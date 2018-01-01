TAG Heuer выпускает самые дорогие смарт-часы в мире стоимостью $ 180 000

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - В 2015 году компания Apple вызвала волну интереса, когда выпустила смарт-часы в корпусе из 18-каратного золота стоимостью 17 000 долларов. Теперь же компания TAG Heuer превысила эту цифру в 10 раз.

Ее новейшее творение, часы под названием TAG Heuer Connected Modular 45, поставляется в корпусе из белого 18-каратного золота, усыпанном 589 бриллиантами огранки «багет», из которых 78 камней размещены на пояске вокруг циферблата, 16 на ушках и 495 на браслете. Их общий вес составляет 23,35 карата.

Часы работают на операционной системе AndroidWear, разработанной совместно с Intel и Google, а также оснащены GPS и датчиком NFC. Кроме того, они водостойки.

Часы продаются по фантастической цене в $ 180 000, что позволяет компании TAG Heuer называть их «самыми дорогими смарт-часами в мире» (что, вероятно, правильно).





Фото: Tag Heuer



Часы созданы на основе «уникальной концепции модульности, дающей возможность легко удалить и по желанию заменить любой их компонент в соответствии с любыми пожеланиями», - говорится в заявлении компании, принадлежащей группе LVMH.

В видеоролике на эту тему Жан-Клод Бивер (Jean-Claude Biver), генеральный директор часового подразделения LVMH, объяснил, что, когда часы устареют, их можно будет обменять на вторую модель с механическим ходом.

«Вы превращаете часы в вечность», - сказал он.

В ходе общения с прессой так и не выяснилось, сколько таких часов эта швейцарская компания действительно предложит для продажи на рынке. Данные часы не продаются в Интернете. Журнал JCK нажал на ссылку «Проверить наличие» на сайте компании и в ответ увидел всплывшее сообщение о том, что, когда часы будут в наличии, на сайте появится соответствующее уведомление. Запрос на комментарий остался без ответа.

Хотя это и в самом деле могут быть самые дорогие смарт-часы в мире, они не первые, претендующие на то, чтобы занять место в категории роскоши. Ранее в этом году компания Hublot, также принадлежащая LVMH, представила 2 000 экземпляров часов стоимостью по $ 5 200 в рамках ограниченного тиража. Один аналитик заявил тогда агентству Bloomberg, что это был «маркетинговый трюк».

На самом деле неясно, есть ли рынок для таких утопающих в драгоценном блеске штуковин. Большинство смарт-часов продается в качестве сопутствующих атрибутов для фитнеса, и, возможно, это не такое уж удовольствие заниматься физическими упражнениями с болтающимися у тебя на запястье часами за 180 000 долларов.

Определенно, компания Apple, похоже, передумала заниматься этим направлением: в 2016 году, после года эйфории, она потихоньку свернула работу над смарт-часами за 17 000 долларов.