Новости

Зимбабве одобрила проект ZCDC по добыче алмазов на сумму $400 млн

Правительство Зимбабве утвердило алмазный проект сроком на пять лет на сумму в размере $400 млн, которым владеет Zimbabwe Consolidated Diamond Mining Company (ZCDC), сообщает государственный источник.

Сегодня

BDB приветствует покупателей на Индийской бриллиантовой неделе в Мумбае

Индийская бриллиантовая неделя (Bharat Diamond Week), которая будет проходить с 8 по 10 октября, примет огромное количество представителей компаний из бриллиантового и ювелирного секторов, которые планировали посетить Ярмарку ювелирных изделий...

Сегодня

Продажи AGD Diamonds на открытом аукционе составили 24 млн долларов США

Компания AGD Diamonds провела на электронной площадке Grib Diamonds открытый аукцион по продаже алмазов. Как отмечается в пресс-релизе, распространенном компанией в среду, общий объём продаж составил около 24,2 млн долларов США.

Вчера

Lucara будет реализовывать алмазы через Clara

Lucara Diamond заявила, что начнет продавать часть своей алмазной продукции через Clara в рамках коммерциализации перед концом года.

Вчера

WFDB обсудит основные проблемы индустрии на Всемирном алмазном конгрессе в Мумбае

Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) корректирует повестку дня для встреч, которые она проведет в Мумбае через месяц, говорится в пресс-релизе, распространенном организацией.

Вчера

Mercury Polished Diamond Prices: в августе цены на бриллианты оставались стабильными

Сегодня
Экспертиза

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) - После июльского снижения цен на бриллианты в августе они оставались на том же уровне. Индекс Mercury Diamond Global Tracker ™ (MDGT ™) в августе 2018 года составлял 113,85 пункта, что на 0,03% больше, чем в июле. Это не было необычным поведением цен в августе, периоде ограниченной активности среди оптовых торговцев бриллиантами. В это время торговля бриллиантами, как правило, очень ограничена, так как трейдеры находятся на летних каникулах. Исторически сложилось, что в августе цены колеблются очень слабо, а временами остаются неизменными.

Индекс MDGT ™ колебался в первые шесть месяцев года. Цены выросли в январе и феврале, снизились в марте, снова выросли в апреле и мае, а затем в июне наблюдалось их смешанное движение, после чего последовало снижение в июле и лишь на 0,03% в августе, несмотря на продолжающееся снижение в торговой деятельности.

В то время как не меняющийся показатель индекса является делом сезонным, он в то же время отражает желание алмазных трейдеров не раскачивать лодку. Они колеблются в оценке рынка, чувствуя, что потеряли темп после сильных результатов в первые месяцы года. Теперь им нужно снова найти свою опору. Это обычно происходит на выставке в Гонконге в середине сентября. Затем они склонны повышать цены и оценивать реакцию рынка. Если спрос сильный, они сохраняют более высокие цены. Если, однако, покупатели демонстрируют сопротивление и покупают ограниченные количества камней, цены начинают снижаться до тех пор, пока не будет найден правильный баланс.

Индекс цен неизменен

MDGT ™ основывается на ценах сделок с бриллиантами весом 1-30 каратов, собранных и используемых для прейскуранта Mercury Diamond™. Он отражает оптовые цены на бриллианты на основе сделок на оптовом рынке, и его основной целью является обслуживание оптового рынка.

В годовом исчислении цены на бриллианты по-прежнему ниже, чем в предыдущем году. В августе 2018 года индекс снизился на 0,8% по сравнению с августом 2017 года. С декабря 2014 года индекс демонстрирует постоянное снижение в годовом исчислении.

Хотя тенденция снижения цен в годовом исчислении началась в декабре 2014 года, резкое снижение, отмеченное в 2015 году, похоже, закончилось, и с тех пор снижение цен уменьшается. Это было заметно в основном в 2016 году и продолжалось до середины 2017 года. Однако в сентябре и октябре 2017 года разрыв увеличился с 0,5-1% до 2,7%, но в настоящее время сократился до менее 2%. С начала 2018 года этот уровень снижения в 2% или меньше по сравнению с предыдущим годом остается стабильным. Остается неясным, сохранится ли нынешний уровень, составляющий <1%, в ближайшие месяцы.

В месячном исчислении индекс цен был практически неизменным и вырос всего на 0,03% по сравнению с июлем.

Цены на мелкую продукцию шли вверх, а на крупную - вниз

Индекс MDGT ™ состоит из поведения цен на многие камни разных размеров - от 1 карата и выше. В августе цены на круглые бриллианты весом 0,30-0,39 карата улучшились, увеличившись на 2,8% после трехмесячного снижения цен. Бриллианты весом в полкарата также подросли в цене, прибавив 0,8% после небольшого снижения цен в июле. В шести из восьми месяцев в 2018 году цены на камни в полкарата увеличились. В 2018 году бриллианты весом в полкарата и в треть карата росли цене в среднем на 0,8% ежемесячно.

Цена на камни весом 0,70-0,89 карата снова поднялась. В августе цены на этот диапазон размеров увеличились на 2,0%, что вызвало удивление. Три диапазона размеров (треть карата, полкарата и две трети карата) выросли в цене примерно на 6% с начала года, подчеркнув тем самым, что бо́льшая часть потребительского спроса приходится на более мелкую продукцию.

Цены на большинство крупных бриллиантов круглой огранки в августе снизились; камни круглой огранки весом 1,00-1,49 карата упали в цене на 0,8%; камни весом в 1,50 карата - на 0,9%; камни весом в 3 карата - на 0,4%. Однако бриллианты весом в 2 карата чувствовали себя лучше и цены на них были стабильными, увеличившись на 0,2%.

По сравнению с прошлым годом поведение цен было совсем иным. В прошлом году цены в летние месяцы резко снизились. В результате, в годовом исчислении цены теперь растут почти по всем категориям продукции. Это было справедливо в июле 2018 года по сравнению с июлем 2017 года, а тем более в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года, так как в категориях камней более значительных размеров наблюдалось повышение цен в годовом исчислении.

Исходя из этого, цены на бриллианты весом в одну треть карата и в один карат увеличились на 4,5% по сравнению с августом 2017 года, а цены на камни весом в 2 и 3 карата увеличились почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на большинство других бриллиантов выросли на 1-2%, за одним заметным исключением, к которому относятся камни в 10 каратов. Эта специальная категория снизилась в цене на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вывод

Мировой алмазный рынок, как и большинство предприятий по всему миру, переживал летний спад. Хотя это сезонная тенденция, долгосрочная точка зрения показывает, что резкие колебания цен за последние несколько лет ушли, а изменения стали менее волатильны. Нам предстоит увидеть изменения цен в сентябре, когда рынок вернется к полной активности.

 

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished