Объем импорта алмазов в Индию продолжает падать пятый месяц подряд

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(indiatimes.com) – Не все хорошо для работников алмазной отрасли в Сурате, городе крупнейшего в мире центра огранки и полировки бриллиантов. С апреля объем импорта алмазов постоянно падает, вызывая рост озабоченности по поводу будущего работников отрасли.

Согласно последним данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), импорт алмазов снизился на 7 процентов до 7,16 млрд долларов США с 7,69 млрд долларов США годом ранее. С точки зрения объемов, импорт упал на 9 процентов с 75,33 млн каратов в апреле-августе 2017 года до 66,24 млн каратов за аналогичный период этого года.

Джайсукх Гаджера (Jaisukh Gajera), президент компании Surat Ratnakalar Sangh (SRS), сказал изданию TOI: «Алмазные предприятия сократили свои мощности из-за роста цен на алмазы и отсутствия банковского финансирования. Это привело к тому, что работники алмазных предприятий получают намного меньшую зарплату и многие потеряли свои рабочие места в последние несколько месяцев».

Объемы импорта алмазов в страну резко сокращаются в течение пяти месяцев подряд с апреля 2018 года, а банки все туже затягивают петлю на шее алмазных компаний из-за многомиллионного скандала в Пенджабском национальном банке (Punjab National Bank, PNB) с участием Нирава Моди (Nirav Modi) и Мехула Чокси (Mehul Choksi) и из-за того, что алмазодобывающие компании повышают цены на алмазы.

Согласно данным CJEPC об объемах импорта, среднемесячный объем импорта алмазов упал почти на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Объем импорта алмазов в июне сократился на 14 процентов до $1,6 млрд по сравнению с $1,7 млрд в этот же месяц предыдущего года. Аналогичным образом, объем импорта алмазов в мае упал на 17 процентов до $1,5 млрд по сравнению с $1,8 млрд в этот же месяц предыдущего года, а также снизился на 13 процентов в апреле до $1,5 млрд по сравнению с $1,7 млрд в этот же месяц предыдущего года.

Согласно данным базирующейся в США Rapaport Group, настроение алмазного рынка было положительным в июне после того, как ювелирная выставка в Лас-Вегасе продемонстрировала устойчивый спрос на ювелирные изделия в Соединенных Штатах. Поставщики удерживали цены на бриллианты на устойчивом уровне на фоне дефицита в некоторых категориях и так как высокие цены на алмазы сократили нормы прибыли производителей бриллиантов.

Rapaport Group заявила, что Соединенные Штаты и Китай продолжают быть движущей силой спроса на рынке. Но производители бриллиантов в Индии подстраивают свои складские запасы к потребностям ритейлеров, что приводит сейчас к несколько более низким уровням стоков, чем в прошлом году. цены на алмазы продолжили рост, сокращая маржу в средней части алмазопровода, на которой специализируется Индия.

Анируддха Лидибиде (Aniruddha Lidibide), аналитик алмазной отрасли, сказал: «Алмазодобывающие компании повысили цены на алмазы почти на 15-20 процентов за последние несколько месяцев. Сокращение объема импорта алмазов произошло из-за уменьшения банковского финансирования и роста цен на алмазы. Большинство крупных, а также мелких производителей бриллиантов испытывают трудности в получении банковского финансирования».