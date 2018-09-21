Алмазная отрасль должна научиться избегать негативных событий

21 сентября 2018

Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(idexonline.com) - Оглядываясь на новости недавнего прошлого, на ум приходят два события - к сожалению, оба довольно негативные, - которые выделяются на фоне остальных.

Первое из них связано с решением индийского банка Union Bank of India о выходе из антверпенского алмазного центра, что сделало его последним по времени банком, вышедшим из отрасли. Согласно сообщению его главного исполнительного директора Раджкирана Раи Гундьядки (Rajkiran Rai Gundyadka), Union Bank заявил, что в течение года он закроет свой филиал в бельгийском алмазном центре.

Union Bank начал свою работу в Антверпене всего четыре года назад. В то время он утверждал, что в первый год намерен выделить около 20% своего кредитного портфеля объемом 200 млн долларов на финансирование алмазной отрасли.

На этот раз высказывания Гундьядки были далеки от обнадеживающих. Он сказал, что алмазная отрасль в Антверпене не создает «ожидаемого объема бизнеса и жизнеспособность филиала банка не утвердилась​​».

Индийский банк присоединился к банкам Antwerp Diamond Bank и Standard Chartered Plc в выходе из алмазной промышленности, и это последний по времени удар по финансированию алмазной отрасли. Некоторые банки, такие как ABN AMRO, сократили операции, в то время как другие, такие как израильский банк Leumi, полностью покинули алмазный бизнес.

Решение Union Bank о выходе из алмазного сектора вновь привлекает внимание к проблемам, стоящим перед нашей отраслью в области финансирования. Действительно, глобальное кредитование бизнеса в среднем сегменте отрасли, по сообщениям, сократилось в прошлом году до чуть более 13 млрд долларов с 16 млрд долларов в 2013 году и, как ожидается, в ближайшие пару лет упадет ниже 11 млрд долларов.

Как порой утверждается, банковское финансирование - это то, в чем алмазная отрасль часто нуждается лишь для того чтобы выжить, не говоря уж о расширении операций. Один диамантер недавно сказал мне: чем больше вещи меняются, тем больше они остаются прежними.

«Честно говоря, эта история стара, как мир: у крупных игроков есть объем и средства для продолжения работы, но малые и средние игроки всегда прижаты к стене, особенно мелкие компании. Вы можете максимально осмотрительно управлять своей фирмой, но существует риск, связанный с нашей отраслью, что очень несправедливо, поскольку от него невероятно сложно избавиться».

Другое событие, привлекшее мое внимание, связано с назначением доверительного управляющего в компании Firestar Diamond, Inc. и Fantasy, Inc. в Соединенных Штатах и объявлением о ликвидации товарных запасов бриллиантов и ювелирных изделий, патентов, товарных знаков и связанных с ними драгоценностей Firestar и Fantasy.

Эти американские компании были частью бизнес-империи предполагаемого мошенника Нирава Моди (Nirav Modi). Он ушел в подполье несколько месяцев назад после мошеннической аферы на сумму, превышающую 2 млрд долларов.

Данное событие тоже, конечно, связано с первым, упомянутым выше. Согласно сообщениям из Индии, банки повсеместно, но особенно в этой стране, стали еще более пугливы в отношении работы с алмазной и ювелирной промышленностью.

Можно ли их в этом винить? Да, на деле можно. Огромное, подавляющее большинство компаний работает разумно. С момента глобального финансового краха 2008 года произошел сдвиг в мышлении: компании стали заказывать товары только тогда, когда это необходимо и для конкретных целей, и сократили поставки на условиях консигнации. Алмазная промышленность сотрудничает с Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), которая устанавливает стандарты и способствует эффективному осуществлению правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с ними угрозами целостности международной финансовой системы.

Кроме того, отрасль действовала, чтобы доказать, что она становится все более прозрачной, понимая, что это является основным требованием для получения кредита. Вместе с тем следует признать, что в отрасли по-прежнему преобладают мелкие и семейные предприятия и некоторые из них находят трудным пролить солнечный свет на страницы своей отчетности.

Очевидно, что вопрос финансирования алмазной промышленности остается острым. Это, безусловно, еще раз станет серьезной проблемой для обсуждения президентами и национальными делегациями Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association) на 38-м Всемирном алмазном конгрессе, который состоится в Мумбае 23-25 ​​октября.