По мере бурного развития выращенных в лаборатории бриллиантов что случилось с первопроходцами?

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Если выращенные в лаборатории бриллианты все больше принимаются отраслью, то это отчасти происходит благодаря двум компаниям, которые стояли у истоков этой концепции: Apollo Diamond и Gemesis.

В настоящее время обе компании работают под другими названиями - Apollo сейчас имеет название Scio, а Gemesis называется Pure Grown Diamonds (PGD). Двое из тех, кто был движущей силой в Apollo и Gemesis, Роберт Линарес (Robert Linares) и Картер Кларк (Carter Clarke), больше не работают в этих компаниях. Все же по мере того, как, похоже, осуществляется долгожданная цель о принятии рынком выращенных в лаборатории бриллиантов, они сталкиваются с совершенно разными проблемами.

О Scio практически ничего не слышно. Даже хотя она является публичной компанией, она не подавала сведений в Комиссию по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission) с февраля этого года, когда объявила о том, что она не может предоставить свой последний финансовый отчет. На самом деле она не предоставляла никаких финансовых показателей деятельности с февраля 2017 года, когда она заявила, что «компания на тот момент получила небольшие поступления», что, наряду с другими факторами, «вызывает значительные сомнения в том, что компания сможет продолжать существовать как дееспособное предприятие». На момент выхода статьи ее акции торговались по цене около одного пенса.

Издание JCK не смогло связаться с компанией для получения свежей информации. По ее основному номеру отвечает автоответчик, а электронном письма ее главному исполнительному директору, главному финансовому директору и по адресу для справок остаются без ответа. Ее сайт все еще работает, но содержит, похоже, устаревшую информацию: JCK связалось с человеком, который зарегистрирован членом правления, и этот человек ответил, что он больше не связан с компанией.

С другой стороны, Pure Grown Diamonds (PGD), бывшая Gemesis, похоже, процветает. На ее сайте насчитываются десятки ритейлеров, приобретающих ее товар. Недавно она перевела свои офисы из Нью Джерси в «новый современный торговый центр» в г. Нью-Йорке. Этот переезд «откроет новую главу для Pure Grown Diamonds, и мы ожидаем многие годы роста нашего бизнеса», - сказал в своем заявлении Сурадж Мехта (Suraj Mehta), директор Pure Grown. Сурадж Мехта также появился на форуме, состоявшемся в июне на выставке JCK Las Vegas, посвященном выращенным в лаборатории алмазам.

В этом же месяце, согласно сообщениям индийской прессы и материалам судебного заседания, Центральное бюро расследований (CBI) Индии выдвинуло обвинение против Джатина (Jatin) Мехты, отца Сураджа. Бывший председатель правления Winsome Diamonds обвинялся предположительно в нарушениях Закона Индии о предотвращении коррупции, как сообщают, в связи с неисполнением обязательств компании Winsome по ряду банковских займов. (Джатин Мехта не ответил на просьбу дать комментарии, но раньше он заявлял о своей невиновности, утверждая, что он стал жертвой компаний, которые не исполнили обязательства перед ним). Pure Grown заявила, что Джатин Мехта не связан с компанией и не имеет доли в собственности в ней).

Издание The Indian Express впоследствии сообщило, что в связи с этим случаем, CBI также предъявило обвинения против Сураджа Мехты и Сони (Sonia) Мехта. Соня Мехта – жена Джатина и является одной из владельцев Pure Grown, согласно письму, полученному от компании в 2017 году.

До сих пор семья Мехта не появилась в суде в связи с этим делом, согласно материалам судебного разбирательства. Джатин и Соня Мехта в настоящее время являются резидентами Сент-Китса, у которого нет договора об экстрадиции с Индией.

Сурадж Мехта говорит изданию JCK, что дела идут своим чередом в компании Pure Grown Diamonds.

«Что касается каких-либо обвинений против меня, вытекающих из якобы имевших место убытков, которые понесли индийские банки, имеющие дело с компаниями, с которыми был связан мой отец, я решительно отрицаю все подобные выдвинутые обвинения», - говорит он.

Кроме того, в этом месяце компания Pure Grown оказалась вовлеченной в длящийся два года судебный процесс компании Element Six (E6) о нарушении патентных прав, который она ведет против IIa Technologies, производителя лабораторных алмазов, связанного с компанией Pure Grown.

IIa Technologies решительно отрицает какое-либо нарушение прав, заявляя, что она «разработала свои процессы и продукты у себя в компании» и намерена оспаривать действительность патентов компании Element Six.



