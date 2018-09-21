Мелкие бриллианты снова пора расхватывать

28 августа 2018

(indiatimes.com) – Продержавшись почти десять лет, цены на мелкие бриллианты (весом три сотых карата и ниже) упали примерно на 25% за год, опустившись до уровня 30-35 тысяч рупий за карат. В последний раз такого рода цены были отмечены во время глобального экономического спада в 2008 году.

Основной причиной падения цен, по данным отраслевых источников, является спад в потреблении мелких бриллиантов на рынках США и Китая. Мелкие бриллианты используются для вставки в ювелирные изделия, а также в бижутерии и костюмных украшениях.

Цены на них достигли максимума в 84 тысячи рупий за карат в 2012 году. Цены на более крупные бриллианты в прошлом году снизились только в пределах от 10 до 15 процентов из-за общей слабости спроса.

Хотя для покупателей это может быть удачным временем для покупок, для Сурата это, конечно же, не очень хорошая новость. Большинство мелких бриллиантов гранятся и полируются в Сурате и Амрели.

Наинеш Патчигар (Nainesh Patchigar), ювелир, занимающийся производством модных украшений в Сурате, говорит: «Мы закупаем бриллианты на фабриках Сурата потому, что получаем их дешевле почти на 25 процентов. Если же покупать бриллианты в Мумбае и Антверпене, цены будут выше».

Опасения, связанные со случаями смешивания синтетических бриллиантов с природными, также могли способствовать такому падению цен. Пакеты с крошечными бриллиантами более уязвимы для мошенничества, о чем свидетельствуют недавние случаи, наблюдавшиеся на рынках Сурата и Мумбая.

Эти крошечные сверкающие камешки вставляются в основном в модные аксессуары, наручные часы и традиционные украшения. Они также используются для украшения мобильных телефонов, авторучек, кофейных кружек и других изделий. Резкое падение спроса со стороны Китая на эту продукцию привело к еще большему спаду цен на такие бриллианты.

Анируддха Лидбиде (Aniruddha Lidbide), аналитик алмазного рынка, говорит: «Для любителей бриллиантов это идеальное время для покупки камней даже в качестве долгосрочных инвестиций. Падение цен на 25% означает много, если все это считать в долларовом выражении».