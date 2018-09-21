Прогноз: к 2035 году рынок ювелирных изделий с лабораторным бриллиантами вырастет до $15 млрд

03 сентября 2018

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky)

(paulzimnisky.com) - За пять коротких лет, прошедших с тех пор, как в ювелирной промышленности появился первый созданный в лаборатории алмаз ювелирного качества весом свыше одного карата, мы стали свидетелями того, что ныне производится множество алмазов весом свыше 10 каратов даже лучшего качества и в таких цветах, как розовый и голубой. Созданная в лаборатории алмазная продукция, предназначенная для использования в ювелирных изделиях, теперь по своему объему превышает 1,5 миллиона каратов бриллиантов в год.

Исходя из сравнительного анализа, лабораторные бриллианты, продаваемые в составе ювелирных изделий, за последние два с половиной года снизились в цене на 30-40%. Кроме того, в конце мая компания De Beers объявила, что она намерена войти в сферу ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами и начиная с сентября 2018 года будет предлагать свою продукцию потребителям со скидкой в ​​65-80% на камни размером до одного карата к текущим рыночным ценам данной товарной категории.

Рынок ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами, объем которого на сегодняшний день составляет, по оценкам, $1,9 млрд, как ожидается, будет ежегодно расти на 22% и достигнет $5,2 млрд к 2023 году, а затем $14,9 млрд к 2035 году, что соответствует долгосрочным темпам роста в размере около 9%. По оценкам, рост будет обусловлен продолжающимся развитием технологий производства лабораторных бриллиантов, которые должны улучшить экономику производства и, следовательно, еще больше снизить цены, одновременно отбирая долю на рынке как у промышленности природных бриллиантов, так и у индустрии, производящей бижутерию.







Исключая часы, мировая ювелирная индустрия, стоимость которой, по оценкам, составляет $175 млрд (исходя из ежегодных продаж), может быть разделена на ювелирные изделия с бриллиантами, дешевые ювелирные изделия и ювелирные изделия без бриллиантов.

Для целей данного анализа «ювелирные изделия с бриллиантами» можно охарактеризовать как ювелирные изделия с бриллиантами, продающиеся по цене > $ 250, обычно с драгоценными камнями в золоте или платине. Лабораторные бриллианты в настоящее время составляют приблизительно 2,0% от этого рынка в $87 млрд. Ожидается, что природные бриллианты будут продолжать представлять бо́льшую часть этого рынка в будущем, однако прогнозируется, что доля рынка, представленного лабораторными бриллиантами, вырастет до 3,4% к 2023 году и до 4,5% к 2035 году. Ожидается также, что в более долгосрочной перспективе большинство ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами будет находиться в диапазоне цен от $250 до $1000 долларов.

Рынок «дешевых ювелирных изделий» можно охарактеризовать как рынок ювелирных изделий обычно из серебра или металлов более низкого качества, включая недрагоценные камни, созданные в лаборатории камни, такие как рубин, изумруд и сапфир, культивированный жемчуг и ювелирные изделия с бриллиантами очень низкого качества (как с природными, так и лабораторными), продаваемые по цене $250. По оценкам, нынешний размер этого рынка составляет почти $40 млрд, из которых лабораторные бриллианты составляют в настоящее время приблизительно менее 1%. Однако прогнозируется, что к 2023 году ювелирные изделия с лабораторными бриллиантами будут представлять 3% рынка дешевых ювелирных изделий и почти 7% к 2035 году. В рамках этого анализа принимается, что все ювелирные изделия с лабораторными бриллиантами, попавшие в категорию дешевых ювелирных изделий, будут продаваться по ориентировочной цене < $250.

Рынок «дорогих ювелирных изделий без бриллиантов» включает в себя ювелирные изделия из золота и платины, природные драгоценные камни и другие высококачественные ювелирные изделия. На этом рынке лабораторные бриллианты не представлены.

В то время как природные бриллианты в настоящее время составляют примерно 95% рынка ювелирных изделий с бриллиантами, ожидается, что ежегодное предложение природных бриллиантов в течение следующих 4 лет снизится, и есть основания полагать, что эта тенденция в долгосрочной перспективе не изменит своего курса на обратный. Глобальные алмазные месторождения продолжают истощаться, и, по-видимому, еще не открытых высокорентабельных месторождений существует мало. В долгосрочной перспективе отрасль лабораторных камней позиционирует себя как источник заполнения ожидаемого дефицита поставок природных алмазов.







В то время как более высокие цены на природные бриллианты могли бы сделать в настоящее время неэкономичные алмазные месторождения пригодными к производству, таким образом заполняя нехватку предложения с точки зрения объема в каратах, большинство оставшихся неразрабатываемых ресурсов располагает меньшими по размеру алмазами более низкого качества по сравнению с историческими стандартами – то есть категорией алмазов, которые наиболее вероятно могут конкурировать с лабораторными камнями, учитывая более низкую цену. С другой стороны, высококачественные природные алмазы, которые, возможно, попадают в совершенно другую категорию продукции, нежели лабораторные камни, могли бы демонстрировать хорошие показатели, поскольку их все меньше и меньше предлагается на рынке и поскольку Китай и Индия, самые быстрорастущие рынки конечных потребителей для отрасли, не воспринимают лабораторные бриллианты как заменители природных.

Тем не менее, в конечном счете, долгосрочное общее здоровье индустрии природных бриллиантов, особенно в отношении потребителей США, крупнейшего в отрасли рынка, будет зависеть от успеха маркетинговых усилий, направленных на то, чтобы привить покупателям мысль о нематериальной ценности бриллиантов и традициях, связанных с природными камнями, а также напомнить потребителям о ценности бриллиантов, связанной с редкостью невозобновляемого ресурса, характеристика, которая отличает данный продукт от лабораторных камней партнера по рынку. В настоящее время в этом направлении прилагаются усилия Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association), организацией, финансируемой крупнейшими отраслевыми горнодобывающими компаниями, целью которых является возвращение видового маркетинга бриллиантов в эпоху, наступившую после лозунга «Бриллиант - это навсегда».

В то время как производство более качественных лабораторных алмазов все еще находится на ранней стадии, значительные инвестиции осуществляются в улучшение качества продукции и экономики производства. По мере появления новых производителей, большинство из них сосредоточено на улучшении производственных возможностей с использованием химического осаждения из паровой фазы (chemical vapor deposition, CVD), способа производства синтетических алмазов, ставящего перед собой долгосрочную цель обеспечения предложения высококачественных алмазов в достаточно больших объемах для использования в высокотехнологичных производствах, таких, например, как полупроводники, компоненты квантовых вычислительных машин, лазеры и оптическое оборудование - промышленность, которая в конечном итоге может стоить сотни миллиардов долларов. Другие считают, что важно масштабировать производство сегодня, чтобы воспользоваться нынешними высокими операционными маржами, которые может предложить рынок ювелирных изделий с бриллиантами, созданными в лаборатории; можно упомянуть о том, что крупнейший в мире поставщик готовых реакторов CVD в настоящее время имеет портфель заказов примерно на год вперед.







Производители синтетики, использующие первоначальный метод производства путем высокого давления и высокой температуры (high pressure, high temperature, HPHT), также улучшают производственные возможности. Только в Китае пресс-машины HPHT ежегодно производят около 10 млрд каратов технических алмазов, однако некоторые производители модернизируют свое оборудование для производства более крупных алмазов околоювелирного качества и выше. Прессы HPHT также используются для повышения качества лабораторных алмазов, производимых с использованием метода CVD, который обычно считается неприемлемым для создания природных алмазов.

Учитывая масштабы производственных возможностей, разумно предположить, что в долгосрочной перспективе предложение алмазов, созданных в лаборатории, безгранично, а цена этой категории продукции будет устанавливаться ​​самым дешевым производителем, идеально подходящим для рынка дешевых ювелирных изделий. Более дорогими лабораторными бриллиантами, с большой вероятностью конкурирующими с ювелирными изделиями с природными бриллиантами, будут те, что имеют связь с успешными брендами или уникальными дизайнами ювелирных изделий.



