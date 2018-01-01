Mercury Polished Diamond Prices: в августе цены на бриллианты оставались стабильными

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Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) - После июльского снижения цен на бриллианты в августе они оставались на том же уровне. Индекс Mercury Diamond Global Tracker ™ (MDGT ™) в августе 2018 года составлял 113,85 пункта, что на 0,03% больше, чем в июле. Это не было необычным поведением цен в августе, периоде ограниченной активности среди оптовых торговцев бриллиантами. В это время торговля бриллиантами, как правило, очень ограничена, так как трейдеры находятся на летних каникулах. Исторически сложилось, что в августе цены колеблются очень слабо, а временами остаются неизменными.

Индекс MDGT ™ колебался в первые шесть месяцев года. Цены выросли в январе и феврале, снизились в марте, снова выросли в апреле и мае, а затем в июне наблюдалось их смешанное движение, после чего последовало снижение в июле и лишь на 0,03% в августе, несмотря на продолжающееся снижение в торговой деятельности.

В то время как не меняющийся показатель индекса является делом сезонным, он в то же время отражает желание алмазных трейдеров не раскачивать лодку. Они колеблются в оценке рынка, чувствуя, что потеряли темп после сильных результатов в первые месяцы года. Теперь им нужно снова найти свою опору. Это обычно происходит на выставке в Гонконге в середине сентября. Затем они склонны повышать цены и оценивать реакцию рынка. Если спрос сильный, они сохраняют более высокие цены. Если, однако, покупатели демонстрируют сопротивление и покупают ограниченные количества камней, цены начинают снижаться до тех пор, пока не будет найден правильный баланс.

Индекс цен неизменен

MDGT ™ основывается на ценах сделок с бриллиантами весом 1-30 каратов, собранных и используемых для прейскуранта Mercury Diamond™. Он отражает оптовые цены на бриллианты на основе сделок на оптовом рынке, и его основной целью является обслуживание оптового рынка.

В годовом исчислении цены на бриллианты по-прежнему ниже, чем в предыдущем году. В августе 2018 года индекс снизился на 0,8% по сравнению с августом 2017 года. С декабря 2014 года индекс демонстрирует постоянное снижение в годовом исчислении.

Хотя тенденция снижения цен в годовом исчислении началась в декабре 2014 года, резкое снижение, отмеченное в 2015 году, похоже, закончилось, и с тех пор снижение цен уменьшается. Это было заметно в основном в 2016 году и продолжалось до середины 2017 года. Однако в сентябре и октябре 2017 года разрыв увеличился с 0,5-1% до 2,7%, но в настоящее время сократился до менее 2%. С начала 2018 года этот уровень снижения в 2% или меньше по сравнению с предыдущим годом остается стабильным. Остается неясным, сохранится ли нынешний уровень, составляющий <1%, в ближайшие месяцы.

В месячном исчислении индекс цен был практически неизменным и вырос всего на 0,03% по сравнению с июлем.

Цены на мелкую продукцию шли вверх, а на крупную - вниз

Индекс MDGT ™ состоит из поведения цен на многие камни разных размеров - от 1 карата и выше. В августе цены на круглые бриллианты весом 0,30-0,39 карата улучшились, увеличившись на 2,8% после трехмесячного снижения цен. Бриллианты весом в полкарата также подросли в цене, прибавив 0,8% после небольшого снижения цен в июле. В шести из восьми месяцев в 2018 году цены на камни в полкарата увеличились. В 2018 году бриллианты весом в полкарата и в треть карата росли цене в среднем на 0,8% ежемесячно.

Цена на камни весом 0,70-0,89 карата снова поднялась. В августе цены на этот диапазон размеров увеличились на 2,0%, что вызвало удивление. Три диапазона размеров (треть карата, полкарата и две трети карата) выросли в цене примерно на 6% с начала года, подчеркнув тем самым, что бо́льшая часть потребительского спроса приходится на более мелкую продукцию.

Цены на большинство крупных бриллиантов круглой огранки в августе снизились; камни круглой огранки весом 1,00-1,49 карата упали в цене на 0,8%; камни весом в 1,50 карата - на 0,9%; камни весом в 3 карата - на 0,4%. Однако бриллианты весом в 2 карата чувствовали себя лучше и цены на них были стабильными, увеличившись на 0,2%.

По сравнению с прошлым годом поведение цен было совсем иным. В прошлом году цены в летние месяцы резко снизились. В результате, в годовом исчислении цены теперь растут почти по всем категориям продукции. Это было справедливо в июле 2018 года по сравнению с июлем 2017 года, а тем более в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года, так как в категориях камней более значительных размеров наблюдалось повышение цен в годовом исчислении.

Исходя из этого, цены на бриллианты весом в одну треть карата и в один карат увеличились на 4,5% по сравнению с августом 2017 года, а цены на камни весом в 2 и 3 карата увеличились почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на большинство других бриллиантов выросли на 1-2%, за одним заметным исключением, к которому относятся камни в 10 каратов. Эта специальная категория снизилась в цене на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вывод

Мировой алмазный рынок, как и большинство предприятий по всему миру, переживал летний спад. Хотя это сезонная тенденция, долгосрочная точка зрения показывает, что резкие колебания цен за последние несколько лет ушли, а изменения стали менее волатильны. Нам предстоит увидеть изменения цен в сентябре, когда рынок вернется к полной активности.