Идет война пошлин, и могут пострадать некоторые ювелиры

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Администрация Трампа вводит новые пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд, и они коснутся некоторых товаров, используемых ювелирами.

Хотя большинство готовых ювелирных изделий не будут облагаться пошлинами, на следующие товары, связанные с ювелирными изделиями, пошлины будут введены: деревянные шкатулки для драгоценностей, алмазы, стеклянные бусы, стеклянный поддельный жемчуг, серебряные столовые приборы, неэлектрические весы для ювелиров, изделия серебряных дел мастеров, изделия золотых дел мастеров, слитки и лом драгоценных металлов.

Также возможно, что определенные ювелирные изделия, содержащие кожу, могут быть обложены пошлинами.

Полный перечень из 5 745 затронутых этим товаров можно посмотреть здесь. Начиная с 24 сентября, импорт этих товаров из Китая будет облагаться 10-процентной пошлиной. 1 января 2019 года она подскочит до 25 процентов.

Импортерам нужно проконсультироваться со своими юристами и выяснить, попали ли товары, которые они импортируют, говорит Питер У. Клестадт (Peter W. Klestadt), партнер нью-йоркской юридической фирмы Grunfeld, Desiderio, Lebowitz, Silverman & Klestadt.

«Зачастую люди используют неправильные классификации», - говорит он.

Он добавляет, что в определенных случаях импортеры могут ходатайствовать об исключении или, может быть, они смогут доказать, что их товары были произведены на самом деле в другом месте.

Карен Гиберсон (Karen Giberson), исполнительный директор Совета по аксессуарам (Accessories Council), сказала, что, хотя в основном пошлины не были введены на ювелирные изделия, они были введены на сумки и чемоданы. Члены ее совета, которые попали под это, «потрясены», говорит она.

«Десять процентов – это то, к чему люди могут приспособиться, - говорит она. – Когда вы попадаете под 25 процентов, это большая разница, и потребителю придется за это платить».

Она отмечает, что в первоначальном списке из 6 000 товаров, выпущенном в июле, планировалось введение пошлин на смарт-часы, например, Apple Watch. Но в самом последнем списке убраны пошлины на смарт-часы и другие устройства с Bluetooth.

«Не было никакого смысла [в том, что убрано], - говорит она. – Это была всякая всячина. Я думаю, это поможет, если у вас большой раздутый бюджет».

Это третий раунд введения пошлин администрацией Трампа на товары из Китая в знак протеста против его политики в отношении прав на интеллектуальную собственность. На все это были приняты ответные меры в отношении американских товаров.

Большинство аналитиков считают, что спор будет и дальше накаляться: в начале этого месяца президент Трамп сказал, что может последовать четвертый раунд.

«Готовы в короткие сроки ввести еще пошлины на $267, если я захочу», - сказал он журналистам.

Сегодня он высказал угрозу в Твиттере, что «будут крупные и быстрые экономические ответные меры против Китая, если будут нападать на наших сельхозпроизводителей, фермеров и/или работников промышленности»!

В будущем ювелирные изделия почти определенно будут включены в список, говорит Клестадт. «Когда вы ставите целью $267 млрд, это практически вся торговля с Китаем, - говорит он.

Национальная федерация ритейлеров (National Retail Federation) продолжила осуждать введение пошлин, заявляя, что они могут вредно сказаться на объеме продаж в розничной торговле в предстоящий праздничный сезон.

«Как тысячи компании подтверждали и объясняли в комментариях в адрес администрации, пошлины являются налогом на американские семьи, - говорится в заявлении. – Разочаровывает то, что несмотря на голоса тех, кого это затрагивает, администрация продолжает продвигать приносящую вред политику введения пошлин, которая угрожает ослабить экономику Соединенных Штатов».

Сегодня Уилбур Росс (Wilbur Ross), министр торговли США, сказал, что американцы не ощутят повышения цен.

«Оно распределяется на тысячи и тысячи продуктов, поэтому никто не заметит его в конечном счете», - сказал он.