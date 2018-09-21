Пять областей, которые управляют будущим De Beers

27 августа 2018

Автор: Ави Кравитц (Avi Krawitz)

(Rapaport) - De Beers укрепляет свои позиции на алмазном рынке, не тревожась за производство после нескольких смелых шагов в последние годы. В настоящее время De Beers стала вертикально интегрированной алмазной компанией.

Похоже, ее менеджмент давно признал, что добыча природных алмазов не будет стимулировать тот рост, которого хочет добиться сама компания или ее материнская корпорация Anglo American. Быстрый взгляд на поступления De Beers за последнее десятилетие показывает, что в этот период доход компании стагнировал: в 2007 году продажи алмазодобытчика составили 6,4 млрд долларов и с тех пор он только дважды превысил отметку в 6 млрд долларов. Промежуточный отчет о доходах, опубликованный 31 июля, наводит на предположение, что компания опять не сможет достичь этого показателя в течение некоторого времени, возможно потому, что она все еще находится на переходном этапе.

Чтобы обеспечить долгосрочный рост, De Beers сознательно перешла от упора на объем добычи и стала компанией, ориентированной на бренд. Это началось с продажи ее некоторых основных южноафриканских активов в 2008 году и запуска Forevermark в том же году.

С тех пор De Beers тщательно размещала себя во всех уголках алмазного рынка. Помимо основных производств по добыче и торговле алмазным сырьем, у компании есть розничные магазины и алмазный бренд, сертификационные производства, производство синтетики для промышленного использования - а теперь и для ювелирных изделий, - а также оборудование для проверки синтетических бриллиантов. Кроме того, компания занимается продажей бриллиантов со своего аутсорсингового производства и продажей алмазного сырья, полученного от сторонних источников, а также покупает ювелирные изделия у потребителей и перепродает полученные из них бриллианты отрасли.

В этом контексте августовское издание отчета Rapaport Research Report, выпущенного для подписчиков в среду, 22 августа, оценивает перспективы De Beers в следующем десятилетии, после несколько разочаровывающих промежуточных результатов работы этой компании. Мы полагаем, что 2018 год может стать пиковым годом для производства De Beers, но доход покажет лишь незначительное улучшение.

По мере сокращения производства долгосрочный рост может произойти только из двух источников: более высоких цен на алмазное сырье и увеличения «других» продаж. В ближайшие годы эти другие виды бизнеса компании приобретут важное значение, особенно в связи с появлением нового бренда синтетических бриллиантов Lightbox.

Rapaport ожидает, что объем продаж De Beers снова достигнет 6 млрд долларов только примерно в 2025 году, чему будет способствовать рост цен. И мы ожидаем, что комбинированные «другие» продажи его различных боковых предприятий удвоятся за это время до более чем 1 млрд долларов. Между тем, бренд Forevermark продолжает получать прибыль, обеспечивая долговечность компании там, где она больше всего важна - среди потребителей.

De Beers всегда была брендом, синонимичным алмазной промышленности. Но компания должна адаптироваться к изменениям, происходящим в корпоративном и потребительском пространствах. Исследовательский отчет Rapaport нацелен на то, чтобы лучше понять общий бизнес De Beers, обозначив пять областей, которые будут характеризовать ее стратегию в предстоящем десятилетии:

1. Снижение производства 2. Более высокие цены на сырье 3. Рост «других» продаж 4. Акцент на бренды 5. Руководящие отраслевые инициативы

De Beers не продемонстрировала роста в 2018 году, несмотря на преобладающие позитивные настроения на алмазном рынке. Но это может не иметь значения для корпорации Anglo American на данный момент. Пройдя через турбулентную среду в алмазной отрасли в последние 10 лет, De Beers настроилась на создание некоторой защиты от дальнейших колебаний. При более низкой добыче полезных ископаемых она может продавать все производимое ею сырье по более высоким ценам, при этом извлекая выгоду из мощных тенденций, действующих на ювелирном рынке, и руководя ими.

De Beers устанавливает повестку дня в алмазной промышленности, и речь идет не о производстве алмазного сырья. Запустив руки во многие пироги, компания, как представляется, хорошо управляет движением вперед.



