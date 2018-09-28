Алмазный рынок продолжает открываться по мере того, как растет доверие к предметам роскоши

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Автор: Баркли Баллард (Barclay Ballard)

(World Finance) – Бриллианты традиционно считались более рискованной альтернативой золоту в качестве актива для инвесторов. Но по мере того, как рынок начинает открываться, эта ситуация может измениться.

Бриллианты, некогда считавшиеся рискованным рынком, сейчас рассматриваются многими как устойчивая инвестиция. За последнее десятилетие стоимость бриллиантов повысилась более чем на 30 процентов.

Бриллианты восхищают людей в течение тысячелетий, их считают драгоценными камнями, вероятно, уже 6 000 лет. Их популярность еще больше выросла в последние десятилетия, когда их стали высоко ценить как модные аксессуары, а также в качестве практических режущих инструментов. Они также чрезвычайно дорого стоят: самый дорогой из проданных бриллиантов, Pink Star (Розовая звезда), был приобретен в прошлом году за $71,2 млн.

И все-таки, несмотря на тот факт, что бриллианты представляют собой огромное богатство, имея сравнительно небольшой размер, им еще предстоит развиваться в качестве инвестиционного актива. Это несмотря на ряд усилий, предпринятых за несколько лет для того, чтобы сделать их более популярными среди инвесторов.

Но существует один простой факт, который продолжает побуждать спекулянтов возвращаться на алмазный рынок: можно сделать деньги. За последние 10 лет стоимость алмазов увеличилась на 33,7 процента, а цены на редкие ограненные камни выросла значительно больше. Эти повышения цен заставили рынок обратить на это внимание, но, как и в случае со всеми активами, инвесторы должны выполнить свою домашнюю работу перед тем, как заняться этим.

Все, что блестит

Одним из самых важных правил инвестирования является наличие диверсифицированного портфеля. Часто рекомендуется иметь правильный набор ценных бумаг и акций, распределенных по разным отраслям для защиты от риска. Но иногда инвесторы диверсифицируют другими способами, например, приобретая недвижимость. К другим вариантам относится инвестирование в движимые материальные ценности, например, в драгоценности и драгоценные металлы.

Хотя бриллианты являются одним из способов инвестирования в товары, чаще всего инвесторы предпочитали вместо этого хранить свои богатства в виде золота. Янив Маркус (Yaniv Marcus), основатель Diamond Investment and Intelligence Centre, объяснил, что существует много причин того, почему бриллианты традиционно не приобрели такой же популярности среди инвесторов, как золото.

«Основной причиной того, что инвесторы выбирают золото, является то, что оно имеет спотовую цену на рынке и управляется несколькими крупными финансовыми учреждениями, - сказал Маркус изданию World Finance. – Бриллианты, с другой стороны, не торгуются по спотовой цене, так как каждый бриллиант является уникальным в разных отношениях».

Даже если многие из финансовых учреждений, управляющих золотом, в прошлом обвинялись в манипулировании стоимостью недвижимости, дополнительный кредит доверия, который они предоставляли рынку золота, обеспечил то, что этот металл стали считать надежной ставкой. на самом деле, золото исторически считалось надежной инвестицией, особенно во времена экономических проблем. На его стоимость не оказывают прямого влияния действия правительств, например, повышение процентных ставок, и оно поддерживает свою стоимость в течение длительного периода времени.

Но несмотря на свою большую долговечность, золото не избавлено от волатильности. На самом деле этот драгоценный металл находится в середине длительного периода снижения стоимости, и цены постоянно падают с пикового значения 2011 года (см. рис. 1). Принимая во внимание то, что мировая экономика выглядит все более устойчивой, нет гарантий того, что золото прекратит свое движение по спирали вниз в ближайшее время. Поэтому инвесторы, рассматривая товарные активы, должны смотреть на бриллианты как на потенциальную альтернативу.

Существует много выгод от инвестирования в бриллианты. Во-первых, они являются чрезвычайно компактной формой богатства: их легко хранить и транспортировать, и они почти не требуют затрат на содержание. Будучи самым твердым веществом на Земле, бриллианты также являются чрезвычайно устойчивыми. Как и другие товарные активы, они устойчивы к инфляции, но, в отличие от золота, их стоимость в среднем выросла за последние несколько лет. вероятно, самым убедительным аргументом в пользу инвестирования в бриллианты все-таки является тот факт, что использование их не снижает их ценность. Они являются инвестицией, которой можно наслаждаться таким образом, каким невозможно наслаждаться акциями или даже золотым слитком.

Открывая хранилище для ценностей

Вообще говоря, инвестиционное пространство стало в последние годы меньше похоже на «закрытый цех», и есть много веб-сайтов, предлагающих советы начинающим, и множество мобильных приложений, позволяющих трейдерам играть на бирже на ходу. Это также относится и к бриллиантам, что раньше был ограничено небольшим, непрозрачным сообществом инвесторов.

