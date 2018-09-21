И так недолговечно лето наше

06 сентября 2018

Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(idexonline.com) - С началом сентября и более или менее завершившимся летом в северном полушарии, а также с выходом на работу диамантеров в следующем месяце и далее недостатка в грядущих событиях, конечно, не будет.

Начиная с сентябрьской Ярмарки ювелирных изделий и драгоценных камней в Гонконге и проведения в Индии Алмазной недели на Индийской алмазной бирже одновременно с совещанием Всемирного алмазного совета и Всемирным алмазным конгрессом намечено также провести Алмазную неделю Индийской алмазной биржи в Нью-Йорке и ежегодный конгресс CIBJO в Колумбии в середине октября, что предоставит много возможностей сделать предварительную оценку ситуации в отрасли, производящей бриллианты, другие драгоценные камни и ювелирные изделия.

С коммерческой точки зрения, гонконгская ярмарка, проходящая с 9 по 18 сентября и известная как важная выставка, на которой заключаются сделки, а не просто мероприятие, где покупают выставленные в витринах товары и устанавливают контакты, является барометром индустрии. Насколько силен спрос в целом и какая продукция покупается особенно, являются главными вопросами. Будет интересно также узнать, каково настроение на рынке в целом и особенно в Гонконге и в более обширном материковом Китае.

Организаторы второй Алмазной недели Индийской алмазной биржи, которая пройдет в ее помещении с 8 по 10 октября, будут стремиться развить успех своего первого мероприятия, проведенного в апреле этого года. Тогда около 1000 посетителей приняли участие в выставке, на которой 100 производителей бриллиантов представили широкий ассортимент товаров. Президент Индийской алмазной биржи Ануп Мехта (Anoop Mehta) и вице-президент Мехул Шах (Mehul Shah), отвечающий за этот проект, неоднократно подчеркивали необходимость поддержки малых и средних компаний, которые составляют подавляющее большинство членов на этой бирже, как и на всех других алмазных биржах.

Еще одним событием будет ежегодный конгресс Всемирной ювелирной конфедерации (CIBJO). Являясь участником ряда последних конгрессов, я могу засвидетельствовать глубину приверженности своему делу членов этой организации, которые каждый год пересекают огромные расстояния, чтобы принять активное участие во встречах. То, что, возможно, менее известно об этой организации, заключается в той интенсивной работе, которая проводится в течение всего года между конгрессами, поскольку члены комиссии, курирующие алмазную отрасль, отрасль драгоценных камней и ювелирную промышленность, ведут постоянный обмен идеями, прежде чем встретиться за два дня до конгресса с тем, чтобы достичь консенсуса по главным проблемам, затрагивающим их конкретные комиссии. Их стремление улучшить работу отрасли, ее имидж и воздействие на окружающую среду все более вдохновляют, поскольку они отказываются от своего свободного времени на службе CIBJO в частности и отрасли в целом.

То же самое следует сказать и о членах отрасли, которые примут участие в заседании Всемирного алмазного совета 22 октября и в 38-м Всемирном алмазном конгрессе с 23 по 25 октября. Встречи президентов и делегаций Всемирной федерации алмазных бирж и Международной ассоциации производителей бриллиантов наверняка будут иметь насыщенную повестку дня.

Недавние события, такие как решение De Beers выйти на рынок ювелирных изделий с искусственными бриллиантами и совершенный Федеральной торговой комиссией США уклон в сторону производителей искусственных бриллиантов, несомненно, будут остро стоять на повестке дня. То, что эти события означают для алмазного рынка, будет четко выявлено в ходе их обсуждения представителями со всего мира.

Как и в случае с другими международными встречами, их участники покинут свои дома, семьи и предприятия - в некоторых случаях почти на неделю, - чтобы участвовать в обсуждениях, потому что они верят в отрасль, полны решимости улучшить ее имидж и продемонстрировать то положительное, что несут с собой бриллианты. Любой, кто присутствовал на сессиях, знает, что это связано с длительным отсутствием в своей компании и что руководить ею приходится издалека, принимая участие в дискуссиях, которые влияют на средства существования многих людей в мире.

И, наконец, добрые слова следует сказать по адресу индийской алмазной промышленности, которая принимает у себя Всемирный алмазный конгресс и Всемирный алмазный совет.

Надеюсь, вы хорошо отдохнули в летние месяцы, потому что этой осенью предстоит много дел.