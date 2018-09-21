JVC указал на самые значительные изменения в Руководстве FTC для ювелиров

29 августа 2018

Автор: Альберт Робинсон

(IDEX Online) - Комитет по надзору в ювелирной отрасли США (Jewelers Vigilance Committee, JVC) указал членам отрасли на наиболее существенные изменения в окончательном варианте Руководства по ювелирным изделиям, выпущенного Федеральной торговой комиссией США (Federal Trade Commission, FTC), и намерен провести вебинары на эту тему для отрасли.

«JVC существует для того, чтобы разъяснять отрасли юридические вопросы, касающиеся соблюдения правил. Поскольку в настоящее время наблюдается множество заблуждений по этому поводу, мы хотим, чтобы у вас была точная информация. После выпуска нового Руководства для ювелирной промышленности JVC будет просвещать каждый уровень цепочки поставок ювелирных изделий, рассказывая о том, как эти изменения влияют на бизнес на деле. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на одном из предстоящих вебинаров, чтобы полностью понять эти важные изменения», - заявил комитет, обращаясь к отрасли.

JVC следующим образом прокомментировал изменения в Руководстве:

Пять главных фактов о новом Руководстве FTC для ювелирной промышленности