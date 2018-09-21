Обзор рынка за август 2018 года

05 сентября 2018

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) - Август, как правило, является периодом замедленной активности в алмазной промышленности. Трейдеры, производители бриллиантов и оптовики в Бельгии, Израиле и США были на летних каникулах, как и многие представители промышленности, которые базируются в Индии. Исключением являются американские розничные торговцы, поскольку те, кто работает на популярных туристических направлениях, заметили рост потребительского трафика в магазинах, что затем стимулировало ограниченную торговую деятельность, в основном среди американских и индийских поставщиков.

США

В то время как большая часть мира в августе находится в отпуске, американские ювелирные предприятия работали, либо обслуживая подъем летней туристической деятельности, либо начав подготовку к праздничному сезону в конце года. Крупнейшие ювелирные ритейлеры уже вовсю готовятся к праздничному сезону. Остальные американские производители ювелирных изделий были заняты целым рядом проектов, надеясь правильно предсказать праздничные тенденции в ноябре-декабре в этом году.

Еще одним драйвером деятельности на американском алмазном рынке является свадебный сезон, который в настоящее время подходит к концу. Срочные заказы, изменения и ремонт держали множество независимых ювелирных ритейлеров занятыми, поскольку они выполняли специальные запросы.

Спрос действительно повысился на широкий спектр товаров - от весьма мелких бриллиантов до камней весом в 4 карата. Ходовой продукцией были бриллианты весом 1-3 карата, что коррелировало со свадебным трендом, вызвавшим бо́льшую часть спроса в последние недели.

Среди камней фантазийной огранки спрос оставался сосредоточенным на изделиях высшего качества, в то время как изделия низкого качества практически не испытывали никакого спроса. Это классический признак потребительского рынка с низкими ценами.

Индия

Многие члены алмазной промышленности в Индии уделили некоторое время в августе на летние каникулы, хотя официально не было перерыва в торговле, как это было заметно по местной выставке - Международной индийской ювелирной ярмарке (International India Jewellery Show, IIJS). Торговая ярмарка была большой, хотя и довольно местного характера, и обслуживала покупателей со всего обширного субконтинента. По словам трейдеров, продажи золотых ювелирных изделий на IIJS были хорошими, но продажи бриллиантов были слабыми.

Некоторые из результатов выставки были отражением местного спроса. Золото всегда преуспевает, и сейчас оно это делает особенно хорошо из-за снижения цен на данный металл. Однако часть спроса носила сезонный характер. В результате летнего спада индийские торговцы подтвердили, что бизнес снизился, однако это снижение было немного больше обычного, и трейдеры сообщили, что этот август был рынком покупателей, особенно в категории мелкой продукции (1 карат и ниже) и товаров, сертифицированных GIA. Цены на несертифицированные крупные камни оставались неизменными.

Некоторые из проблем, влияющих на индийский рынок, касались зарегистрированного снижения банковского финансирования, что, в свою очередь, привело к меньшей ликвидности. В сочетании с сезонным спадом трейдеры неохотно склонялись к снижению цен.

Гонконг

Как и остальные алмазные центры, рынок Гонконга сильно снизил свою активность в течение августа. Кроме того, торговцы были обеспокоены их основным рынком, Китаем, и, в частности, тем, что они назвали «не очень хорошей атмосферой».

Гонконг, как и алмазный центр в Нью-Йорке, больше, чем торговый центр. Это также входные ворота на крупный потребительский рынок. Таким образом, помимо обычного замедления торговли летом, на него влияет потребительский спрос в Китае. Обычно это означает, что в августе, в период интенсивного туризма, потребительский спрос растет. Однако с началом торговой войны между США и Китаем спрос на ювелирные изделия с бриллиантами сильно пострадал. Многие потребители Китая обеспокоены тем, что торговая война повлияет на цены на потребительские товары и предпочитают действовать с осторожностью в отношении своих расходов. Это влияет на покупки в Гонконге туристов из материкового Китая, а также на спрос внутри Китая.

Другим побочным эффектом торговых войн является сильный доллар США по отношению ко многим валютам, в том числе к китайскому юаню. Поскольку торговля бриллиантами ведется в долларах США, цены на эти камни в юанях растут, что еще больше снижает потребительский спрос.

Среди оптовых торговцев бриллиантами в Гонконге наблюдался устойчивый спрос на камни круглой огранки весом 0,30-0,69 карата, цвета D-G, чистоты VS-SI и на камни весом в один карат цвета D-F, чистоты VS-SI.

Также были востребованы бриллианты весом три карата овальной формы, цвета E-G, чистоты VS и камни весом три карата изумрудной огранки, цвета E-F, чистоты VS.

Израиль

Как всегда в августе, на Израильской алмазной бирже (Israel Diamond Exchange, IDE) наблюдалось снижение активности, поскольку трейдеры отсутствовали, уйдя на летние каникулы. Естественно, спрос был ниже по сравнению с предыдущими месяцами. Израильские торговцы сообщали о трудностях в поиске источников бриллиантов.

Многих товаров по-прежнему не хватало, что поддерживало стабильные цены. По некоторым дефицитным позициям при поступлении заказов наблюдалось повышение притока таких товаров на рынок. Среди продукции, пользующейся спросом, были бриллианты из диапазона размеров, именуемого «сверхразмерным», куда входят камни весом 1,25 карата, 1,75 карата и 2,5 карата. Был отмечен солидный спрос на эти бриллианты, и цены на них росли, в то время как основные цены на остальную часть товаров были стабильными.

На рынке накопилась продукция, не дотягивающая до совершенного качества, остатки партий бриллиантов некачественной огранки, камни несовершенной пропорции или симметрии, либо проявляющие высокую флуоресценцию. Эти бриллианты продавались с большими скидками. Произошли некоторые изменения в категории мелких товаров круглой формы. На бриллианты ситового класса -2 наблюдалось снижение цены после периода хорошего спроса. Отмечено также снижение цен на камни ситового класса +2 - -6,5, а также на +6,5. Устойчивые цены поддерживались на бриллианты ситового класса +11, продолжался хороший спрос на бриллианты весом 0,30-0,39 карата, в то время как на камни весом 0,50-0,89 карата спрос оставался стабильным; очень хорошо продавались бриллианты весом 0,8 карата.

Среди бриллиантов фантазийной огранки отмечен устойчивый спрос на овальные, изумрудные и грушевидные формы в хорошем состоянии. В случае с бриллиантами круглой формы на камни некачественной огранки делались большие скидки. Зарегистрировано увеличение спроса на бриллианты огранки «маркиз» и «принцесса».



