Полицейская операция «Прозрачность» крушит нелегальных добытчиков и скупщиков алмазов

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(O Pais) - Некоторые владельцы точек по продаже алмазов в Лукапе (провинции Лунда-Норте) заявили, что они стали жертвами несправедливости, поскольку с законом у них якобы конфликтов нет. Однако Командный пункт управления операцией «Прозрачность» обещает прояснить этот вопрос на пресс-конференции в эту пятницу (сегодня).

Сотни тысяч долларов, евро и кванз, а также более трёх тысячи камней (алмазов) – это только часть захваченного в ходе оперативных мероприятий, проводимых с прошлой недели силами обороны и безопасности в Лукапе, в провинции Лунда-Норте, в рамках операции «Прозрачность».

Цель данной операции - пресечение незаконной добычи алмазов в провинциях Маланж, Лунда Норте, Лунда Сул, Бие, Мошико и Уже. Оперативные мероприятия осуществляются силами национальной полиции и ангольскими вооруженными силами. Чтобы довести информацию о предварительных результатах этой «работы» до национальной и международной общественности, официальные представители Центрального командования проведут пресс-конференцию в пятницу, пятого октября – сведения об этом получил информационный орган «O PAÍS» через своего представителя, Антонио Жозе Бернардо - «Тони Бернардо».

На данный момент задержано 103 иностранных гражданина разных национальностей, которые занимались незаконной добычей и скупкой алмазов. Среди них - многие старатели из Конго, которые были пойманы с поддельными ангольскими удостоверениями личности. Несмотря на то, что штаб-квартира операции находится в Маланже, координирует операцию из Луанды сам генерал Педро Себастьян, государственный министр и глава службы безопасности президента республики. Всё происходит по указанию главы государства Жуана Лоренсу, в целях борьбы с нелегальной иммиграцией и в целях охраны охраны невозобновляемых ресурсов в вышеупомянутых провинциях. В качестве доказательства положительных аспектов операции в социальных сетях и других СМИ в эти дни активно публикуют фотографии большого количества денежных пачек в иностранной и национальной валютах, арестованных за эти преступления ангольских и иностранных граждан, изъятых у них многочисленных автомобилей и другого имущества. «Босс Виссам. Я Муколо – я здесь в Лукапе авторитет" – читаем мы на борту одного из конфискованных транспортных средств и видим фото лица гражданина, который, скорее всего, является иностранцем. Надеясь получить дополнительную информацию по этому вопросу, новостная команда «O PAIS» связалась с предполагаемым владельцем совершенно нового автомобиля марки Land Cruiser Toyota, белого цвета, на борту которого написан номер его телефона.

Покупатели алмазов говорят, что с ними поступили несправедливо

Наш собеседник, представившийся тем самым Боссом Виссама, «конкретно авторитетным человеком», подтвердил, что он хозяин этого автомобиля. Однако его лицо полностью отличается от того, чьё изображение нанесено на поверхность машины. «… Есть одна такая Комиссия здесь, в Лукапе (Лунда-Норте), члены которой зашли в наши дома и забрали у нас наше имущество», - заявил один из граждан, участвующий в алмазном бизнесе, который считает, что с ним поступили несправедливо. В поддержку своих слов он добавил, что и он, и многие его подельники, содержащиеся под стражей, имеют законные лицензии на продажу и покупку алмазов, выданные им правительственными органами. «Они нам сказали, что выполняют приказ, поступивший «с самого верха»; я не знаю, откуда он им поступил, но им дали команду изымать всё, что они найдут в точках сбыта и скупки – то есть в домах, где занимаются алмазным бизнесом», - сказал он. Он также сказал, что некоторые из его подельников, которые были задержаны в этой связи, были переведены из камер полицейского участка Лукапы в камеры провинциального управления национальной полиции в Лунда-Норте, расположенного в столице провинции Дундо. «В основной своей массе те, которых перевели в Дунду, являются представителями белой расы. Но все они полностью легальны!» - подчеркнул он.

По его словам, в ходе данной операции личным составом упомянутой Комиссии только в Лукапе и близлежащих сёлах было изъято более 400 мотоциклов и 50 автомобилей различных марок и моделей. Всё это находится в муниципальном управлении национальной полиции Лукапы. Кроме того, были захвачены экскаваторы для добычи алмазов, а в провинциях Маланж и Лунда-Норте были закрыты многочисленные точки (дома) по скупе и продаже алмазов. На вопрос о том, является ли он владельцем (помимо взятого у него транспортного средства) также и конфискованных денежных сумм, он ничего не ответил, заявив, что машина была его единственным достоянием. «У других вообще всё забрали: и деньги, и алмазы, и даже лампы наряду с другим имуществом. Вы сами можете всё это увидеть на фотографиях», - сказал он. На просьбу уточнить дату выдачи его лицензии и кто являлся ее эмитентом, он сказал, что он не может нам предоставить такую информацию в данный момент. Однако пообещал, что как только он «что-то разрулит», он сам нам позвонит. Этого так и не случилось, и он потом даже не отвечал на наши многочисленные звонки вплоть до выхода этой публикации.

Операция «Прозрачность» будет проводиться до 2020 года.