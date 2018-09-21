Беглые ювелиры крадут у индийского бизнеса ценовое преимущество в торговле

19 сентября 2018

Автор: Вришти Бенивал (Vrishti Beniwal)

(bloomberg.com) - Банки были не единственными жертвами беглых ювелиров Нирава Моди (Nirav Modi) и Мехула Чокси (Mehul Choksi), которые предположительно организовали мошенническую аферу на сумму в 2 млрд долларов. Ничего не подозревающей жертвой может стать индийская торговля.

В ходе разрастания масштабов этой аферы центральный банк Индии вмешался и заблокировал использование инструментов краткосрочного финансирования в иностранной валюте под названием «письма-обязательства», чтобы ограничить ущерб финансовой системе. В результате стоимость денежных средств для экспортеров и импортеров увеличилась, поскольку промышленность была вынуждена искать новые кредитные инструменты, рассказывает Аджай Сахай (Ajay Sahai), генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций (Indian Export Organisations) в Нью-Дели.

Больше всего пострадали мелкие предприятия, поскольку этот запрет подрывает их рентабельность и конкурентоспособность. Торговый кредит стало трудно получить после того, как ювелир Моди использовал поддельные письма для получения кредитов в банках за рубежом. Это грозит задушить поставки драгоценных камней и ювелирных изделий - третьей по величине экспортной статьи страны - и увеличить торговый дефицит, ставший и без того уже самым большим за последние пять лет главным образом из-за увеличения счетов за импорт нефти.





Снижение конкурентоспособности





Сочетание высоких цен на нефть и задавленного экспорта ювелирных изделий сказывается на торговле

Торговый дефицит Индии (млн долларов) в феврале-июле 2018 года







Источник: данные Министерства торговли Индии



Общий объем экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в период с апреля по июль снизился на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 13,7 млрд долларов США, в то время как импорт драгоценных камней - ключевой вклад в экспорт - снизился за этот период на 19,5 процента, до 9,84 млрд долларов.

«Запрет на письма-обязательства был серьезным ударом, - говорит Амитенду Палит (Amitendu Palit), старший научный сотрудник Национального университета Сингапура. – Затронуты были не только экспортеры ювелирных изделий, но и другие. Необходимо найти альтернативу, например, разрешить письма-обязательства с гарантиями».

Эту точку зрения поддержала парламентская группа, которая в выпущенном в прошлом месяце докладе высказалась за скорейшее восстановление инструмента финансирования торговли. Резервный банк Индии «вышел из себя» из-за аферы, затронувшей Национальный банк Пенджаба, и этот запрет был своего рода «коленным рефлексом», отмечает эта группа, обозначившим риски в сфере ценовой конкурентоспособности торговли и указавшим на каскадное воздействие на рабочие места.

Крупнейшая банковская афера

Парламентская группа имела в виду банковскую аферу в размере 2 млрд долларов, вскрытую в феврале этого года в государственном Национальном банке Пенджаба, который обвинил Моди и Чокси в обмане. Эта парочка покинула страну и разыскивается индийскими судами в соответствии с новым законом о беглых экономических правонарушителях, который позволяет властям конфисковать их активы.

«В случае, если запрет на письма-обязательства останется, давление на ликвидность мелких и средних импортеров может в будущем усилиться, а также это повысит реальную стоимость средств для этих игроков», - говорит аналитик Ариндам Сом (Arindam Som) из индийского рейтингового агентства India Ratings & Research Pvt.

Хотя трейдеры по-прежнему имеют доступ к другим формам торгового финансирования, таким как банковские гарантии и аккредитивы, запрет на временные гарантии увеличивает для них стоимость заимствований примерно на 200 базисных пунктов и выливается в огромные издержки для мелких торговцев.

«Мы все платим цену за то, что сделал Нирав Моди, - сказал Прадип Гойал (Pradeep Goyal), который руководит торгующей металлом компанией Agsons Agencies (I) Pvt. - Мы провели много бессонных ночей по этому поводу. Мои издержки выросли, мой производственный цикл сократился, и я чувствую приближение кризисной ситуации».

- При содействии Атула Пракаша (Atul Prakash)





