Не слишком ли низки цены на бренд Lightbox компании De Beers?

18 сентября 2018

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – В начале сентября в Bloomberg появилась статья о том, что некоторые производители протестуют против нечестного поведения, указывая на цены бренда Lightbox компании De Beers:

Индустрия лабораторных бриллиантов подала жалобу в Федеральную торговую комиссию США (U.S. Federal Trade Commission, FTC), обвинив De Beers в демпинге цен и хищнической ценовой политике.

«В De Beers не глупцы работают, - говорит главный исполнительный директор компании Chatham Том Чэтэм (Tom Chatham), подавший жалобу. - Они знают, как выращивать алмазы, но это оборудование не из дешевых. Они продают свою продукцию по заниженным ценам».

После того, как появилась эта статья, Том Чэтэм сказал мне, что он отправил комментарий в FTC, но он не счел бы это официальной жалобой. (Адвокаты в этом не участвовали.) Международная ассоциация выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA) заявила, что она не подавала жалобы и не планирует.

Чэтэм говорит, что это делать еще рано, так как бренд Lightbox еще не запущен. (Дебют намечен на этот месяц, но точная дата объявлена не была.) Но он все же полагает, что De Beers не может выйти на эти цифры.

«Как производитель кристаллов драгоценных камней со стажем более 53 лет и как человек, выращивающий алмазы с 1993 года, я очень хорошо знаком со связанными с этим делом расходами, - говорит он. - Я полагаю, что невозможно продавать белые камни бренда Lightbox весом в один карат, хорошей чистоты при осмотре невооруженным глазом по заявленным ценам, и напоминаю, что у De Beers 100-летняя история захвата рынков и оттеснения конкурентов».

Во-первых, неясно, будет ли что-либо делать FTC или любой правительственный орган в отношении какой-либо ценовой проблемы. Крупные технологические гиганты, среди которых Amazon, Uber и Google, обвинялись в хищнических ценах и, похоже, ничего особенного не произошло. (Печально известна война компании Amazon против Diapers.com.)

Вот как FTC смотрит на данную проблему:

Могут ли цены быть слишком низкими? Краткий ответ - да, но не очень часто. Как правило, низкие цены приносят пользу потребителям. Потребителям причиняется вред только в том случае, если ценообразование с низкими затратами позволяет доминирующему конкуренту выбить своих конкурентов с рынка, а затем поднять цены выше рыночных уровней на значительное время. Независимое решение фирмы о снижении цен до уровня ниже своих собственных затрат не обязательно наносит ущерб конкуренции и, по сути, может просто отражать особенно сильную конкуренцию ... Хотя FTC тщательно изучает иски в связи с хищническим ценообразованием, суды, в том числе Верховный суд, скептически относятся к таким искам.

Тем не менее в связи с этим возникает вопрос: продает ли De Beers свои изделия ниже себестоимости?

Как заявили руководители De Beers, они ожидают, что это предприятие станет прибыльным - хотя, как и в большинстве случаев с предприятиями, не сразу.

Информация о стоимости выращивания алмазов в лабораторных условиях обычно является секретом. Один источник, который имел дело с производителями, говорит, что большинство алмазов стоят от 350 до 400 долларов за карат, хотя есть и колебания. Абэ Шерман (Abe Sherman), генеральный директор Buyers Intelligence Group, время от времени выступающий критиком лабораторных камней, говорит, что однажды он исследовал вопрос о покупке реактора.

«Мы собирались снизить стоимость до 450 долларов за карат, - говорит он. - И эта техника отставала на одно или два поколения [от того, что имеет De Beers]».

У De Beers есть определенные преимущества перед соперниками. Компания продает свои бриллианты без сертификатов, а сертификаты на лабораторные камни могут стоить от 50 до 100 долларов. (У De Beers есть своя лаборатория, поэтому компания могла бы немного сэкономить на этом.) Компания также изучала эту тему в течение многих лет, и она не обязательно должна возмещать свои затраты на НИОКР.

И, конечно, не все алмазы создаются одинаковыми. Сейчас растет производство искусственной продукции, поскольку растет спрос. Я слышал, что лучшие изделия быстро расхватываются. Но в нижней части шкалы скапливается много материала, и некоторая его часть поступает в продажу с сертификатами лабораторий, считающихся снисходительными. Две недели назад я искал в Интернете лабораторные бриллианты весом в один карат цвета G и чистоты VS1. Я этого не нашел.

Те, кто видел образцы Lightbox, как Шерман, остались под большим впечатлением. Но демонстрируя образцы, компании представляют все лучшее. Доказательством станет то, что Lightbox будет предлагать каждый день. De Beers заявила, что будет производить изделия неизменного качества, что является обоснованием ее намерения не прилагать сертификаты. Вы же не станете прилагать сертификаты к айфонам!

С другой стороны, в то время как выращивание алмазов является механизированным процессом, в прошлом этот процесс бывал непредсказуем так же, как алмазная добыча. Многое зависит от индивидуальных технологий и рецептов, хотя источники говорят мне, что дешевле и быстрее производить менее качественный продукт (который часто потом облагораживается). Без выдачи сертификатов у Lightbox, возможно, будет некоторая степень свободы в отношении того, что этот бренд предлагает. Таким образом, как указывает Чэтэм, возможно, не удастся получить представление о затратах Lightbox, пока мы не увидим весь спектр того, что данный бренд предлагает.

Ценовая политика De Beers для своей новой линии изделий, безусловно, агрессивна. Некоторые высказывают предположение, что это может быть частью большей макиавеллианской схемы. Но это вряд ли можно рассматривать как нечто большее.