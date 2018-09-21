В июле цены на бриллианты снизились

31 августа 2018

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) – Наступили летние месяцы, и торговля бриллиантами замедлилась. Спрос со стороны розничной торговли и ювелирного производства сократился, оптовая торговля уменьшилась, что привело, в свою очередь, к снижению оптовых цен на бриллианты. Среднее значение индекса Mercury Diamond Global Tracker™ (MDGT™) в июле 2018 года составило 113,81, что на 0,3% меньше, чем в июне.

Цены на бриллианты в годовом исчислении продолжают падать, снизившись на 1,8% по сравнению с июлем 2017 года. Индекс Mercury снижался каждый июль с 2011 года. В 2011 году, как и в предыдущие годы, индекс в июле по сравнению с июнем был неизменным. Цифры определённо указывают на сезонную тенденцию.

Индекс MDGT™ в первые шесть месяцев года колебался. В январе и феврале цены выросли, затем в марте они снизились и снова поднялись в апреле и мае, после чего в июне происходило разнонаправленное движение, а в июле произошел спад.

Хотя небольшое снижение индекса является сезонным, темпы снижения являются частью более широкой тенденции рынка. После нескольких лет снижения цен начало 2018 года было энергичным для среднего сегмента алмазной промышленности, и цены росли до мая, за исключением небольшого снижения в марте. Снижение цен в июне и июле рассматривается в основном как типичная летняя тенденция, однако они могут альтернативно сигнализировать о том, что укрепление цен, имевшее место в первой половине года, закончилось. А именно, более долгосрочная тенденция может указывать на спад цен, если потребители будут рассматривать их как слишком высокие. Так что цены в сентябре подтвердят или опровергнут это возможное объяснение.

Индекс цен не изменился

MDGT™ основывается на ценах сделок с бриллиантами весом от 1 до 30 каратов, собранных и используемых для прейскуранта Mercury Diamond™. Индекс представляет оптовые цены на бриллианты, основанные на ценах сделок на оптовом рынке, и его основной целью является обслуживание оптового рынка.

В июне индекс ежегодно снижается на 1,8%. С декабря 2014 года индекс демонстрировал беспрерывное снижение в годовом исчислении.

Хотя тенденция снижения цен в годовом исчислении началась в декабре 2014 года, то резкое снижение, что было отмечено в 2015 году, похоже, завершилось, и с тех пор темпы снижения уменьшились. Это было отмечено в основном в 2016 году и продолжалось до середины 2017 года. Однако в сентябре и октябре 2017 года разрыв увеличился с 0,5-1% до 2,7%, который в настоящее время сократился до менее 2%. С начала 2018 года этот уровень снижения на 2% или меньше в годовом исчислении остается неизменным.

В месячном исчислении индекс цен понизился, как и ожидалось, хотя и намного меньше, чем снижение, происшедшее в июне. Сравнительное снижение цен от месяца к месяцу в течение летнего периода не является чем-то необычным. Торговля, как правило, идет медленно, спрос ограничен, трейдеры в основном в отпуске, и они часто предпочитают быстро закрывать сделки с пониженной ценой, чтобы генерировать больший денежный поток.

Снизились цены на большинство ключевых категорий бриллиантов

Индекс MDGT ™ состоит из поведения цен на многие бриллианты разных размерных категорий от 1 карата и выше. В июле цены на круглые бриллианты весом 0,30-0,39 карата продолжали снижаться, на 1,2%, что стало третьим подряд месяцем такого снижения после пяти месяцев ежемесячного повышения цен.

Камни весом в полкарата в июле снизились в цене на 0,7% по сравнению с июнем, однако цена на бриллианты весом 0,70-0,89 карата снова выросла на 0,4%, поднявшись четвертый месяц подряд. Среди более крупных товаров цена на круглые бриллианты весом 1,00-1,49 карата также увеличилась на 0,4%, тогда как цена остальной части продукции снизилась. Наиболее заметное снижение цен наблюдалось у двухкаратных камней – в июле они снизились на 1% по сравнению с июнем. Цены на камни весом 1,5 карата, а также на другие более крупные товары снизились примерно на 0,7%.

В годовом исчислении ценовое поведение было совсем иным. В прошлом году цены в летние месяцы резко снизились. В результате, в годовом исчислении цены теперь растут почти по всем направлениям. Исходя из этого, цены на камни весом в треть карата и один карат увеличились более чем на 4,5% по сравнению с июлем 2017 года. Цены на большинство других товаров выросли примерно на 1% за одним примечательным исключением, которым стали бриллианты весом в полкарата. Цены на них практически не изменились, снизившись на 0,1% по сравнению с предыдущим годом.

Еще одной категорией камней, цены на которую снизились по сравнению с предыдущим годом, стали бриллианты весом в 10 каратов. Это необычная продукция, редкая и приобретаемая небольшой группой покупателей, поэтому колебания цен здесь во многом отличаются от цен на более часто продаваемые камни.

Вывод

Мировой рынок алмазов, как и большинство других отраслей по всему миру, находится в летней спячке. Ожидается, что в августе ситуация будет аналогичной и вероятные изменения наступят в сентябре.





