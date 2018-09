Банки продолжают уходить, и мы должны усвоить этот урок

Сегодня

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) - Индийский рынок снова в заголовках. На этот раз из-за новостей в индийской прессе о том, что консорциум кредиторов крупной алмазной фирмы решил возбудить иск в связи с ее неплатежеспособностью. Несколькими днями позже появились и другие новости о банковских услугах и кредитах, которые бросали мрачную тень на индийский алмазный центр.

30 августа сайт деловых новостей Livemint сообщил, что Bank of India обратился в суд по делам о банкротстве против Shrenuj and Co., не выплатившей 22,6 млрд рупий (около 32,5 млн долларов США).

Bank of India был не одинок. Он входит в консорциум из 17 кредиторов, который рассказал мумбайской коллегии Национального трибунала по делам компаний (National Company Law Tribunal, NCLT), что задолженность Shrenuj достигла 11,13 млрд индийских рупий (~ 155 млн долларов), «стала безнадежной» и что «имеется признанная компанией ответственность». Для справки: Shrenuj – компания со столетней историей, хорошо зарекомендовавшая себя, располагающая крупными предприятиями по производству бриллиантов и ювелирных изделий в Индии, Ботсване и других странах. Она была ведущим поставщиком розничных торговцев в США, а компания Simon Golub & Sons являлась одной из ее дочерних компаний.

Shrenuj присоединяется к растущему списку индийских алмазных фирм, которые попали в трудное положение, когда не смогли больше справляться со своей непогашенной задолженностью.

В опубликованной днем позже статье в Bloomberg сообщалось, что Union Bank of India уходит из Антверпена и закроет там свой филиал в течение года. В ней приводятся слова главного исполнительного директора Раджкирана Раи Гундьядки (Rajkiran Rai Gundyadka), заявившего, что Антверпен не генерировал «ожидаемого объема бизнеса, особенно в алмазном секторе». Union Bank of India присоединился к израильскому банку Leumi, который закрыл свой филиал в Нью-Йорке по аналогичной причине, а также к банку ABN AMRO, недавно ушедшему из Дубая.

Согласно различным источникам, банковское финансирование алмазной промышленности сократилось на 16% с рекордных 16,5 млрд долларов в 2014 году до примерно 13,5 млрд долларов в 2017 году.

Сокращение финансирования наносит ущерб алмазной промышленности, которая в значительной степени полагается на это финансирование для ежедневных операций. Некоторые, как и мы, утверждали, что отрасль слишком полагается на банки и при этом многие фирмы в такой чрезмерной степени пользуются кредитом, что все их операции - от производства до продаж и ценообразования - направлены на обслуживание их банковских долгов. В этом плане сокращение предложения кредитных ресурсов имеет положительный аспект.

С другой стороны, давайте не будем забывать о том, что снижение банковского финансирования было просто результатом того, что отрасль медленно становилась здоровее, отвыкая от использования наличных денег. Сокращающаяся задолженность банкам является прямым результатом настороженного отношения банков к алмазной промышленности. Банки постоянно рассматривают отрасль как проблемный сектор. Дефолты, незаконное присвоение средств и другие юридические вопросы превратили привлекательность отрасли прошлых лет в опасения относительно работы с нею.

После того, как вскрылось дело Моди (Modi), индийские компании с устоявшейся репутацией заявили, что банки продолжают предоставлять им кредит по-прежнему. То есть, пока вы пользуетесь хорошей репутацией и считаетесь серьезной компанией, все будет продолжаться, как обычно. Волноваться нужно небольшим компаниям, которые действительно столкнулись с сокращением кредита. Сейчас же мы находимся на следующем этапе.

Все больше индийских торговцев алмазами сообщают, что банки становятся все более строгими с ними. Банки менее склонны увеличивать кредит, и тех, кто наращивает свои заимствования, просят быстро закрыть этот разрыв. Результатом, что неудивительно, становится потребность таких компаний быстро генерировать деньги, в связи с чем эти фирмы продают бриллианты по очень привлекательным ценам - читайте: по весьма заниженным ценам.

Это оказывает далеко идущее влияние на отрасль. Поскольку покупатели слышат о предлагаемых скидках, они стекаются в испытывающие давление банков компании и покупают у них, заставляя другие компании также снизить цены. Это не эффект снежного кома, по крайней мере пока, но цены на рынке в настоящее время низкие.

Я не хочу здесь снова кричать «караул», но выбора нет. Существует серьезная угроза для наших средств существования, и нам нужно довести до конца понимание того, что нам необходимо радикально изменить наше положение. Я не хочу видеть чрезмерные потоки предлагаемых денег и хочу видеть разумное их предложение, которое позволит нам расти и поддерживать наши предприятия. Чтобы это произошло, нам нужно улучшить нашу работу и начать действовать осторожно, используя средства, которые мы получаем, а также относиться к доверию, которое к нам испытывают люди, отвечая на это равным количеством честной работы. В противном случае банки будут отказываться от нас, как от заплесневелого картофеля, и что тогда мы будем делать?