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Вы можете купить не только электронное золото, но и электронные бриллианты

30 августа 2018
Экспертиза

Для многих, у кого нет доступа к надежному ювелиру, предлагается биржевая платформа для покупки бриллиантов, а это означает, что цены там устанавливаются в результате рыночного процесса.

Автор: Лиза Паллави Барбора (Lisa Pallavi Barbora)

(livemint.com) – Возможно, желание купить бриллианты вызывается их блеском, но теперь вы можете даже купить бриллианты в электронной форме через Индийскую товарную биржу (Indian Commodities Exchange, ICEX) в виде производных контрактов. ICEX - это зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам Индии (Securities and Exchange Board of India, SEBI) товарная биржа, которая предлагает фьючерсные контракты на бриллианты весом в треть карата, полкарата и один карат.

Что это?

Как и на других биржах, вы можете покупать и продавать эти контракты, которые оцениваются по оптовой рыночной ставке (на условиях поставки из Сурата), а не по розничной цене бриллиантов. Вы можете держать эти контракты в электронном виде или выбрать их физическую доставку. Контрактные единицы начинаются с одной сотой карата. Форма, вес, цвет, чистота, огранка и другие характеристики будут составлять часть контракта. Стандартный контракт включает в себя бриллианты цвета H и чистоты VS2.

Существуют ограничения на максимальный заказ, который может быть сделан каждым физическим лицом. Вы можете даже начать с небольшого количества и инвестировать в рамках плана систематических инвестиций с тем, чтобы стать владельцем бриллианта весом в один карата. Такой инвестиционный план позволяет приобретать небольшие количества бриллиантов.

Что работает…

Для многих, у кого нет доступа к надежному ювелиру, предлагается биржевая платформа для покупки бриллиантов, а это означает, что цены там устанавливаются в результате рыночного процесса.

Бриллианты сертифицированы Международным институтом классификации и исследования алмазов и бриллиантов (International Institute of Diamond Grading & Research, IIDGR), входящим в группу De Beers, и, следовательно, ценность бриллианта, доставку которого вы заказываете, проверяется. Вы также можете продать данный бриллиант обратно на биржу.

... и что не работает

В отличие от рынка золота, бриллианты пока не имеют стандартизованного рынка, на котором вы можете проверить цены. Скидки и согласованные цены могут существовать и в других местах. Бриллианты доступны в различных конфигурациях, но на данной бирже предлагается лишь определенная конфигурация для каждого из трех основных контрактов на бриллианты весом в треть карата, полкарата и один карат. Например, если вы хотите купить контракт на однокаратный бриллиант с чистотой, скажем, ниже или выше VS2, то вы, возможно, не сможете этого сделать. Если ваш интерес в первую очередь заключается в покупке бриллиантов для ювелирных изделий, то по получении камней по этим контрактам вам все равно придется пойти к ювелиру, чтобы сделать то, что вы хотите. Если вы покупаете бриллианты в инвестиционных целях, сначала нужно понять, достаточно ли редок этот товар, чтобы гарантировать стабильный рост цен на протяжении многих лет.

Эта платформа может хорошо работать для тех, кто уже хорошо разбирается в характеристиках бриллиантов и ценах на них, или может быть использована для хеджирования. Нужно также провести проверку рабочей истории данной биржи, которая является новой, хотя и зарегистрирована Комиссией по ценным бумагам и биржам Индии, что является положительным моментом. Хотя поставки бриллиантов на этой бирже ограничены, она не является стандартизованным и систематическим рынком, для которого ценовые тенденции могут быть экстраполированы осмысленно; многое зависит от каждого из бриллиантов и спроса на них.

 

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