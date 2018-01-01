Китайская группа компаний заплатила $ 108,8 млн за 80% IGI

Сегодня

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Компания Shanghai Yuyuan Tourist Mart, являющаяся подразделением группы Fosun в Шанхае, заплатила 108,8 млн долларов США за долю в размере 80 процентов в лаборатории Международного геммологического института (International Gemological Institute, IGI). Это следует из документов компании.

Согласно предыдущей структуре, совладельцы Роланд Лори (Roland Lorie) и Марк Браунер (Marc Brauner) владели соответственно 60 и 40 процентами расположенной в бельгийском Антверпене лаборатории, как это явствует из документов. В рамках новой структуры Лори будет продолжать владеть 20 процентами и оставаться на посту генерального директора IGI, а Браунер уйдет в отставку.

В разговоре с журналом JCK в начале сентября Лори оптимистично высказывался по поводу данной сделки, указывая на хорошую репутацию Fosun, ее ресурсы и владение ювелирными магазинами в Китае.

«В сегодняшнем мире лаборатория должна быть полностью оборудована для работы с искусственными бриллиантами, имитациями драгоценных камней, а также для осуществления исследований и разработок, - сказал он. - Однажды вы начинаете понимать, что являетесь семейным бизнесом и что большинство ваших конкурентов - это не семейные компании, это корпорации, такие как GIA, IIDGR [лаборатория De Beers] и HRD. Мы - единственный семейный бизнес, который добрался до этого уровня, но в определенное время вы начинаете ощущать, что вам требуется нечто большее».

Лори предсказывает, что при новом владельце лаборатория будет продолжать работать так, как она работала и раньше.

«Им нравится команда, - говорит он. - Большинство лабораторий работают очень эффективно. Мы еще не все знаем. Для нас потребуется немного времени, чтобы узнать друг друга», - сказал Лори.

«Они очень заинтересованы в образовании и улучшении образования потребителя. У них есть планы в Китае и на Дальнем Востоке. Они, вероятно, будут [расширяться] в этом направлении», - добавил он.

В настоящее время Джерри Эренвальд (Jerry Ehrenwald), давний директор офиса лаборатории в Нью-Йорке, остается на своем посту, говорит Лори.

«Джерри больше не является акционером, но он важная фигура. Еще слишком рано судить о том, насколько все изменится», - сказал он.

IGI считается лабораторией, которая чаще всех занимается сертификацией искусственных бриллиантов, но Лори говорит, что это все еще небольшая часть его бизнеса. Он отмечает, что IGI оценивает более 10 000 ювелирных изделий в день, но искусственные бриллианты составляют менее одного процента из этого количества.

«Синтетика поступает от нескольких поставщиков, может быть, от семи или восьми», - говорит он.

Тем не менее он считает, что хорошо то, что IGI занялся этим делом.

«Мы решили сертифицировать все, что приходит, - говорит он. - Если камень именуется камнем ювелирного качества, наша работа - сертифицировать его, а не высказывать свои суждения. Другие лаборатории колебались, но мы решили, что нет причин не делать этого. Почему нет?"

Он считает, что бриллианты, выращенные в лаборатории, могут помочь спасти промышленность.

«Существовал разрыв между молодыми людьми, которые могли и которые не могли купить бриллианты. Бриллианты по своей цене недоступны для 16- или 17-летних. 16- или 17-летняя девочка обычно носит на пальце искусственный бриллиант. И, может быть, в 21 год или в 18 лет это вызовет у нее тягу к настоящей вещи», - рассуждает Лори.

Лори отмечает, что IGI выступил застрельщиком многих начинаний, которые в настоящее время являются стандартными в отрасли, включая международную сеть лабораторий (в частности, в Индии), сертификацию ювелирных изделий и отчеты о совместном брендинге. Сегодня он также предлагает скрининг бриллиантов мелких размеров, просвещение покупателей, аудит и оценку камней для банков и страховых компаний.

И Лори считает, что эта сделка свидетельствует об уверенности в будущем отрасли.

«Я родом из Антверпена. Когда я беседую с людьми из отрасли, эти разговоры всегда сводятся к тому, что алмазный бизнес сокращается. Но потребители покупают сегодня больше бриллиантов, чем 10 лет назад. Просто изменилось то, каким образом они покупают бриллианты».



