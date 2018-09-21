Теперь или никогда для алмазной сделки века

17 сентября 2018

Для компании Debswana в следующем десятилетии стоимость добыча алмазов, вероятно, станет самой дорогой, поскольку этому алмазодобытчику придется уходить в землю глубже, чем раньше, чтобы добыть сверкающие камни. Правительство Ботсваны, остро сознавая, что его рычаги воздействия на компанию De Beers будут только слабнуть по мере приближения конца добычи, изо всех сил добивается того, чтобы его следующая сделка с алмазным гигантом принесла выгоду.

Автор: Мбонгени Мгуни (Mbongeni Mguni)

(mmegi.bw) - Действующее в настоящее время соглашение Ботсваны о продаже алмазного сырья с компанией De Beers, истекающее в сентябре 2020 года, возможно, является лучшим за все десятилетия отношений между двумя сторонами.

Заключенное в 2011 году, это соглашение было самым продолжительным по сроку действия между двумя партнерами и проложило путь для перемещения Diamond Trading Company из Лондона в Габороне, а также для создания Okavango Diamond Company (ODC), являющейся независимым аукционным агентством правительства Ботсваны.

Как упомянутая выше передислокация, так и ODC привели в Габороне алмазный бизнес стоимостью миллиарды долларов в год. В рамках предыдущего соглашения была учреждена ​​ Diamond Trading Company Botswana – предприятие, которое ежегодно сортирует 45 млн каратов алмазов, добываемых на шахтах компании De Beers по всему миру.

По мере того, как правительство и De Beers вступают в новый раунд переговоров по соглашению, которое сменить предыдущее, когда в сентябре 2020 года истечет его срок, аналитики задаются вопросом, что еще Ботсвана могла бы выжать из алмазного гиганта.

«В отличие от последней сделки, которая привела к крупномасштабным изменениям, сейчас нелегко понять, где могут быть сделаны более серьезные уступки со стороны De Beers», - отмечается в недавно высказанном на сей счет мнении Альберта Робинсона (Albert Robinson), главного редактора IDEX Online, ведущего издания алмазной промышленности.

Но уступки будут, если судить по сдержанной решимости, со всей очевидностью сквозящей в тех редких комментариях, которые высокопоставленные правительственные чиновники позволили себе сделать в последнее время. Традиционно переговоры по соглашению о продаже алмазного сырья заключаются в обстановке высокой секретности, причем обе стороны выпускают краткое заявление только по их завершении.

Несмотря на свою редкость, данные комментарии показывают, что правительство Ботсваны планирует весьма авторитетно выступать на текущих переговорах, нацеливаясь на золотой приз в плане позиционирования Ботсваны в качестве глобального центра торговли алмазами.

Аналитики согласны с тем, что все предыдущие соглашения указывали на эту конечную цель - от переноса производств по огранке до переезда сотрудников в Ботсвану, - но этот приз всегда был просто недоступен.

Если ранее правительство использовало компанию Debswana для обеспечения уступок от De Beers, то теперь сокращение ресурсов на различных шахтах означает, что нынешнее соглашение может быть последним, когда карта Debswana будет разыграна в полной мере. Жваненг (Jwaneng), самый богатый алмазный рудник в мире, будет вынужден потратить дополнительные миллиарды на проект по своему расширению Кат-9 (Cut 9), что продлит срок его службы до 2034 года, в то время как проект Кат-3 (Cut 3) на руднике Орапа (Orapa) потребует новых расходов, чтобы продлить свою жизнь далее 2030 года.

На руднике Летлхакане (Letlhakane) работы в открытом карьере прекратились, и недавно там были добыты первые камни из хвостохранилища. Заглядывая вперед, собственные документы Debswana показывают, что добыча станет дороже, а продукции будет меньше, и что допускается возможность того, что один или несколько рудников могут даже перейти на подземную добычу.

Тот свой вес, который компания Debswana будет использовать как рычаг в будущих соглашениях, может быть отчасти нейтрализован планами De Beers в отношении производства более дешевых «выращенных в лаборатории» алмазов, синтетики от данной компании, на которую через четыре года, возможно, будет приходиться один из каждых восьми лабораторных алмазов на мировом рынке.

