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21 сентября 2018

Индия обгонит США, став вторым по величине рынком дорогих ювелирных изделий к концу 2018 года

13 сентября 2018
Экспертиза

(bmmagazine.co.uk) - Индия намерена обогнать США и стать вторым по величине рынком дорогих ювелирных изделий в мире к концу 2018 года.

Китай остается крупнейшим рынком сбыта дорогих ювелирных изделий, объем продаж которого в 2017 году достиг 86,3 млрд долларов США, и ожидается, что к концу этого года он достигнет 92 млрд долларов. За последние пять лет общий объем китайского рынка вырос более чем на 21 процент.

По данным Euromonitor International, индийский рынок ювелирных изделий будет стоить 62,8 млрд долларов, что на 4 млрд долларов больше, чем розничные расходы в США, которые к концу 2018 года достигнут 58,6 млрд долларов.

За последние пять лет американский рынок ювелирных изделий вырос на 12% (в 2014 году его объем составлял 52,2 млрд долларов), но индийский рынок увеличился на 74% за тот же период (в 2014 году его объем равнялся 36,1 млрд долларов).

Согласно Euromonitor International, все 5 ведущих рынков (Китай, Индия, США, Япония и Гонконг) будут расти до конца 2018 года, хотя самый маленький из пяти, Гонконг, продемонстрировал небольшое снижение по сравнению с последним пятью годами (с 7,8 млрд долларов в 2014 году до 7,2 млрд долларов в 2018 году).

Британский рынок ювелирных изделий - восьмой по величине международный рынок с розничной стоимостью 4,46 млрд долларов на конец 2017 года и, по прогнозам, к концу этого года вырастет до 4,6 млрд фунтов стерлингов.

Комментируя результаты этих исследований, Фотулла Майкл (Fotoulla Michael), глава отдела продаж на выставке International Jewellery London (IJL) сказал: «Выставка IJL рада приветствовать индийских дизайнеров, производителей и дилеров драгоценных камней, включая компании Kohinoor, Karats & Carats, Videotron Gems & Jewelers, Spectrum Jewels и Lotus Gems. Это исследование показывает, что индийский рынок ювелирных изделий за последние пять лет значительно вырос. В последние месяцы появились новости об увеличении аппетита к платине, бриллиантам, а также цветным камням наряду с более традиционным спросом на золотые украшения. Растущий внутренний рынок Индии будет иметь огромное влияние на торговлю ювелирными изделиями во всем мире».

Эти статистические данные были раскрыты в воскресенье, 2 сентября, в ходе обсуждения с участием компании Euromonitor International того, какое влияние оказывают расходы иностранных туристов на продажи ювелирных изделий в Великобритании и за рубежом в ходе семинара «Обзор ювелирных изделий и влияние путешествий на торговлю» на ведущей ювелирной выставке International Jewellery London.


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