Одной из причин того, что инвестиции в бриллианты становятся все более популярными, является ожидание более высокого возврата на инвестиции. Ожидается рост спроса в развивающихся экономиках, включая Индию и Китай, в то время как рынок Соединенных Штатов остается значительным. В глобальном масштабе прогнозируется ежегодный рост спроса на алмазы в размере от одного до четырех процентов до 2030 года, в то время как рост предложения прогнозируется от нуля до одного процента за этот же период. И, конечно, когда спрос превысит предложение, наверняка наступит рост цен.

Но рост инвестиций в бриллианты обусловлен не только экономическими факторами. Рынок открывается для инновационных достижений, которые позволяют инвесторам думать о чем-то другом. В конце прошлого года Сингапурская биржа инвестиций в бриллианты (Singapore Diamond Investment Exchange) запустила Diamond Bullion (Бриллиантовый слиток), новую стандартизированную форму камня, которая должна сделать торговлю менее субъективной.

Бриллиантовый слиток является коллекцией бриллиантов инвестиционного качества, которые хранятся в портативных упаковках размером с кредитную карту и выпускаются достоинством от $100 000 до $200 000. Упаковка устойчива к взлому и на каждой есть уникальный серийных номер, который легко моментально проверить с помощью приложения для смартфонов. Это новая разработка не только поможет стандартизировать рынок инвестиций в бриллианты, она также придаст бόльшую прозрачность.

Аналогично этому, в апреле 2018 года Товарная биржа запустила фьючерсный контракт на бриллианты весом 0,3 карата вдобавок к своим существующим контрактам на 1 карат и на 0,5 карата. Это еще один пример способа, с помощью которого бриллианты все больше рассматриваются как целесообразный выбор для трейдеров. Создание бирж, которые принимают инвестирование в бриллианты, помогает повысить осведомленность о товаре, продвигая его дальше в основное направление.

Не монополия

Инвестирование в бриллианты растет также потому, что рынок показал бόльшую устойчивость, чем первоначально думали. В последнее время возник ряд опасений, которые угрожали вызвать падение цен, и в этой обстановке твердо держались лишь ценные вещи. Существовало представление, что De Beers, принадлежащая Anglo American, продолжала доминировать в алмазной торговле, что, по мнению Маркуса, больше не соответствует действительности.

«Все еще существует неверное представление о том, что De Beers контролирует рынок, - объяснил Маркус. – Это уже не так. Вплоть до 1990-х годов De Beers контролировала 90 процентов бесцветных алмазов [мира]; в настоящее время это около 35 процентов, и российская алмазодобывающая компания АЛРОСА является более сильным игроком». Показывая, что она была больше, чем единственным игроком, алмазная торговля продемонстрировала инвесторам свою устойчивость.

Рынок также выдержал испытание, связанное с развитием синтетических бриллиантов, это то, что вполне могло подорвать стоимость драгоценностей из-за быстро растущего предложения. Вместо этого, в то время как цены на выращенные в лаборатории бриллианты продолжают падать, цена на их природные эквиваленты выросла. Хотя эти два вида являются идентичными с химической точки зрения, в глазах потребителей, похоже, нет замены подлинному камню.

Знайте свой товар

Несмотря на тот факт, что инвестирование в бриллианты более открыто, чем когда-либо, люди не должны совершать ошибку и думать, что оно является схемой быстрого обогащения. Как и в случае с любой другой инвестицией, трейдерам советуют как можно лучше изучить рынок перед тем, как рисковать своими с трудом заработанными денежными средствами.

«Самым важным шагом является привлечение профессионала, который разбирается в этом активе, - сказал Маркус. – У этого профессионала должен быть предшествующий опыт работы в отрасли, он должен знать, как работает цепочка стоимости, и иметь доступ – как можно более близкий – к трейдерам и производителям бриллиантов. При этом вам нужно убедиться, что этот человек не владеет какими-то складскими запасами, иначе возникнет крупный конфликт интересов».

Хорошим первым шагом для инвесторов является ознакомление с показателями «4С»: весом в каратах, цветом, чистотой и огранкой. Хотя стоимость бриллиантов зависит не только от этих четырех показателей, они помогут новым трейдерам понять, почему определенные драгоценные камни стоят больше, чем другие. Кроме того, как в случае с другими классами активов, инвесторы должны начинать диверсифицировать свой портфель, делая небольшие приобретения и придерживая их в течение длительного времени. Крайне важно рассчитывать на долгосрочную перспективу, и инвесторы в бриллианты должны быть готовы придерживать свои активы по меньшей мере в течение пяти – десяти лет.

Также необходимо учитывать отрицательные стороны. Бриллианты не создают дохода и на самом деле могут привести к тому, что владельцы будут платить расходы за транспортировку или хранение. Продажа камней через аукционный дом тоже потребует дополнительной платы, которую нужно учитывать. При этом умелый трейдер может, конечно, получить существенную прибыль, если он готов инвестировать необходимые средства и время.

В отличие от других активов, каждый бриллиант уникален. Это означает, что необходимо больше, чем беглый взгляд на тренды на рынке, чтобы превратить начинающего трейдера в опытного инвестора. Но для всех, кто хочет развивать по-настоящему диверсифицированный портфель, этот опыт необходимо приобретать сейчас. Поскольку алмазная торговля становится все более доступной, может оказаться, что больше не останется скрытых драгоценных камней в инвестиционных кругах.



