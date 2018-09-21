JVC указал на самые значительные изменения в Руководстве FTC для ювелиров

Автор: Альберт Робинсон
(IDEX Online) - Комитет по надзору в ювелирной отрасли США (Jewelers Vigilance Committee, JVC) указал членам отрасли на наиболее существенные изменения в окончательном варианте Руководства по ювелирным изделиям, выпущенного Федеральной торговой комиссией США (Federal Trade Commission, FTC), и намерен провести вебинары на эту тему для отрасли.
«JVC существует для того, чтобы разъяснять отрасли юридические вопросы, касающиеся соблюдения правил. Поскольку в настоящее время наблюдается множество заблуждений по этому поводу, мы хотим, чтобы у вас была точная информация. После выпуска нового Руководства для ювелирной промышленности JVC будет просвещать каждый уровень цепочки поставок ювелирных изделий, рассказывая о том, как эти изменения влияют на бизнес на деле. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на одном из предстоящих вебинаров, чтобы полностью понять эти важные изменения», - заявил комитет, обращаясь к отрасли.
JVC следующим образом прокомментировал изменения в Руководстве:
Пять главных фактов о новом Руководстве FTC для ювелирной промышленности
«Бриллиант» по-прежнему означает бриллиант. В рекламном / маркетинговом материале в печати или в Интернете слово «бриллиант» по-прежнему означает природный бриллиант, добытый из земли.
Происхождение выращенных в лаборатории бриллиантов должно быть раскрыто с использованием слов «выращенный в лаборатории», «созданный в лаборатории», «созданный [название производителя]» или похожих слов и фраз, в которых четко описывается характер продукта.
Если используется слово «культивированный», вместе с ним должно быть использовано одно из упомянутых выше описаний, раскрывающих происхождение продукта; слово «культивированный» не может быть использовано в одиночку.
По-прежнему можно использовать слово «синтетический», просто не таким образом, чтобы оно означало подделку.
Слова «настоящий», «подлинный», «природный», «полудрагоценный» и «драгоценный» могут использоваться только для описания бриллиантов и цветных камней, добытых из земли; эти слова не могут использоваться для описания произведенных или искусственно созданных продуктов.
Пробирное ограничение в 10 каратов на право называть металл золотом ликвидировано. Теперь нет минимального уровня по содержанию золота, дающего право называть металл «золотом», при условии, что раскрыта его проба.
Информация о всех родиевых покрытиях должна теперь раскрываться.
Хотя данное Руководство не является законом, ему необходимо следовать. Руководство основано на законе о Федеральной торговой комиссии США - весьма реальном федеральном законе, который предоставляет этой комиссии возможность привлечь вас к суду. Кроме того, потребитель или группа потребителей (в рамках коллективного иска) могут привлечь вас к суду за неспособность следовать указаниям и обманывать потребителей, а также ваш конкурент может подать на вас в суд за ложную или вводящую в заблуждение рекламу в соответствии с Разделом 43 (a) Закона Лэнхема (Lanham Act) о товарных знаках.