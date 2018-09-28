Южноафриканские отраслевые наблюдатели: почему наши алмазодобывающие компании сталкиваются с большими трудностями

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Автор: Шарлотта Мэтьюз (Charlotte Mathews)

(Miningmx) – В 2016 году стоимость бриллиантов, покупаемых на розничном рынке США, впервые достигла $40 млрд, так как больше состоятельных потребителей вернулись на рынок предметов роскоши.

В том же году было добыто 134 млн каратов алмазов, что на 20% меньше пикового значения 176 млн каратов, добытых в 2005 году. Canaccord Genuity прогнозирует, что в 2030 году будет добыто алмазов в объеме всего лишь 101 млн каратов.

Дисбаланс спроса и предложения показывает, что это будет хорошим рынком для инвесторов. Все же многим это принесло огромные разочарования по нескольким причинам.

Некоторые из компаний, которые пытались построить новые рудники, не смогли достичь поставленных целей. В некоторых случаях банки и акционеры потеряли терпение. Выращивание синтетических алмазов подорвало концепцию редкости, на которой De Beers десятилетиями базировала свою маркетинговую стратегию.

Джеймс Кэмпбелл (James Campbell), управляющий директор Botswana Diamonds, говорит с точки зрения спроса, что отрасль выглядит здоровой. «Алмазы были товаром с самыми лучшими показателями со времени глобального финансового кризиса, а цены на алмазы показали самую низкую волатильность из всех товаров.

С точки зрения предложения, старые рудники стареют, и ими труднее управлять. Поскольку на геологоразведку алмазов не тратят денег, мы наблюдаем рост цен на настоящие алмазы».

Все же в отрасли сплошь и рядом есть пострадавшие. DiamondCorp Holdings, зарегистрированная на Лондонском рынке альтернативных инвестиций (AIM), которая вела строительство алмазного рудника Лейс (Lace) около г. Кроонстада, начала проводить санацию в ноябре 2016 года, так как из-за различных отсрочек его запуска были израсходованы все ее денежные средства. Последней каплей стал необычайно сильный ливень, затопивший рудники и вызвавший дополнительные отсрочки начала производства. Спустя несколько месяцев после того, как провалились попытки сформировать финансовый пакет, она была передана в управление временной администрации и в настоящее время выставлена на продажу.

Firestone Diamonds ввела алмазный рудник Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото в промышленное производство в середине 2017 года. сначала она планировала производить миллион каратов в год, но алмазы, добытые в первые несколько месяцев, показали стоимость гораздо ниже ожидаемой, в среднем $82 за карат. Сначала были также проблемы на перерабатывающей установке.

В декабре прошлого года Firestone вынуждена была снова обратиться к своим акционерам и попросить еще $25 млн, пересмотреть условия со своими финансирующими организациями и предложить новый план по руднику. В последние 12 месяцев ее акции упали до 5 пенсов за акцию с 41 пенса за акцию.

Еще большее разочарование постигло Petra Diamonds, которая в течение нескольких лет была фаворитом на рынке, когда она демонстрировала, что может приобретать стареющие рудники у De Beers и добиваться более высоких показателей. В 2009 году она приступила к выполнению амбициозной программы расширения по своему портфелю с целью увеличения объема производства с примерно 1,1 млн каратов до почти пяти млн каратов в год к 2019 году, что создало существенную задолженность.

Но Petra столкнулась с некоторыми неожиданными трудностями.

Возникли задержки и в выполнении ее проекта C-Cut по расширению алмазной шахты Куллинан (Cullinan), и в новом подэтажном обрушении на руднике Финш (Finsch). В 2018 финансовом году petra столкнулась с забастовками в Южной Африке, и правительство Танзании заблокировало экспорт партии алмазов в объеме 71 654,45 карата с рудника Уильямсон (Williamson). Она также столкнулась с другими проблемами, связанными с изменениями в налогообложении и законодательства в Танзании, что обошлось ей в $35 млн – $40 млн.

Petra вынуждена была просить своих кредиторов об отказе от претензий в трех случаях, чтобы избежать нарушения договорных обязательств. В мае она объявила подробности о полностью гарантированном выпуске новых акций на $178 млн, предлагаемых акционерам компании, по цене 40 пенсов за акцию, что отражает скидку примерно на 35% по сравнению с существующей ценой акций. Это поможет сократить задолженность и создать оборотный капитал.

Gem Diamonds, компания, возглавляемая главным управляющим директором Клиффордом Элфиком (Clifford Elphick), с большой помпой запущенная на лондонский рынок десять лет назад, приступила к реализации стратегии приобретения и создания нового рудника в Ботсване - Гхагху (Ghaghoo) - стоимостью почти $5 млрд. Всего лишь через три года после своего официального открытия Гхагху был поставлен на уход и техобслуживание и в настоящее время выставлен на продажу. Кроме того, что на Гхагху производились алмазы более низкого качества, чем ожидалось, он столкнулся с эксплуатационными проблемами, например, карстовая воронка, уничтожившая часть ресурсов.

