Укрепление доверия потребителей к ювелирной промышленности возможно только посредством надлежащего раскрытия всей информации о предлагаемом товаре. Это проблема: потребители не доверяют той информации, которая изложена на бирках. У них возникают сомнения, соответственно, нет продаж. Мы предлагаем полностью раскрывать информацию о камнях, закрепленных в ювелирных изделиях, в том числе и полудрагоценных, и о стране происхождения. Ситуацию спасут инновационные технологии, в частности нанесение на изделия специальных бирок с QR-кодом, где можно указать полную информацию о товаре».

Юлия Гончаренко:

«В 2014 году мы предложили дополнить информацию на ярлыках и бирках, но нам было сказано, что для этого бирки слишком маленькие. Сегодня вы предлагаете некую информацию дополнить, то есть бирка станет огромной. Мы готовы — но готовы ли вы делать большие бирки? Мы планировали сделать метку такой, чтобы она содержала максимум информации, но при этом не было необходимости вносить изменения в размер бирки. В любом случае мы готовы это обсуждать, готовы над этим работать».

Проблема 12: налоговые претензии из-за контрагентов

Огромной проблемой для предприятий отрасли стало массовое предъявление претензий со стороны налоговой службы. Главное основание — наличие недобросовестных контрагентов в цепочке поставщиков сырья, драгоценных металлов и драгоценных камней. Но большинство предприятий, получивших претензии от налоговых органов, не только не имели умысла на уклонение от уплаты налогов, но и не имели возможности проверить всех контрагентов в цепочке поставщиков. Эта проблема характерна для всех отраслей экономики, но особенно актуальна для ювелирной отрасли, так как стоимость исходного сырья в пять раз превышает размер полученной добавленной стоимости. Соответственно, размер предъявляемых претензий в виде доначисленных налогов и штрафов зачастую превосходит финансовые возможности компаний. Сложившаяся ситуация будет способствовать массовому банкротству предприятий отрасли.

Также существует проблема выхода ювелирных предприятий из теневой зоны. Этот процесс сдерживается из-за угрозы предъявления налоговых претензий за предшествующий период.

Предложение ювелиров



Законодательно установить критерии для проверки контрагента на добросовестность.

Перенести обязанности налогового агента по исчислению и уплате НДС с продавца на покупателя драгоценных металлов.

Разработать процедуры реструктуризации задолженности по налогам, штрафам и пеням.

Разработать порядок и условия проведения налоговой амнистии и установить критерии для определения перечня субъектов для нее.

Эдуард Уткин:

«Кто-то умышленно использовал фирмы-однодневки в цепочке поставщиков, а кто-то добросовестно полагал, что в этой цепочке они отсутствуют, но при налоговой проверке оказалось, что они там были. Это очень большая проблема для многих предприятий, поэтому мы считаем, что законодательно необходимо установить критерий для проведения проверки контрагентов на добросовестность. Второй вариант — перенос обязанностей налогового агента по уплате НДС продавцами на покупателя драгоценных металлов, чтобы убрать риск присутствия в цепочке недобросовестных контрагентов. Лучшим вариантом мы видим предоставление амнистии по решению по налоговому периоду, предшествующему 2016 году».

Автор: Роман Бизюков.