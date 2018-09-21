AGD выкупила сбытовую Grib Diamonds у основного акционера, создаст предприятие полного цикла

20 сентября 2018

(ИНТЕРФАКС) - "Архангельскгеолдобыча" (недропользователь алмазной трубки им. Гриба в Архангельской области, официально именуется теперь AGD Diamonds) консолидировала 100% акций трейдинговой компании Grib Diamonds N. V., говорится в сообщении компании.

Grib Diamonds осуществляет реализацию алмазов месторождения им. В. Гриба в ходе аукционов на электронной площадке в Антверпене.

Покупка связана с выполнением условий кредитного соглашения "Открытие промышленные инвестиции" с ВТБ (VTBR), пояснил глава AGD Diamonds Сергей Неручев в интервью архангельскому изданию "Достояние Севера". Согласно условиям договора, сделку нужно было завершить в I полугодии, что и произошло.

"Консолидация производственной бизнес-единицы AGD с алмазным трейдером Grib Diamonds позволит в перспективе создать алмазодобывающее предприятие полного цикла (геологоразведка, производство и продажи) международного уровня", - заявил С. Неручев.

Изменение фирменного наименования связано с новой маркетинговой политикой и международным позиционированием бренда перед клиентами - покупателями алмазного сырья, говорится в сообщении AGD.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что AGD в июне выкупила Grib Diamonds у кипрской Lakover Trading, принадлежащей ООО "Открытие промышленные инвестиции". Этот выкуп произведен для защиты прав ВТБ на актив на фоне намерений ЦБ взыскать с "Открытие холдинга" долг в 335 млрд рублей.

AGD - алмазный актив, в разработку которого "ЛУКОЙЛ" (LKOH) инвестировал более $1 млрд, - в прошлом году был продан "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сделку в основном финансировал ВТБ, который получил в залог 100% ООО "Открытие промышленные инвестиции", а также все компании, участвовавшие в сделке, и права на их доходы. Позднее банк "Открытие", подконтрольный холдингу "Открытие", попал под санацию ЦБ.

В марте AGD добыла 20-миллионную тонну руду на трубке Гриба, в мае - 15-миллионный карат алмазов, сообщила компания.

AGD не раскрывает актуальные данные о добыче. Как заявлял в конце прошлого года гендиректор Grib Diamonds NV Алексей Генкин в интервью Rapaport, объем добычи алмазов на трубке им. Гриба в 2017 году должен был составить 4,4 млн карат (рост на 16% к 2016 году).Таким образом, на AGD, которая является единственным независимым производителем алмазов в РФ, приходится около 10% общероссийской добычи. Добыча на месторождении им. Гриба в 2018 году возрастет, до 4,9 млн карат, говорил А. Генкин.

Объемы продаж Grib Diamonds соответствуют добыче. Продукция реализуется в центре мировой алмазной торговли Антверпене, за исключением 5%, которые остаются в России (для реализации через госпредприятие "Алмазювелирэкспорт"). В течение года Grib Diamonds проводит 10 аукционов алмазного сырья обычного ассортимента, а также два аукциона алмазов спецразмеров (10,8 карата и более), которые проходят в России в соответствии с законодательством.

"АЛРОСА" (ALRS), которая считается естественным покупателем трубки им. Гриба как фактический монополист в этой отрасли в России, считает цену сделки завышенной. Новые предложения по покупке трубки им. Гриба компании не поступали, хотя обсуждение этого вопроса велось, говорил CFO "АЛРОСА" Алексей Филипповский.

Трубка им. Гриба по своим объемам является четвертой в России и восьмой в мире. Срок эксплуатации месторождения - 15 лет.

