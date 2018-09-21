Британская организация ювелиров присматривается к роли торговой полиции

11 сентября 2018

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(Rapaport) - Национальная ассоциация ювелиров Великобритании (National Association of Jewellers, NAJ) ищет возможности повысить свой статус, который позволил бы надзирать за порядком в отрасли по таким вопросам, как лабораторные бриллианты, после сокращения государственного финансирования.

Группа ведет переговоры о том, чтобы стать «основным органом», которому предоставлено право контролировать членов ассоциации, тем самым высвободив местные органы власти для того, чтобы они сосредоточили свои усилия на компаниях, не входящих в ассоциацию. Ассоциация будет иметь право выпускать руководящие инструкции, одобренные региональным агентством по стандартизации, и обеспечивать их соблюдение путем изгнания тех, кто не соблюдает требования, заявил агентству Rapaport News Саймон Форрестер (Simon Forrester), руководитель NAJ.

«Местные власти Великобритании на 40% сократили свой бюджет для многих услуг, - сказал Форрестер в воскресенье, 2 сентября, в день открытия международной ювелирной выставки в Лондоне. - Ювелирные изделия не слишком высоки в иерархии властей с точки зрения соблюдения законов. Общественное здравоохранение и социальное обеспечение являются приоритетом. Для надзора за соблюдением порядка в нашей отрасли практически нет денег. Если мы хотим поддерживать стандарты, ассоциации должны в чем-то напрячь свои силы. Наша работа с [агентством по стандартизации] здесь, я думаю, будет тиражирована и в других местах».

NAJ сотрудничает с организацией Buckinghamshire and Surrey Trading Standards, совместным регулятором для двух округов вблизи Лондона. Программа вступит в силу в ближайшем будущем после того, как ее утвердит британский департамент по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, сообщает NAJ. Соглашение будет действовать на территории всей Великобритании, поскольку одобрение одним региональным органом обеспечивает полномочия на национальном уровне.

Форрестер отметил, что этот шаг сделан в связи с отсутствием ясности по такой теме, как выращенные в лаборатории бриллианты. Недавно введенные Федеральной торговой комиссией США (Federal Trade Commission, FTC) изменения в ее Руководство по ювелирным изделиям «внесли путаницу», поскольку организация решила разрешить термин «культивированный бриллиант», если это выражение сопровождается другим подходящим словом, добавил он.

Некоторые британские поставщики синтетики использовали новые правила FTC как возможность заявить, что это словосочетание приемлемо, сообщил он. Политика NAJ позволяет использовать только термины «выращенный в лаборатории» и «синтетический» для описания искусственных бриллиантов и запрещает использовать слово «культивированный», требуя от членов ясно заявлять, что такие камни не являются природными.

Утвержденные инструкции NAJ также будут охватывать вопросы, касающиеся того, как компании проводят рекламные акции и предлагают скидки.

Группа в настоящее время организует присоединение ювелиров к данной программе и ожидает, что большинство из ее 400 членов розничной торговли будут в ней участвовать.