Для Ботсваны сделка, о которой идет речь, должна предоставить тот самый золотой приз, а редкие комментарии указывают на то, что правительство глубоко осознает силу своих переговорных фишек на столе. Как заявил президент Ботcваны Мокгветси Масиси в мае агентству Bloomberg, правительство понимает, что новая сделка может отличаться от предыдущей, «потому что изменились обстоятельства и условия работы».

Однако, по его словам, главной целью остается расширение обработки алмазов в Ботсване с тем, чтобы это привело к большей диверсификации в экономике.

«Вся ценность алмазной бенефикации заключается в рабочих местах, в диверсификации экономики. Зачем далеко увозить алмазы? – еще яснее заявил в конце августа министр по делам полезных ископаемых Эрик Молале (Eric Molale) в интервью изданию Mmegi. - Первоначальный план состоял в том, чтобы сделать Габороне международным алмазным центром, и мы хотим приветствовать здесь алмазы со всего мира».

Молале, который был главным переговорщиком Ботсваны на переговорах по соглашению, срок действия которого завершается в 2020 году, говорит, что страна уже ведет переговоры о возможных источниках дополнительных поставок алмазного сырья.

«Недавно мы были в Лесото, и мы заключили соглашение о том, что их алмазы будут поставляться сюда для обработки. О том же самом мы договорились с Зимбабве», - сказал он.

«Мы уже работаем с канадцами, Южной Африкой и намибийцами. Новое соглашение о продаже продолжится с момента прекращения предыдущего соглашения, предоставив Ботсване возможность расти в качестве алмазного центра с тем, чтобы все игроки в отрасли делали здесь бизнес», - заявил он далее.

Молале раскрыл, что в этом своем движении Ботсвана даже привлекла Россию, крупнейшего в мире производителя алмазного сырья по объему в каратах, страну, которая в целом считается конкурентом для цепи создания добавленной стоимости компании De Beers.

«Россия - крупный игрок, и мы с ним разговариваем. Обе наши страны глобальные лидеры, но мы хотим и желаем, чтобы Россия сыграла важную роль в нашей отрасли. Важно, чтобы мы расширяли производство для увеличения добавочной стоимости. Это то, что мы обсуждаем, и это то, на что будет нацелено соглашение о продаже алмазов, дабы обеспечить наше стремление к становлению в качестве крупнейшего алмазного центра в мире», - сказал Молале изданию Mmegi. Однако успех в завоевании золотого приза зависит от преодоления низкой конкурентоспособности страны среди прочих факторов, необходимых для превращения в глобальный алмазный центр, о чем хорошо знают местные политики.

Конкурирующие центры в Азии имеют гораздо более низкие производственные затраты, чем Габороне, и для многих аналитиков мечта Ботсваны стать глобальным центром торговли алмазами представляется несбыточной.

«Принимая во внимание наличие существующей огромной инфраструктуры по обработке алмазов в центрах с низкими затратами, например, в Индии и в других местах в Азии, фабрикам по производству бриллиантов в Ботсване оказалось трудно с ними конкурировать», - пишет Робинсон из IDEX Online.

«Нет сомнения, что Ботсвана – и другие африканские производители алмазов - имеют все права выжать как можно больше из бенефикации своих алмазов, но, как гласит поговорка, лучше быть умным, чем быть правым», - отмечает он.

Однако переговорщики из Ботсваны помнят, как когда-то казалось невозможным, чтобы DTC переместилась в Габороне или что Ботсвана будет иметь свою государственную компанию, самостоятельно продающую продукцию Debswana.





Для Масиси нет ничего непреодолимого

«Мы хотим найти основные причины того, что заставляет обрабатывать алмазы в другом месте, и затем привести их обработку в Габороне», - сказал он агентству Bloomberg.

Принимая во внимание то, что его приход к власти, в отличие от его предшественников, совпал с началом крупнейших переговоров для этой страны, новый президент явно сделал золотой приз своим приоритетом.