Gem Diamonds распродала большинство своих невыгодных приобретений, которые она сделала в первые годы, и сейчас сосредоточивает свое внимание на одном руднике, на своей 70-процентной доле в руднике Летсенг (Letseng) в Лесото, на котором время от времени добываются исключительные алмазы. В январе был добыт самый крупный для Летсенга камень ювелирного качества, Lesotho Legend (Легенда Лесото), проданный за $40 млн.

Gem стала осуществлять четырехлетнюю стратегию преобразования бизнеса, предназначенную для совершенствования эксплуатационных и финансовых показателей группы и для получения $100 млн экономии и дополнительных поступлений.

Инвесторы в алмазные компании обеспокоены высокими уровнями задолженности, говорит консультант отрасли Джон Бристоу (John Bristow).

«Нет ничего плохого в ресурсах и проектах этих компаний. В Южной Африке прекрасные геологи, горные инженеры, инжиниринговые компании и провайдеры услуг, способные построить рудники и перерабатывающие фабрики мирового класса, - посмотрите только на проведенную компанией Petra модернизацию рудника Куллинан в Южной Африке и на рудник Лукара (Lucara) или Лукапа (Lucapa) в Ботсване, чтобы убедиться в возможностях специальных знаний и опыта Южной Африки.

Но учитывая то, что инвесторы все больше внимания уделяют изучению балансовых отчетов, потребовалась еще бόльшая осторожность в разработке и расширении масштабов проектов», - говорит Бристоу.

Кэмпбелл говорит, что инвесторы неохотно соглашаются поддерживать геологоразведочные работы, потому что это рискованно. Оценка некоторых зарегистрированных алмазных компаний, вероятно, была довольно высокой, а производственные цели не были достигнуты, что привело к разочарованию инвесторов.

«Самым важным является то, что этот сектор очень сложно объяснить. Люди понимают ювелирный рынок и спрос, но они с трудом понимают геологоразведку и производство. Сейчас очень мало качественных независимых исследований, проводимых такими людьми как Дез Килали (Des Kilalea) и Джеймс Пиктон (James Picton).

Инвестиционным банкирам, которым представлен ряд конкурирующих проектов, легче понять литий или золото. Все-таки, если вы можете получить качественный проект и сможете разобраться в нем, он имеет большой потенциал», - говорит Кэмпбелл.

Бристоу говорит, что алмазные компании не должны недооценивать трудности и влияние, связанные с синтетическими алмазами ювелирного качества.

Придерживаясь стратегии разграничения добытых из недр и синтетических алмазов, De Beers Group объявила в начале этого года, что она будет продавать также и синтетические алмазы, но намного ниже цен на алмазы, добываемые из недр.

«С учетом растущего внимания потребителей к брендированным предметам роскоши приобретает значение трудность брендирования алмазов, - говорит Бристоу. – Брендированные синтетические алмазы ювелирного качества появляются все больше в нижней части цепочки стоимости алмазов».

Принимая во внимание то, что средний размер бриллиантов в мире составляет примерно 0,30 карата, средняя стоимость примерно $90 за карат, и основной объем производства включает алмазы категории «меле» размером 0,18 карата и меньше, синтетические драгоценные камни все больше будут оказывать влияние на более дешевый участок рынка», - говорит он.

В мае 2018 года Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) провела опрос, который показал, что 68% американских потребителей не считают синтетические бриллианты подлинными, потому что они не добыты из недр. В период с июня 2017 года по июнь 2018 года DPA потратила $40 млн на маркетинговые кампании в Соединенных Штатах под лозунгом «Подлинное – редко» (Real is rare). В настоящее время ее бюджет увеличился до $70 млн.

Бристоу говорит, что будущее выглядит более уверенным для рудников и компаний, которые могут добывать исключительные крупные камни и алмазы редких цветов. К этой категории относятся Gem Diamonds, Lucara Diamond Corporation, Lucapa Diamond Company и рудник Куллинан компании Petra, а также производители аллювиальных алмазов с высокой стоимостью несортированных алмазов.

Похоже, они обогнали производителей на кимберлитовых рудниках с низкой стоимостью несортированных алмазов.

Бристоу говорит, что приток алмазов на рынок от нелегальных алмазодобытчиков и негативная ассоциация с нарушением прав человека и использованием детского труда – все это отрицательно сказывается на отрасли.

«Еще одним вопросом, который вряд ли нужно напоминать, являются факторы, специфические для Южной Африки, например, затянувшаяся неопределенность, связанная с законопроектом об изменениях к Закону о развитии минеральных и нефтяных ресурсов (MPRDA), и горная хартия, которые сдерживают инвесторов, - говорит Бристоу.

Зарубежные инвесторы, имеющие желание вложить средства в алмазную компанию, скорее инвестируют в алмазодобывающую компанию в Ботсване, например, в Lucara, которая работает в стране, имеющей бόльшую нормативно-правовую ясность, чем в Южной Африке. Долгосрочные инвесторы хотят стабильности».