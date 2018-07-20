Представитель АЛРОСА говорит о брендинге и Brexit

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(jckonline.com) - В статье представлены ответы пресс-секретаря АЛРОСА Евгении Козенко на ряд вопросов корреспондента издания. Говоря о внедрении новой системы отслеживания происхождения алмазов, представитель компании отметила, что АЛРОСА «должна предоставить потребителю полные гарантии подлинности наших алмазов и рассказать ему историю их происхождения». «Учитывая спрос на такую информацию, мы хотели бы дать не только очень подробные данные, но сделать эту информацию интересной и понятной. Поэтому мы сейчас рассматриваем различные системы, которые разрабатываются на рынке и ищут наиболее приемлемое решение».