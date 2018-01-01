Являются ли бриллианты хорошей инвестицией?

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(sendcockpit.com) – Тема приобретения бриллиантов в качестве инвестиции с недавних пор стала широко обсуждаемым вопросом. Для бриллиантов, например, не существует фиксированной цены за грамм, подобно универсальной мировой цене за унцию золота, будь это бесцветные бриллианты или природные бриллианты фантазийного цвета.

Каждый камень является уникальным, и нет двух совершенно одинаковых камней. Стоимость бриллианта определяется с помощью нескольких факторов, больше всего известны показатели «4С»: вес в каратах, цвет, чистота и огранка. Даже самые небольшие различия могут оказать огромное влияние на цену.

Все чаще используется термин «инвестиционные бриллианты»; но из-за того, что бриллианты не приносят ни процентов, ни дивидендов, они не являются обыкновенной инвестицией. Спрос и предложение также могут оказать влияние на цену бриллиантов, поэтому, хотя цены на бриллианты являются устойчивыми в течение длительного периода, падение спроса может вызвать снижение цен.

На камни редких цветов, например, розовых, зеленых или красных, цены значительно выросли для всех размеров. В последние годы рекордные цены были уплачены за крупные камни этих цветов на известных аукционах Sotheby’s и Christie’s. Но несмотря на эти рекордные цены, все же рекомендуется проявлять осторожность, потому что часто эти высокие цены платили профессиональные трейдеры, специализирующиеся на продаже таких камней. Кроме того, недавно несколько «важных» камней не смогли привлечь покупателей на аукционе.

Еще одним вариантом для инвестиций являются алмазы и бриллианты менее редких цветов, добытые на рудниках, которые скоро планируется закрыть. Рудник Аргайл (Argyle) в западной Австралии является прекрасным примером. Хотя на розовые алмазы с этого рудника цены уже высокие, камни цвета шампанского из Австралии все еще относительно недорогие по сравнению с камнями других цветов. Тем не менее в последние годы также выросли цены на камни цвета шампанского. Если этот рудник, в настоящее время являющийся крупнейшим в мире поставщиком алмазов цвета шампанского, действительно закроется, как ожидается, то цены на прекрасные отдельные камни этих цветов продолжат повышаться.

Несмотря на рост цен на камни определенных цветов, конечным покупателям все еще трудно получить прибыль от бриллиантов. Конечные покупатели платят розничные цены ювелиру. Если они захотят затем перепродать этот камень, они получат от ювелира только оптовую цену. Кроме того, покупатель не сможет возвратить налог с продаж, который уплачен с розничной цены. Для того, чтобы сделать прибыль, должна резко повыситься стоимость камня, а это обычно происходит только через очень длительный период времени. В противном случае ювелир вынужден поступиться своей нормой прибыли, делая продажу бриллиантов неприбыльной.

Еще больше усложняет дело то, что для бриллиантов не существует настоящего рынка перепродажи. В отличие от золота, бриллианты невозможно продать просто в ближайшем банке. Иногда очень сложно найти подходящего покупателя, и почти невозможно найти его быстро.

По причинам, указанным выше, мы в KULSEN & HENNIG и DOMINIK KULSEN очень критически относимся к использованию «бриллиантов в качестве инвестиций». Бриллианты являются предметами роскоши, и мы твердо считаем, что они должны продолжать использоваться в основном для ювелирных изделий, которые проявляют себя через эмоции, дизайн и удовольствие, которое вызывает обладание камнями и их ношение. Ювелирам и золотых дел мастерам следует хорошо продумать, заниматься ли продажей бриллиантов в качестве инвестиций, так как вскоре им, может быть, придется выкупать камни назад и исполнять финансовые ожидания конечных покупателей. Непрозрачный характер этого рынка может легко поставить под угрозу тщательно созданную репутацию бизнеса. Хотя мы, положа руку на сердце, не можем рекомендовать использовать бриллианты для инвестиционных целей, они, конечно, всегда будут иметь свою так называемую «внутреннюю стоимость». Их вечная красота и изящность сами по себе делают покупку стоящим делом.



