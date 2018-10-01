Объем продаж бриллиантовых ювелирных изделий растет, но проявляйте осторожность

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Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(idexonline.com) – Недавно российская алмазодобывающая компания АЛРОСА распространила заявление для прессы, в котором говорится, что продажи ювелирных изделий во втором квартале выросли во всех ключевых регионах мира, кроме Индии. Средние темпы роста по миру, согласно информации алмазодобытчика, были на 5% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Отчет компании вышел после публикации на прошлой неделе Отчета De Beers о состоянии алмазной отрасли (De Beers Diamond Insight Report), в котором говорится, что глобальный объем продаж бриллиантовых ювелирных изделий в 2017 году достиг нового рекорда в размере $82 млрд, и на долю миллениалов и поколения Z в общей сложности приходится две трети спроса бриллиантовых ювелирных изделий.

АЛРОСА сообщила, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе эти показатели достигли 17%. «Положительную динамику обусловила продолжающая экспансия национальных игроков, ставшая возможной из-за увеличения спроса на ювелирно-бриллиантовые украшения в материковом Китае. Еще одним фактором, повлиявшим на стабильные продажи, стал улучшившийся туристический трафик в Гонконге и Макао.

В остальных ключевых регионах (Северная Америка, Европа, Япония) рост колеблется от 3% до 5%. Стоит отметить, что в Северной Америке и Японии при росте продаж ювелирно-бриллиантовых украшений (+5% и +3% соответственно) отмечается значимое увеличение спроса среди местного населения, которое обеспечивает основные продажи. В Индии продажи ювелирных изделий снизились (в долларовом выражении).

В целом, рынок предметов роскоши демонстрирует положительную динамику. По данным за II квартал 2018 года продажи предметов роскоши по миру выросли в стоимостном выражении на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Отчеты АЛРОСА и De Beers являются положительной новостью для алмазной отрасли и, принимая во внимание ресурсы этих двух алмазодобывающих гигантов, без сомнения являются результатом широкого анализа и исследования. Тем не менее, я не могу не думать о недавнем резком пересмотре объемов продаж на американском рынке в сторону понижения, проведенном Бюро экономического анализа (Bureau of Economic Analysis, BEA) при правительстве.

Мы склонны верить официальным цифрам и цифрам, приводимым лидерами отрасли, особенно, когда они положительные. Но BEA пересмотрела объемы продаж ювелирных изделий за период до 2008 года примерно на 16%. Некоторые из отрасли даже предположили, что эта цифра могла быть 20%. Примерно пять лет назад власти Соединенных Штатов внесли аналогичное изменение в сторону понижения более чем на 10%.

Данные IDEX, основанные на цифрах BEA до пересмотра и касающиеся прогнозируемых объемов продаж ювелирных изделий и часов в 2017 году, составили почти $92 млрд, а данные за 2016 год показали в общей сложности $88 млрд. но последние уточнения дают цифру близкую к $77 млрд в 2017 году, и всего лишь свыше $73 млрд в 2016 году. Огромное уменьшение на $15 млрд по обоим годам.

Существенным является то, что эти цифры являются всего лишь прогнозными, хотя и основанными на широком наборе данных. Аналогичным образом, почти каждая цифра, приводимая правительством, - уровень безработицы, валовый внутренний продукт, объем промышленного производства и другие, - тоже является прогнозной. Это довольно справедливо, в конце концов, мы имеем дело – в случае с Соединенными Штатами, Китаем, Индией, Японией и другими крупными странами – с огромными современными экономиками. По очевидным причинам невозможно точно отобразить любой определенный сектор экономики или бизнес в какой-то определенный момент.

Тем не менее, к таким цифрам нужно относиться несколько скептически. Несмотря на кажущуюся силу американской экономики, процветающий рынок жилья и очень низкий уровень безработицы, в недавних статьях, например, отмечалось, что миллионы американцев все еще являются «потерпевшими», что касается их жилья. Другими словами, их собственность – через целое десятилетие после большого финансового кризиса 2008 года – все еще стоит меньше, а во многих случаях намного меньше того, сколько они заплатили за нее до финансового кризиса. Аналогично этому может создаться впечатление, что люди переходят с одной работы на другую. Так может быть в некоторых секторах и некоторых местах, но это не отражает точно ситуацию, когда читаешь об огромном количестве людей, которые не работали в течение нескольких лет после кризиса.

Цифры рисуют некую картину, но при близком рассмотрении можно увидеть, что эта картина дает несколько расплывчатое и не совсем точное изображение. Как и с картиной, с цифрами обращайтесь с осторожностью.